Comment un pilote A DISPARU après avoir repéré un OVNI et signalé “ce n’est pas un avion” – comme l’image “montre un orbe émergeant de la mer”

Les derniers mots de FREDERICK Valentich aux contrôleurs aériens ont suscité un mystère intrigant qui a intrigué les enquêteurs pendant 44 ans.

Après avoir décrit un “long objet métallique” tournant à grande vitesse, il a déclaré : “Il plane au-dessus de moi à nouveau… il plane et ce n’est pas un avion.”

Le pilote passionné Frederick Valentich, 20 ans, et son Cessna de location ont disparu sans laisser de trace le 21 octobre 1978 Crédit : CDN

Un vacancier a pris cette photo d’un OVNI “blob” dans la zone où il volait Crédit : YouTube – VUFOA-TV Victorian UFO Action

L’ancien cadet de l’armée de l’air, Frederick, a déclaré aux contrôleurs qu’un engin mystérieux “planait au-dessus de moi”

Le contrôleur de Melbourne, Steve Robey, a alors entendu un son de “grattage métallique” et la transmission s’est coupée.

Frederick, 20 ans, et son Cessna 182L de location n’ont jamais été revus.

L’histoire a fait la une du journal australien sous le titre “UFO Mystery” et s’est rapidement répandue dans le monde entier.

Et dans les jours qui ont suivi, le propre père de Frederick a déclaré qu’il espérait qu’il avait été enlevé par des extraterrestres et qu’il était toujours en vie.

Guido Valentich a déclaré: “Le fait qu’ils n’aient trouvé aucune trace de lui vérifie vraiment le fait que des OVNIS auraient pu être là.”

Il a ajouté dans une autre interview à la presse qu’il pensait que son fils était “détenu par des gens d’une autre planète”.

Il a également utilisé les mots «quelqu’un d’un autre monde» et a ajouté: «Ils voudront peut-être le retenir pendant une semaine environ avant de le renvoyer.»

Ce n’était que le début d’un mystère persistant qui fascine depuis lors les observateurs d’OVNIS et les fans d’histoire de l’aviation.

Plusieurs témoins se sont avancés en disant qu’ils avaient vu un objet étrange voler au large du cap Otway, à 100 miles au sud-ouest de Melbourne.

Le directeur de la banque Colin Morgan et sa femme ont rapporté avoir vu un grand objet brillant en forme d’étoile planer pendant près d’une heure près de Geelong, plus haut sur la côte.

“Il semblait rouler presque au-dessus de nous alors que nous roulions sur une autoroute”, a déclaré Morgan aux médias australiens.

“Il était lumineux et avait des lumières vertes scintillantes à une extrémité.”

Les détails correspondaient à la propre description de Frederick d’un feu vert dans son appel radio frénétique de six minutes.

« Tache sombre »

Les autorités ont tenté d’annuler les rapports et ont insisté sur le fait qu’elles ne croyaient pas qu’un OVNI était impliqué.

Mais des rapports enthousiastes à l’époque suggéraient que Frederick avait été victime du “Triangle du diable” de Tasmanie – l’équivalent sud de la tristement célèbre zone mystérieuse des Bermudes.

Ensuite, Roy Manifold – un plombier en vacances avec sa femme Brenda – s’est présenté avec des photos prises 20 minutes avant l’appel radio de Frederick.

Il a dit qu’il s’était arrêté pour photographier le coucher de soleil sur le détroit de Bass depuis Crayfish Bay – et n’avait remarqué quelque chose d’étrange que lorsqu’il a fait développer le film.

Sa quatrième photo montrait une “grosse noire” dense qui semblait remuer la mer, et la sixième montrait une masse sombre s’élevant dans le ciel – avec ce qui ressemblait à des vapeurs “d’échappement” bleues traînant derrière.

La preuve la plus étonnante est venue d’un fermier de Cape Otway, qui a rapporté avoir vu un objet de 100 pieds voler au-dessus de sa propriété le soir de la disparition de Frederick.

Il a affirmé qu’il y avait un petit avion attaché au côté qui fuyait de l’huile.

Alarmé par ce qu’il a vu, le fermier a gravé le numéro d’immatriculation de la queue de l’avion sur son tracteur – VH-DSJ – le même que le Cessna manquant.

Le fait que cette observation ne soit apparue que 36 ans plus tard n’a pas empêché certains d’y voir une preuve convaincante d’un enlèvement.

“Obsession extraterrestre”

Frederick Valentich rêvait d’une carrière de pilote depuis son plus jeune âge.

Il était également fasciné par les ovnis – sa petite amie a dit plus tard qu’il était convaincu que des extraterrestres viendraient lui rendre visite et qu’il “repartirait avec eux – mais pas sans elle”.

Il a rejoint les cadets de l’air, mais a été rejeté deux fois par la Royal Australian Air Force et a également échoué à ses examens de pilote commercial.

Il avait une licence de pilote privé, mais a eu des ennuis pour trois manquements à la sécurité – pour avoir volé dans un espace aérien restreint et volé dans des nuages.

Avec 150 heures de vol à son actif, il est autorisé à voler de nuit dans des “conditions météorologiques de vol à vue”.

