Comment un photographe canin itinérant de LaSalle, en Ontario, partage son amour des chiots partout dans le monde

« Salut ! Cela vous dérangerait-il si je prenais une photo de votre chien ? »

Si vous et votre chiot êtes approchés par un homme sympathique sur une planche à roulettes électrique à une roue avec un appareil photo en remorque, vous pourriez avoir une conversation avec le photographe canin itinérant Keegan Robin.

Robin, 32 ans, a grandi à LaSalle, en Ontario, et a passé les 10 dernières années à Montréal, mais il est désormais chez lui là où il pose son appareil photo alors qu’il explore le monde et prend des photos de chiens, les partageant sur Instagram et TikTok — son contenu devient souvent viral.

Il plaisante en disant qu’il est un « pho-DOG-rapher ».

« Si je peux juste… partager cet amour des chiens et l’amour sans limites que les chiens peuvent donner aux humains… et aider une personne à se sentir un peu mieux, alors c’est tout », a déclaré Robin. « C’est le but. »

Sa mission est de répandre le bonheur à travers son contenu depuis des endroits comme le Costa Rica ou les Pays-Bas, après avoir voyagé dans plus de 20 pays au cours des dernières années.

Keegan Robin est un photographe canin itinérant de LaSalle, qui gagne désormais sa vie en prenant des photos de chiots à travers le monde. (Katerina Georgieva/CBC)

Il compte 1,9 million de followers sur TikTok et plus de 500 000 sur Instagram, transformant un contenu réconfortant en une carrière épanouissante.

« Mon objectif était vraiment de pouvoir faire ce que je fais n’importe où dans le monde sans avoir à m’enraciner trop profondément dans un seul endroit pour gagner de l’argent », a-t-il déclaré, expliquant que grâce à la photographie canine, aux partenariats de marque, à une plateforme en ligne, Grâce au cours de photographie canine qu’il enseigne et à la réalisation de films documentaires, il est capable de financer sa vie en ligne, où qu’il soit. Il voyage à temps plein depuis environ un an maintenant.

« J’ai reçu des messages de personnes disant : ‘Votre vidéo m’a aidé à me lever du lit ce matin' », a-t-il partagé.

Le projet a débuté pendant la pandémie comme un moyen de sortir et d’interagir avec les gens, mais après qu’une première vidéo d’un chiot golden retriever soit devenue virale, il savait que le contenu canin devrait être son objectif.

Peter et Debbie Wright posent avec leur chiot Mickey. (Keegan Robin)

Les interactions font du bien aux gens – comme Debbie et Peter Wright qui ont rencontré Robin au bord de la rivière Windsor avec leur chien Mickey.

« Nous ressentons de l’amour », ont-ils déclaré après avoir été arrêtés par Robin.

Il a également rencontré Beverley Lemberger et ses deux chiots Kylie Minogue et Ella Fitzgerald.

« Ils sont tout simplement notre joie. Ils apportent tellement de joie dans nos vies et je ne peux pas imaginer un monde sans non seulement un chien, mais aussi ces deux-là en particulier », a déclaré Lemberger.

C’est cette joie que Robin souhaite continuer à diffuser.

« Les chiens fournissent simplement cette quantité infinie de sérotonine pour se sentir bien », a-t-il déclaré.

« Alors je fais ça, je partage cette sérotonine et je partage l’amour des chiens avec tout le monde. Et je pense que c’est pourquoi les gens sont attirés par mon contenu. Ce n’est pas moi, ce sont les chiens. »