Comment un photographe animalier décroche-t-il l’or de la comédie ? Savoir-faire, patience — et beaucoup de chance

5:20Comment un photographe animalier décroche-t-il l’or de la comédie ? Savoir-faire, patience — et beaucoup de chance

L’objectif de la photographe animalière Jennifer Hadley est de montrer des animaux sauvages “vivant leur vie et étant qui ils sont”.

Parfois, cela signifie capturer la grâce, la majesté et la férocité inhérentes à une créature. D’autres fois, cela signifie leur montrer qu’ils sont carrément maladroits.

“Pour moi, il s’agit vraiment de capturer toute l’émerveillement que ces animaux apportent à nos vies et de demander aux gens de les voir, de les protéger et de se battre pour eux”, a déclaré Hadley. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

“C’est vraiment ce que je fais. Et parfois, bien sûr, il y a des moments amusants.”

Deux des clichés du photographe sont finalistes des Comedy Wildlife Photography Awards, un concours annuel qui “utilise l’humour comme un outil pour faire découvrir au public l’histoire plus large de la durabilité et, surtout, de la conservation de la faune”.

Pingouins “sans grâce”

Obtenir le genre de plan qui vous permet d’être nominé pour un prix Comedy Wildlife “peut être très délicat”, a déclaré Hadley.

“Vous ne savez jamais quand quelque chose va réellement se passer. Vous devez donc être patient ou attendre le moment. Vous devez également connaître certains comportements des animaux et être capable d’anticiper quelque chose qui se passe”, a-t-elle déclaré.

“Et souvent, c’est juste de la chance.”

Découvrez quelques-uns des autres finalistes :

L’un de ses prétendants s’appelle Parlez à la nageoire. Il montre un manchot papou sur une plage des îles Falkland tenant sa nageoire sur un manchot de Magellan, comme s’il disait à l’autre oiseau de s’éloigner.

Mais en réalité, a déclaré Hadley, c’est juste maladroit.

“Ce sont des pingouins de deux espèces différentes, mais ils occupent les mêmes zones de plage. Et ce sont en fait de petits pingouins très comiques”, a-t-elle déclaré.

Quand ils nagent, ils sont incroyablement gracieux. Mais quand ils émergent – pas tellement.

“Et ces deux-là nageaient, et ils sont venus s’écraser sur la plage d’une manière très disgracieuse. Et comme le petit pingouin à droite, le pingouin papou, s’est secoué, il a donné la nageoire à son petit ami là-bas”, a-t-elle déclaré. .

“Je n’ai même pas réalisé que je l’avais capturé jusqu’à ce que je le ramène à la maison et regarde les photos, puis j’ai vraiment vu son expression et la nageoire dans les airs, et j’ai juste bien ri à ce sujet.”

Gros chaton maladroit

Son autre concurrent du concours capture un moment tout aussi maladroit, d’une créature connue pour son agilité.

Des réflexes pas si félins montre un lionceau de trois mois plantant son visage sur le flanc d’un arbre en Tanzanie.

Un lionceau de trois mois fait une chute à Serengeti, en Tanzanie. (Jennifer Hadley/Comedywildlifephoto.com)

“Il était dans un arbre avec un autre de ses frères et sœurs qui dormait et il voulait clairement descendre de l’arbre. Alors il a beaucoup marché et a continué à harceler son frère, demandant presque de l’aide. Et, finalement, il a décidé de faire la descente », dit-elle.

“Jamais dans mon esprit, je n’aurais imaginé que, vous savez, des chats tomberaient des arbres. Alors, oui, il a soudainement fait le geste de sortir de l’arbre, et j’ai craqué. Et, bien sûr assez, il est tombé tout en bas.”

Mais ne vous inquiétez pas, dit Hadley. Le petit lion était indemne – à l’exception, peut-être, d’un ego meurtri.

“Il allait bien et il est reparti avec d’autres oursons”, a-t-elle déclaré.

Le concours se déroule en ligne jusqu’au 7 novembre et tout le monde peut voter. Les gagnants seront annoncés le 8 décembre.

Chaque année, le concours s’associe à un organisme de conservation différent. Cette année, il dit qu’il fait don de 10% de ses revenus au Whitley Fund for Nature du Royaume-Uni.

Hadley dit qu’elle est honorée de figurer parmi tant de photos étonnantes qui montrent “le côté risible de la faune”.

“Cela vous montre juste un côté complètement différent des animaux”, a-t-elle déclaré. “Avec toutes les mauvaises nouvelles du monde, je pense que c’est exactement ce dont nous avons besoin pour détendre l’ambiance et bien rire.”