Le temps était clair le 21 octobre 1978, lorsqu’il a loué un Cessna et déposé un plan de vol pour parcourir 121 milles marins jusqu’à King Island.

Il a dit aux autorités aéroportuaires qu’il allait chercher des amis et a chargé quatre gilets de sauvetage à bord.

Mystérieusement, cela s’est avéré plus tard faux et la véritable raison de sa fuite est inconnue.

Certains ont émis l’hypothèse qu’il voulait partir à la recherche d’OVNIS.

Il a décollé de Moorabin près de Melbourne à 18h19 avec le plein de carburant.

À 19h00, il a signalé sa position à Cape Otway. De là, c’était un vol de 20 minutes à travers la mer jusqu’à King Island.

Mais à 19h06, il a envoyé par radio aux contrôleurs de Melbourne une question urgente : “Y a-t-il un trafic connu en dessous de cinq mille (pieds) ?”

Les contrôleurs ont déclaré qu’il n’y avait aucun autre engin à proximité.

Frederick a dit qu’il pouvait voir un “gros avion” avec “quatre brillants, il semble être comme des phares d’atterrissage”.

Il a dit qu’il est passé au-dessus de sa tête à “une vitesse inconnue”, puis qu’il “s’approchait maintenant de l’est vers moi”.

Il a ajouté: “Il me semble qu’il joue à une sorte de jeu auquel il me survole trois fois à la fois à des vitesses que je n’ai pas pu identifier.”

Le pilote a ensuite dit qu’il tournait à 4 500 pieds pour l’observer, et a ajouté: “On dirait que c’est stationnaire ce que je fais en ce moment est en orbite et la chose est juste en orbite au-dessus de moi aussi elle a un feu vert et sorte de métal comme si tout était brillant à l’extérieur.”

Frederick a déclaré que l’engin mystérieux “avait disparu” puis était réapparu “en s’approchant maintenant du sud-ouest”.

Il a ensuite signalé que son moteur “tournait au ralenti” et “toussait”.

Ses derniers mots à 19h12 furent : “J’ai l’intention d’aller à King Island. Ah, Melbourne, cet étrange avion plane de nouveau au-dessus de moi… il plane et ce n’est pas un avion.”

Au moins huit avions militaires ont parcouru la zone lors d’une importante opération de recherche, mais aucune trace n’a été trouvée.

Revendications “canulars”

La petite amie de Frederick, Rhonda Rushton, 17 ans, a même son propre avion pour chercher à l’intérieur des terres – croyant qu’il aurait fait demi-tour pour un atterrissage plus sûr.

“Il m’a toujours dit que c’est ce qu’il ferait s’il avait des ennuis en mer”, a-t-elle déclaré.

Il lui avait également dit “si un OVNI venait sur Terre, il reviendrait avec”, mais pas sans elle, selon les rapports de l’époque.

Le père de Frederick a nié les affirmations selon lesquelles la disparition était un canular provoqué par son obsession OVNI et que son fils se cachait.

Guido Valentich a déclaré que les OVNIS n’étaient qu’un “passe-temps” et a ajouté : “Il n’était pas le genre de personne à inventer des histoires. Tout devait être très correct et positif pour lui.

Un rapport officiel d’accident en 1982 a déclaré qu’il ne pouvait pas déterminer la cause de la disparition.

Depuis, les détectives ont avancé leurs propres théories.

Pour certains, l’explication est plus terre à terre.

En 2013, le major à la retraite de l’US Air Force, James McGaha, a déclaré que Frederick aurait pu être désorienté – un danger même pour les pilotes les plus expérimentés.

Écrivant dans le Skeptical Inquirer, il a dit que les quatre lumières que Frederick a vues étaient probablement des planètes et une étoile qui étaient alignées à l’époque.

Distrait par la recherche de “l’OVNI”, il ne se concentrait pas sur les tâches de vol vitales et n’avait peut-être pas vérifié ses instruments.

Il aurait pu être victime de “l’illusion d’horizon incliné” – lorsque les pilotes pensent à tort qu’ils volent à plat – et basculer dans un virage fatal appelé “spirale du cimetière”.

Certains ont suggéré que Frederick aurait même pu renverser son avion sans s’en rendre compte.

Les lumières qu’il a vues auraient pu être les lumières de son propre avion reflétées dans l’eau, prétend-on.

Cette théorie a été rejetée à l’époque en 1978 par Arthur Schutt, décrit dans la presse comme un “aviateur vétéran” et “chef d’une compagnie d’aviation”.

Il a déclaré: “Dans cette pénombre, le pilote aurait rapidement su si l’avion avait commencé à se retourner.

“Le tapis sort du sol et les mégots tombent du cendrier.”

Quarante-quatre ans plus tard, il n’y a aucun signe d’accord sur ce qui s’est réellement passé cette nuit-là au-dessus du détroit de Bass.

Guido Valentich a déclaré qu’il croyait que son fils disparu Frederick était détenu par “des gens d’une autre planète” Crédit : Getty

Plombier Roy Manifold avec sa photo surplombant le détroit de Bass Crédit : YouTube – VUFOA-TV Victorian UFO Action

Un rapport d’accident officiel n’a pas pu déterminer ce qui est arrivé à l’avion Crédit : ATSB