Comment un petit jardin d’hôpital est une grande victoire pour les jeunes qui gèrent des psychoses

Les personnes qui suivent un programme de psychiatrie dans le plus grand hôpital du sud-ouest de l’Ontario intègrent le jardinage à leur thérapie, trouvant un lien et un but alors qu’elles traversent les premiers épisodes de psychose.

Pour Devin Millette, 19 ans, la chance d’être à l’extérieur, s’occupant du jardin extérieur du London Health Sciences Centre (LHSC), lui a permis de se faire de nouveaux amis et de les divertir avec sa guitare.

“C’est vraiment génial pour la santé mentale de tout le monde, juste être ici dans la nature avec un jardin. Il y a des arbres, donc c’est un endroit idéal pour aller se détendre quand on est à l’étroit où que l’on soit”, a déclaré Millette.

Six jardinières installées derrière l’un des anciens bâtiments du LHSC ont été construites pendant la pandémie, lorsque les activités et la thérapie de groupe ont déménagé à l’extérieur.

Le jardin fait partie de la Programme de prévention et d’intervention précoce des psychoses (PEPP), qui fournit des soins intensifs aux jeunes. Son objectif est d’encourager les patients à interagir les uns avec les autres tout en cultivant leurs propres légumes.

“C’est très centré sur le patient”, a déclaré l’infirmière gestionnaire de cas du PEPP, Bettyann Goertz. “Ils font tout le travail et nous prenons juste du recul et travaillons avec eux de manière thérapeutique.”

Chris Paulin-Wilson estime que le jardin a rehaussé son estime de soi en sortant de l’isolement pandémique. (Isha Bhargava/CBC)

Chris Paulin-Wilson, 32 ans, a déclaré que le fait d’être dans le jardin avait aidé son estime de soi et son humeur générale. Il a dit qu’il se sentait isolé pendant la pandémie, mais qu’il apprécie maintenant les tâches qui accompagnent le jardin.

“C’est agréable de venir ici et de traîner avec quelques clients PEPP. Nous passons juste un bon moment à trouver de nouvelles façons de planter le jardin et de socialiser.”

Il y a environ trois semaines, le jardin a été vandalisé et plusieurs plantes ont été arrachées. Goertz a déclaré que cela dévastait les patients qui voyaient leur travail acharné détruit, mais cela ne faisait que les motiver à travailler plus dur.

“Il y a des gens vraiment mauvais, mais il y a aussi des gens formidables. Nous avons réussi à reconstruire du mieux que nous pouvions et les esprits sont plus forts que jamais.”

La perte de la communauté un “facteur de risque”

Les liens sociaux entre les patients sont un aspect important du programme PEPP et du traitement des premiers épisodes de psychose, a déclaré le Dr Julie Richard, psychiatre. Cela a rendu l’expérience de la pandémie d’autant plus difficile pour les personnes qu’elle traite.

Josie Swan-Merrison, Dre Julie Richard et Bettyann Goertz, de gauche à droite, font partie du programme de prévention et d’intervention précoce pour les psychoses (PEPP) de l’hôpital de London. (Isha Bhargava/CBC)

“Pour les jeunes qui vivent de graves problèmes de santé mentale, cette perte du sens de la communauté est un facteur de risque très important”, a-t-elle déclaré. “Il n’y a pas d’âge plus important que la fin de l’adolescence et le début de la vingtaine pour entretenir un réseau social et pouvoir progresser.”

Elle est reconnaissante du soutien que le programme de jardinage a reçu de l’hôpital et de la communauté.

“Les gens se sont réunis volontairement. Ils ont compris que nos jeunes avaient vraiment besoin de ce niveau de soutien et c’était une idée brillante née d’une situation difficile.”

L’un des six jardins de fleurs et de légumes en bois du LHSC. (Isha Bhargava/CBC)

Le jardin a récemment reçu un financement supplémentaire grâce à des subventions, et l’équipe prévoit de l’agrandir, notamment en travaillant avec le programme autochtone du LHSC pour incorporer des jardins de guérison avec de la sauge et des herbes traditionnelles.

Goertz a déclaré qu’elle espère également ajouter un jour une serre, afin que les patients puissent continuer à jardiner tout au long de l’année.

Quant à Millette, il a dit qu’il n’avait planté qu’une seule tomate jusqu’à présent, mais qu’il avait de grands projets pour la saison prochaine.

“J’aimerais peut-être faire pousser des concombres, j’adore ceux-là, et des courgettes. N’importe quoi pour une salade. Ma mère adore la salade alors elle adorerait ça.”