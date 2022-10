Comment un plan pour mettre fin à la manifestation du convoi a été élaboré – et pourquoi il a échoué

Le directeur municipal d’Ottawa, Steve Kanellakos, a révélé de nouveaux détails lundi sur un accord de dernière minute entre la police, les manifestants et les politiciens pour déplacer les camions hors des zones résidentielles et sur la rue Wellington lors de la manifestation du convoi de l’hiver dernier dans la capitale – un accord qui finirait par s’effondrer quelques jours avant que le gouvernement fédéral n’accorde à la police des pouvoirs spéciaux pour mettre fin à l’occupation.

Kanellakos témoignait le troisième jour de la Commission d’urgence de l’ordre public, qui a été déclenchée lorsque la loi sur les mesures d’urgence a été invoquée le 14 février.

Six jours plus tôt, le matin du mardi 8 février, Kanellakos se rendait à son bureau dans l’aile patrimoniale de l’hôtel de ville d’Ottawa lorsque son téléphone a sonné. C’était Steve Bell, chef adjoint du Service de police d’Ottawa (SPO).

Malgré les assurances précédentes de la police que les manifestants quitteraient probablement la ville après le premier week-end de manifestations, beaucoup étaient restés pendant un deuxième week-end tendu et ne montraient aucun signe de départ.

Deux jours plus tôt, le maire Jim Watson avait déclaré l’état d’urgence, et la semaine précédente, le chef de la police de l’époque, Peter Sloly, avait déclaré qu’il devenait de plus en plus inquiet qu’il n’y ait “aucune solution policière” à l’impasse.

Prévoyez de déplacer des camions

Kanellakos était alors convaincu que la police d’Ottawa seule ne pouvait pas mettre fin à l’occupation, mais les négociations avec les paliers supérieurs du gouvernement s’avéraient infructueuses et frustrantes. Les entreprises de remorquage disposant du type d’équipement nécessaire pour transporter les semi-remorques ont refusé de s’impliquer, soit par crainte pour la sécurité de leurs employés, soit par sympathie pour les manifestants.

Bell, qui allait bientôt prendre la relève en tant que chef par intérim après la démission de Sloly, cherchait un autre type de solution, mais il avait besoin de l’aide de Kanellakos.

Le chef intérimaire de la police d’Ottawa, Steve Bell, à gauche, et le maire d’Ottawa, Jim Watson, à droite, lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville d’Ottawa le 28 avril 2022. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Le plan était de conclure un accord avec les dirigeants de la manifestation pour déplacer les véhicules obstruant les zones résidentielles du centre-ville d’Ottawa sur la Colline du Parlement, donnant aux résidents du centre-ville un répit bien nécessaire contre le bruit et les perturbations, et donnant à la police une zone géographique plus gérable pour travailler dans .

Bell a expliqué que les pourparlers entre la police et les manifestants avaient échoué, mais les dirigeants de la manifestation avaient demandé une rencontre avec quelqu’un à l’hôtel de ville.

“J’étais réticent quand il me l’a dit pour la première fois. Nous n’avons jamais eu l’intention … de rencontrer les dirigeants de la manifestation. Ce n’était pas sur notre radar ou quoi que ce soit que nous prévoyions de faire”, a déclaré Kanellakos.

“Je n’étais pas convaincu que je devrais les rencontrer parce que je sentais que cela ouvrait une autre porte en termes de signal que nous sommes prêts à commencer à négocier.”

Le maire “pensait que c’était une mauvaise idée”

Kanellakos a consulté Watson, qui, selon lui, était également réticent parce qu’il soupçonnait les manifestants d’essayer d’utiliser les pourparlers avec la ville comme un stratagème pour attirer le gouvernement fédéral à la table des négociations.

“Il ne m’a pas dit de ne pas les rencontrer, et il ne m’a pas dit de les rencontrer”, se souvient Kanellakos. “Il a juste pensé que c’était une mauvaise idée.”

Malgré ses propres réserves, Kanellakos a proposé de gérer la réunion sans impliquer le maire.

“Personne ne les rencontrait, à titre officiel, au niveau politique”, a-t-il déclaré.

Le directeur municipal d’Ottawa, Steve Kanellakos, comparaît lundi devant la Commission d’urgence de l’ordre public à Ottawa. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Une équipe d’officiers de liaison de la police a été dépêchée dans un hôtel voisin et est revenue vers midi avec le leader de la manifestation Tom Marazzo, ainsi que Keith Wilson et Eva Chipiuk, avocats qui représentent les organisateurs du convoi lors de l’enquête.

