Comment un peu d’exercice augmente le volume du cerveau et peut aider à préserver votre mémoire

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Faire de l’exercice 25 minutes par semaine, soit moins de quatre minutes par jour, pourrait aider à renforcer notre cerveau et à améliorer notre capacité de réflexion en vieillissant. UN nouvelle étudequi impliquait l’analyse du cerveau de plus de 10 000 hommes et femmes en bonne santé âgés de 18 à 97 ans, a révélé que ceux qui marchaient, nageaient, faisaient du vélo ou s’entraînaient modérément pendant 25 minutes par semaine avaient un cerveau plus gros que ceux qui ne le faisaient pas, quoi qu’il en soit. leurs âges.

Des cerveaux plus gros signifient généralement des cerveaux plus sains.

Les différences étaient plus prononcées dans les parties du cerveau impliquées dans la pensée et la mémoire, qui rétrécissent souvent avec l’âge, contribuant ainsi aux risques de déclin cognitif et de démence.

“C’est une découverte passionnante qui nous conforte dans l’idée selon laquelle être physiquement actif peut aider à maintenir le volume du cerveau tout au long de la vie”, a déclaré David Raichlen, professeur de sciences biologiques et d’anthropologie à l’Université de Californie du Sud. Il étudie la santé du cerveau mais n’a pas participé à la nouvelle étude.

Les résultats ont également des implications pratiques, quant aux types d’exercices qui semblent les meilleurs pour la santé de notre cerveau et à la quantité d’exercice dont nous pouvons réellement avoir besoin.

Petit exercice, gros cerveau

« Nous nous sommes demandé : si nous choisissions un seuil d’exercice très bas, que verrions-nous ? » a déclaré Cyrus A. Raji, professeur agrégé de radiologie et de neurologie à l’Université de Washington à Saint-Louis, qui a dirigé la nouvelle étude.

Lui et ses collègues étaient bien conscients que l’exercice est bon pour le cerveau, surtout à mesure que nous vieillissons. Personnes âgées physiquement actives sont beaucoup moins probables que les sédentaires à développer la maladie d’Alzheimer ou d’autres types de perte de mémoire et de déclin cognitif.

Mais il savait aussi que peu de gens dans le monde réel font beaucoup d’exercice. « On entend dire qu’il faut faire 10 000 pas par jour, dit-il, soit 150 minutes par semaine. Mais il est très difficile d’atteindre ces objectifs.

Est-ce que moins – voire beaucoup moins – d’exercice aiderait à développer un cerveau plus sain, se demandaient lui et ses collègues ?

Qu’en est-il, par exemple, de 25 minutes d’exercice par semaine, soit un sixième des 150 minutes recommandées dans la plupart des pays. directives formelles d’exercice?

“Cela semblait être un montant réalisable pour la plupart des gens”, a déclaré Raji. Mais cela aurait-il des effets sur le cerveau ?

Lui et ses collègues se sont tournés vers les scanners cérébraux existants pour 10 125 adultes de tous âges, pour la plupart en bonne santé, venus au centre médical universitaire pour des tests de diagnostic. Au préalable, ces patients avaient fourni des informations sur leurs antécédents médicaux et sur la fréquence et l’intensité de leurs exercices au cours des deux dernières semaines.

Les chercheurs les ont divisés entre ceux qui faisaient de l’exercice au moins 25 minutes par semaine et ceux qui ne le faisaient pas.

Ensuite, avec l’aide de l’intelligence artificielle, ils ont commencé à comparer les analyses et les habitudes d’exercice, à la recherche de différences dans le volume du cerveau ou dans l’espace occupé par un cerveau et ses éléments constitutifs. Plus de volume est généralement souhaitable.

Une tendance claire s’est rapidement dégagée. Les hommes et les femmes, de tout âge, qui faisaient de l’exercice pendant au moins 25 minutes par semaine présentaient généralement un volume cérébral plus important que ceux qui ne le faisaient pas. Les différences n’étaient pas énormes mais significatives, a déclaré Raji, en particulier lorsque les chercheurs ont examiné plus profondément l’organe.

Là, ils ont découvert que les utilisateurs possédaient un volume plus important de tous les types de tissus cérébraux, y compris la matière grise, constituée de neurones, et la substance blanche, l’infrastructure de câblage du cerveau, qui soutient et connecte les cellules pensantes.

De manière plus granulaire, les utilisateurs avaient tendance à avoir un hippocampe plus grand, une partie du cerveau essentielle à la mémoire et à la réflexion. Il rétrécit et se ratatine généralement à mesure que nous vieillissons, affectant notre capacité à raisonner et à nous souvenir.

Ils ont également montré des lobes frontaux, pariétaux et occipitaux plus grands, qui, ensemble, signalent un cerveau sain et robuste.

Un exercice modéré était meilleur pour le cerveau

“C’était surprenant et encourageant” de constater des effets aussi répandus dans le cerveau de personnes qui faisaient si peu d’exercice, a déclaré Raji.

Bien sûr, cette étude était associative, ce qui signifie qu’elle montrait des liens entre l’exercice et la santé cérébrale, mais l’exercice ne provoquait pas nécessairement des améliorations. Il est donc possible que d’autres facteurs liés au mode de vie ou à la génétique soient en jeu, ou que les personnes dotées d’un gros cerveau aiment simplement faire de l’exercice.

Mais étant donné le nombre d’examens et la large tranche d’âge, Raji pense que les effets de l’exercice sur le cerveau des gens étaient réels et directs et qu’ils contribueraient à maintenir notre capacité à bien penser à mesure que nous vieillissons.

Il est impossible de dire exactement comment l’exercice pourrait modifier le cerveau à partir de cette étude. Mais Raji et ses collègues pensent que l’exercice réduit l’inflammation du cerveau et favorise également la libération de divers produits neurochimiques qui favorisent la création de nouvelles cellules cérébrales et de nouveaux vaisseaux sanguins.

En effet, l’exercice semble aider à construire et à accumuler une « réserve structurelle cérébrale », a-t-il déclaré, un tampon de cellules et de matière supplémentaires qui pourrait nous protéger quelque peu du déclin autrement inévitable de la taille et des fonctions du cerveau qui se produit avec l’âge. Notre cerveau peut encore rétrécir et crachoter au fil des années. Mais si nous faisons de l’exercice, cette lente chute commence à partir d’une ligne de base plus élevée.

Mieux encore, l’exercice le plus efficace de l’étude était également relativement doux. Les personnes qui disaient faire de l’exercice modérément, c’est-à-dire qu’elles pouvaient toujours discuter pendant qu’elles s’entraînaient, se retrouvaient avec un volume cérébral légèrement plus important que celles qui faisaient de l’exercice plus vigoureusement, par exemple en courant vite.

Mais le nombre de pratiquants vigoureux était assez faible, ce qui rend les comparaisons suspectes, a déclaré Raji, et leur volume cérébral était encore plus important que celui de ceux qui faisaient rarement, voire jamais, d’exercice.

Dans l’ensemble, tout exercice, quel qu’il soit, même en petites quantités, est susceptible d’être « une très bonne idée » pour la santé du cerveau, a-t-il déclaré.

Raichlen est d’accord. « Des études comme celle-ci continuent de fournir des preuves solides que bouger son corps, même légèrement, peut avoir un impact sur la santé du cerveau, et qu’il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer. »

Avez-vous une question de remise en forme? E-mail [email protected] et nous répondrons peut-être à votre question dans une prochaine chronique.

Inscrivez-vous à la newsletter Well+Being, votre source de conseils d’experts et d’astuces simples pour bien vivre au quotidien