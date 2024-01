Comment un photographe a capturé un incroyable flash vert autour de Vénus

Photographe suédois et astronome amateur autoproclamé Peter Rosen a été témoin d’une vue magnifique et rare dans le ciel nocturne suédois le 8 janvier. Tout en regardant Vénus s’élever au-dessus de l’horizon de Stockholm, Rosén a capturé une image colorée éclair vert autour de la planète.

“Je photographiais la Lune et Vénus se levant au-dessus de Stockholm avant 7 heures du matin (heure locale)”, raconte Rosén. PétaPixel par e-mail. Rosén dit qu’il capturait des images en succession rapide à l’aide de son reflex numérique Canon EOS 5D Mark IV et d’un téléobjectif Tamron 150-600 mm f/5-6.3 Di VC USD G2 réglé sur sa distance focale de 600 mm. La séquence d’images a été prise à 3 200 ISO avec une exposition de 0,6 seconde et une ouverture de f/8.

La séquence animée ci-dessus comprend 11 images. Le flash vert lui-même n’a duré qu’une seconde ou deux. Le GIF montre des recadrages de la photo globale plus grande de Rosén.

Une observation étonnante est le deuxième éclair vert planétaire de Rosén

Malgré la rareté de voir un éclair vert autour d’une planète, ce qui Météo spatiale décrit comme peut-être « le meilleur de tous les temps », ce n’est pas la première fois que Rosén lui-même voit quelque chose comme ça autour d’une planète.

« Outre le Soleil où on l’observe le plus souvent, Je l’ai filmé sur Mars en 2018“, dit le photographe.

“En plus du flash vert, ce qui est assez étonnant, si je puis dire, c’est que j’ai réussi à obtenir une image assez correcte de Mars en empilant quelques milliers d’images du flux extrêmement turbulent qui donne naissance à une planète rouge ronde avec des caractéristiques de surface. , une calotte polaire bleuâtre et des brumes/nuages ​​bleuâtres », raconte Rosén PétaPixel. “Cela illustre la puissance du logiciel à notre disposition combinée à beaucoup d’expérience, je suppose.”

« On dit souvent que ces événements sont extrêmement rares, et bien sûr, c’est vrai puisque je ne les ai observés que deux fois en six ans », explique Rosén.

«Mais la raison pour laquelle je les ai capturés est que je n’ai pas renoncé à photographier les planètes avec un téléobjectif ou un télescope, même si les planètes se trouvaient à très basse altitude et avec de fortes turbulences dans l’atmosphère. La plupart des amateurs ne voient pas l’utilité de photographier dans des conditions aussi difficiles et se tournent vers des cibles mieux positionnées. J’ai toujours mes raisons de ne pas abandonner et parfois cela paie.

Peter Rosén aime l’espace depuis longtemps

Rosén s’intéresse au ciel nocturne depuis qu’il est enfant. Lorsque sa mère lui a montré Mars et a dit à un jeune Rosén que ce n’était pas une étoile mais une planète, il a été « absolument étonné » de pouvoir voir un autre monde à l’œil nu.

« Plus tard, à 16 ans, j’ai eu l’opportunité d’observer Saturne dans un petit télescope, et après ça, je suis devenu accro. À 18 ans, j’ai acheté mon premier télescope newtonien simple, un appareil photo à viseur Braun Paxette et j’ai commencé à prendre des photos du Soleil, de la Lune et des planètes à travers le télescope sur pellicule.

« J’ai pris ma première image couleur de Jupiter le 20 mars 1974, à 21h22 UTC, il y a bientôt 50 ans ! L’image originale sur le film diapositive n’a qu’une largeur d’environ 1,2 mm, ce qui explique le grain dû à un grossissement excessif », explique Rosén.

« Néanmoins, pour moi, c’est devenu un document important car il a été pris peu de temps après que Pioneer 10 ait atteint Jupiter le 3 décembre 1973, et avant Pioneer 11 un an plus tard. Ce furent les premières sondes à visiter la planète gazeuse géante et à renvoyer des images sur Terre.

« Je pense que mon image présente bien les mêmes caractéristiques principales que les images de Pionnier 10une grande Grande Tache Rouge (GRS) bien plus grande qu’aujourd’hui et la Ceinture équatoriale sud disparue (SEB) en dessous du GRS.

“Cela n’a pas été photographié par beaucoup en 1973!” » ajoute Rosén.

Un photographe très polyvalent

Bien qu’intéressé par la photographie générale ces jours-ci, le principal intérêt de Rosén était au départ l’astronomie et la prise de photos au télescope.

« Finalement, je suis devenu photographe et artiste numérique en commençant par une Texas Instruments TI-99/4A au début des années 1980 et un Macintosh IIfx au début des années 1990 avec le lancement de la première version de Photoshop. Pour moi, cela a toujours été un croisement entre la photographie et l’astrophotographie », explique-t-il.

Rosen note que il n’a pas sépare son astrophotographie de sa photographie plus générale, arguant que pour lui, « l’Univers fait partie de ma vie quotidienne, au même titre que ma famille ou mon chien ».

Au fil des années, plusieurs de ses images ont été présentées sur Météo spatialeet d’autres sites Web d’astronomie.

Il a également travaillé avec des images créées par des scientifiques et des astronomes professionnels, une partie commune et vitale des projets et missions scientifiques.

Rosén aime tellement l’espace qu’il a même créé une carte de Saint-Valentin animée de 30 images à partir d’images qu’il a capturées le 8 février 2022.

Certains des travaux de Rosén ont également été présentés dans le cadre de l’Astronomy Picture of the Day de la NASA.

La vidéo ci-dessus présentée par la NASA n’est qu’un extrait de l’un des deux projets importants de Rosén concernant Jupiter.

“Le premier a demandé 6 mois de travail à temps plein (du temps libre bien sûr mais plusieurs centaines d’heures)”, dit-il, notant qu’il figurait en fait sur PétaPixel en 2014.

Le deuxième projet a duré une année complète et était la contribution de Rosén à une collaboration pro-amateur avec la mission Juno de la NASA.

«J’ai été invité à une réunion planétaire à Londres organisée par la British Astronomical Association et la NASA et j’ai donné une conférence sur ce projet en mai 2018», dit-il. Rosén a discuté du projet en détail avec le Société Planétaire dans une paire d’articles (1, 2).

D’autres œuvres de Peter Rosén sont disponibles sur sa page Instagram. Les abonnés trouveront de nombreuses belles photos de l’espace et des chiens, et quelle meilleure combinaison existe-t-il ?

Crédits images : Toutes les images © Peter Rosén. L’image présentée combine le GIF de Rosén du flash vert de Vénus et sa vue plus large de Stockholm. La vue recadrée de Vénus est centrée sur l’emplacement de la planète dans le ciel.