Comment un petit développeur de vaccins a vacciné Marburg contre l’épidémie au Rwanda à la « vitesse de l’éclair »

Le directeur d’une organisation à but non lucratif spécialisée dans les vaccins affirme que la réponse rapide du Rwanda à l’épidémie souligne le rôle que les petites organisations peuvent jouer dans la lutte contre les maladies infectieuses.

Amy Finan, qui dirige le Sabin Vaccine Institute, basé aux États-Unis, était en vacances en famille près du Grand Canyon en septembre lorsqu’elle a reçu un appel surprise d’un numéro rwandais.

Elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles des gens là-bas pourraient tomber malades du virus de Marbourgune maladie mortelle semblable à Ebola, sans vaccin ni traitement antiviral approuvé – mais rien n’a été confirmé.

Elle est donc sortie de sa voiture pour décrocher le téléphone au bord d’une autoroute et, devant d’énormes camions qui passaient à toute vitesse, a discuté de la crise sanitaire croissante avec le bureau du président rwandais Paul Kagame.

C’était le premier d’un appel devenu quotidien avec un seul objectif : « contenir une épidémie mortelle et prévenir de nouvelles pertes de vies humaines », a déclaré Finan à Euronews Health.

Dix jours après que le Rwanda a rendu publique l’épidémie de Marburg le 26 septembre, des dizaines d’agents de santé de première ligne ont été vaccinés avec le vaccin expérimental de Sabin, qui a donné des résultats prometteurs dans les premières études mais n’a encore reçu le feu vert d’aucun gouvernement.

« Nous avons agi à une vitesse fulgurante pour préparer les expéditions, finaliser les protocoles et obtenir les approbations réglementaires, commerciales et juridiques nécessaires », a déclaré Finan.

Le développeur de vaccins à but non lucratif a désormais envoyé environ 1 700 vaccins au Rwanda, où les cas de Marburg sont principalement concentrés parmi les agents de santé qui ont contracté le virus alors qu’ils soignaient des patients malades.

Comment le Rwanda a contenu Marburg

Au 24 octobre, 64 cas avaient été détectés et 15 personnes étaient décédées, ce qui en fait l’une des plus grandes épidémies à Marbourg depuis l’apparition du virus en Allemagne en 1967.

Le premier patient au Rwanda serait un homme de 27 ans qui est entré en contact avec des chauves-souris frugivores dans une grotte.

Malgré son ampleur, il s’agit également de l’une des épidémies les moins mortelles de l’histoire, étant donné que les taux de mortalité lors des poussées précédentes variaient entre 24 % et 88 %.

Aujourd’hui, avec une diminution du nombre d’infections signalées au cours des deux dernières semaines, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) affirment que l’épidémie a été « contrôlé ».

Le Rwanda possède l’un des systèmes de santé les plus solides de la région et a rapidement renforcé ses installations de soins intensifs et mis en œuvre des mesures de contrôle des infections pour arrêter la propagation du virus, qui peut provoquer de la fièvre, des frissons, des maux de tête, des vomissements, de la diarrhée, des éruptions cutanées et autres. symptômes qui apparaissent deux à 21 jours après l’exposition.

Ce que le déploiement généralisé des vaccins peut nous apprendre

Sabin, qui dispose d’une équipe de recherche d’environ 15 personnes, participe également à la réponse rapide du pays – mais il s’agit d’une étude de cas inhabituelle qui n’est peut-être pas exactement reproductible dans d’autres épidémies de maladies infectieuses.

En effet, le gouvernement rwandais a choisi d’administrer le vaccin expérimental à tous les agents de santé à haut risque et aux personnes en contact avec des cas confirmés, plutôt que le protocole habituel consistant à administrer le vaccin à certaines personnes et à d’autres une injection placebo.

Le Rwanda a notamment lancé le tout premier essai clinique pour tester les traitements de Marburg au début du mois, le type d’approche standardisée contre laquelle il a décidé de ne pas utiliser le vaccin Sabin.

La décision de proposer les vaccins à grande échelle signifie que les chercheurs ne sauront pas réellement s’ils protègent ou non contre l’infection. Au lieu de cela, ils testeront la sécurité du vaccin et s’il déclenche une réponse immunitaire, a déclaré Finan.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun problème de sécurité dans les essais de phase deux en cours en Ouganda et au Kenya, les résultats intermédiaires étant attendus l’année prochaine, et Finan a déclaré que l’institut Sabin lancerait également une autre étude aux États-Unis en 2025.

Il « reste à voir » si Sabin enverra davantage de vaccins au Rwanda, a déclaré Finan, et « nous travaillerons ensemble pour décider des prochaines étapes, le cas échéant ».

Cette mobilisation rapide a été possible grâce aux partenariats existants avec les autorités sanitaires et les entreprises, a déclaré Finan, et parce que les vaccins facilement disponibles à l’expédition et les données d’essais existantes ont soutenu le plan de vaccination du pays.

Surtout, elle a déclaré que la réponse souligne que les petites organisations peuvent jouer un rôle considérable dans la maîtrise d’une épidémie mortelle de maladie infectieuse.

« En fin de compte, tout dépend du peuple, de l’écoute des dirigeants du pays et de la confiance entre les partenaires », a déclaré Finan.