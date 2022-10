Comment un photographe animalier a obtenu cette photo primée d’une boule d’abeilles “tourbillonnante”

Karine Aigner ne s’attendait pas à tomber amoureuse des abeilles cactus.

En fait, la photographe animalière américaine ne savait même pas qu’ils existaient jusqu’à ce qu’elle tombe sur leurs nids dans un ranch du Texas et décide de se rapprocher de ces pollinisateurs peu connus.

“Ce qui s’est passé dans ce genre de voyage photographique, c’est que je suis tombé amoureux d’une espèce que je ne connaissais même pas”, a déclaré Aigner. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

“Alors j’essaie de faire des photos, mais je suis aussi amoureux des espèces que personne ne connaît beaucoup et que personne ne peut voir.”

L’une des photographies résultantes – un gros plan de mâles impatients grouillant autour d’une femelle très demandée – a valu à Aigner le prestigieux prix du photographe animalier de l’année du UK Natural History Museum.

“Pensez à être à plat sur le sol, regardant droit devant vous avec votre visage presque dans la terre. Et devant vous se trouvent littéralement des boules d’abeilles. Et vous pouvez voir des ailes, vous pouvez voir des couleurs, vous pouvez voir un peu de fourrure et les jambes. Et c’est juste une balle qui tourne et qui bouge”, a déclaré Aigner à propos de la photo gagnante.

“C’est coloré et beau. Et puis… en même temps, il y a un peu de — je déteste utiliser le mot violence, parce que ce n’est pas le cas — mais ça devient un peu agressif. Tout le monde devient un peu insistant parce que ils se disputent tous le même prix qui est au milieu d’eux.”

Aigner a battu les gagnants dans 19 catégories pour le premier prix. Le prix du jeune photographe animalier de l’année a été décerné à Katanyou Wuttichaitanakorn, 16 ans, de Thaïlande, pour son gros plan d’un rorqual de Bryde.

Les deux images, ainsi que les meilleures photos de chaque catégorie, seront présentées dans une exposition qui voyagera à travers le Royaume-Uni et le monde, avec des arrêts au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Danemark, en France, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, en Suisse et Suite.

Découvrez quelques-uns des autres finalistes :

Aigner se souvient de la première fois où elle est tombée sur les abeilles inhabituelles.

“Je conduisais juste et j’ai vu … ce qui ressemblait à des fourmilières. De petits, je ne sais pas, des volcans d’un pouce couvrant tout le chemin de terre”, a-t-elle déclaré.

Quand elle est sortie pour enquêter, elle n’a pas trouvé de fourmis, mais plutôt des essaims de petites abeilles jaunes – entrant et sortant des trous dans les monticules de terre.

Aigner a pris quelques photos et les a montrées à ses collègues experts en insectes, qui les ont identifiées comme des abeilles cactus – une espèce qui vit dans le sud-ouest des États-Unis et dans certaines parties du Mexique et se nourrit, vous l’avez deviné, de cactus.

Les petits “volcans” qu’Aigner avait vus sont leurs nids. Et une fois qu’ils émergent, leur vie est courte. Ils naissent, s’accouplent, construisent un nid, pondent leurs œufs, puis meurent.

Et les mâles sont largement plus nombreux que les femelles – d’où la concurrence intense.

“Jusqu’à plusieurs milliers de mâles émergent en même temps. Ils patrouillent dans la zone de nidification et se disputent ensuite intensément les femelles, qui émergent périodiquement”, a déclaré Joseph Monks, conservateur des hyménoptères au Natural History Museum, dit dans un communiqué. “C’est pourquoi ils forment les boules d’accouplement. Ils se battent pour avoir accès à une femelle nouvellement émergée.”

Aigner, qui a travaillé pour National Geographic pendant plus d’une décennie, n’avait jamais rien vu de tel et a décidé qu’elle devait capturer le phénomène et le partager avec le monde.

“Je n’ai pas cherché à gagner un concours. J’ai décidé de photographier quelque chose que je sais que personne n’a jamais vu – personne n’a jamais vu, mais même dans ma carrière dans un magazine axé sur la faune, je ne l’avais pas vu, ” dit-elle.

Le coup qui l’a fait dire ‘whoa’

Obtenir le tir n’a pas été une mince affaire. Tout d’abord, elle devait trouver la bonne technologie. Son objectif macro habituel n’a pas tout à fait fait l’affaire, alors elle l’a échangé contre un objectif macro grand angle spécialisé.

Une fois qu’elle avait le bon équipement, il s’agissait de s’allonger dans la terre sous le soleil brûlant, de s’approcher le plus possible des abeilles sans les déranger ni endommager leurs nids, et de prendre plus d’un millier de photos, jusqu’à ce qu’elle en trouve une qui l’arrêta net.

“C’était comme, whoa”, a-t-elle dit. “Et je l’ai envoyé à un de mes amis. Et leur réponse a confirmé ce que je savais déjà quand j’ai vu la photo. Alors j’étais comme, OK, sur quelque chose ici”, a-t-elle dit.

La photo primée d’Aigner montre des abeilles cactus mâles en lice pour une compagne. (Karine Aigner/Photographe animalier de l’année)

Alors qu’elle photographiait les abeilles cactus, elle a commencé à en apprendre davantage sur elles, en particulier sur les femelles nicheuses. Elle les a regardés collecter du pollen et le ramener à la maison encore et encore, tout en évitant les prédateurs et les charognards.

En les observant, elle s’est retrouvée à se soucier vraiment des abeilles et elle espère que son travail incitera d’autres personnes à s’en soucier également.

“Dans le travail que je fais, vous savez, cela commence à devenir une mission, en particulier avec l’état de l’environnement dans le monde et toutes les choses que nous perdons”, a-t-elle déclaré.

“Alors c’est comme, comment puis-je amener les gens à se soucier des espèces super cool qu’ils ne voient même pas?”