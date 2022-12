Comment un podcasteur de la Coupe du monde (et Messi Superfan) passe ses dimanches

SAVEURS LOCALES J’aime le café qui est si fort qu’il me fait pleurer un peu. J’ai un petit engin italien, je le fais dans un Bialetti, et le pot n’est pas très bien fait, donc le manche est toujours en train de fondre et je dois me débrouiller pour le verser. Mais j’ai besoin de la secousse pour me réveiller. Près de chez moi, il y a une boulangerie colombienne, El Parce, et j’y vais généralement et je mange une petite pâtisserie colombienne. Les pâtisseries colombiennes sont les meilleures. Beaucoup d’entre eux sont fabriqués avec de la farine de yucca. Certains contiennent du fromage. Je vis dans un quartier colombien et équatorien. C’est à peu près le petit-déjeuner du dimanche.

PASSE-TEMPS SOLO Je vais dans quelques magasins de disques et friperies du coin. Récemment, j’ai trouvé des disques de Barbra Streisand à 1 $. J’ai aussi des trucs vraiment bizarres. L’autre jour, j’ai trouvé un enregistrement d’effets sonores antérieurs à la capture numérique du son, comme le bruit de l’eau qu’on verse. J’ai trouvé ça dans un endroit appelé Remix Market à Long Island City. D’habitude j’y vais seul, parce que les gens qui aiment les disques peuvent être insupportables. Il y a une petite friperie à quelques pâtés de maisons de chez moi qui a tout un garage de disques, et j’avais l’habitude de l’appeler « garage misterioso », un garage mystérieux. Il appartient à ce monsieur salvadorien plus âgé qui m’a dit l’autre jour quand nous parlions à quel point il aimait l’opéra. Il a une belle collection d’opéras anciens.