Marazzo a demandé à parler seul avec Kanellakos, et les deux hommes sont entrés dans une salle de conférence et ont fermé la porte.

“Tom et moi avons commencé à discuter de la raison pour laquelle ils sont ici, de ses antécédents, de ce qui lui est arrivé, de son histoire, en apprenant à se connaître, en gros”, a déclaré Kanellakos.

Marazzo a poussé pour une rencontre avec le maire, mais Kanellakos a dit au chef du convoi qu’il devrait faire preuve de “bonne foi” avant que cela n’arrive.

Accord conclu

Il a été convenu que le geste impliquerait de déplacer des camions hors des quartiers résidentiels, et à la fin de la réunion de 90 minutes, les deux parties avaient convenu de définir les conditions de base d’un accord.

Ce samedi-là, une lettre d’accord avait été rédigée et signée par Watson et la chef de la protestation Tamara Lich. Il a été rendu public le dimanche 13 février.

Cette nuit-là, les dirigeants de la manifestation, la police et d’autres responsables de la ville se sont réunis à nouveau dans la salle de réunion du maire pour finaliser la logistique. Surintendant par intérim. Rob Drummond, chargé par Sloly d’exécuter le plan, a produit une carte indiquant où les camions seraient déplacés.

“Il expliquait essentiellement comment cette opération se déroulerait le lendemain matin”, a déclaré Kanellakos. “Quand nous avons quitté la réunion … nous avions une carte indiquant où les camions seraient déplacés.”

Déjà, il y avait des inquiétudes. Les manifestants voulaient réclamer plus de biens immobiliers le long de la promenade Sir John A. Macdonald, mais la police et les responsables municipaux ont insisté pour que la majeure partie des camions soit déplacée vers la rue Wellington, le débordement étant dirigé vers une zone désignée à l’ouest de la ville.

Pendant ce temps, Sloly s’inquiétait de savoir si l’OPS avait les ressources nécessaires pour mener à bien l’opération.

“Il était préoccupé par sa capacité à le faire”, a déclaré Kanellakos, mais Bell et le chef adjoint par intérim Trish Ferguson étaient derrière le plan.

Dans le même temps, les dirigeants de la manifestation ont accepté de se déployer cette nuit-là et d’aller “camion par camion, parler avec tout le monde pour les mettre en ligne”.

Problèmes hors de la porte

Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Premièrement, en raison de ce que Kanellakos a qualifié de « problèmes de communication », certains policiers ont refusé de laisser plus de camions entrer dans la rue Wellington. Finalement, environ 40 véhicules ont été autorisés sur la Colline du Parlement.

Le plus gros problème était que de nombreux manifestants dans des camionnettes et d’autres véhicules plus légers ont refusé de quitter les rues résidentielles où ils étaient garés, et certains ont même bloqué les efforts visant à concentrer la manifestation sur la rue Wellington, a déclaré Kanellakos.

“Il n’y avait pas d’alignement d’objectifs par tous ceux qui étaient dans toutes ces rues. Ils avaient différentes raisons de vouloir rester.”

De gauche à droite : Tamara Lich, accompagnée des avocats Eva Chipiuk et Keith Wilson, arrivent à la Commission des ordonnances publiques d’urgence à Ottawa le jeudi 13 octobre 2022. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Il y a également eu une réaction de la part de Larry Brookson, directeur par intérim du Service de protection parlementaire, qui a fait part de son mécontentement dans un message texte à Kanellakos.

“Très honnêtement Steve, je ne comprends pas comment ce type d’accord aurait pu être conclu avec un mépris évident de la sécurité, d’autant plus que nous venons de terminer une évaluation de l’explosion d’une bombe qui comprenait une menace de transfert d’explosifs via de gros véhicules, ” a écrit Brookson.

Kanellakos a témoigné que Brookson aurait dû être bien au courant du plan et a souligné qu’à ce moment-là, des « centaines » de véhicules lourds occupaient déjà la Colline du Parlement.

Le lendemain, rien de tout cela n’avait d’importance de toute façon.

“L’accord s’était effondré en termes de déplacement des camions de toute façon sur la rue Wellington mardi”, a déclaré Kanellakos.

La rencontre entre le maire et les manifestants n’a pas non plus eu lieu.

“Ils n’ont jamais rempli leur part du marché, donc il ne les a jamais rencontrés.”