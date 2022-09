Comment un père a été accidentellement versé près de 50 milliards de livres sterling sur son compte bancaire, ce qui en fait l’un des hommes les plus riches du monde

Un papa a eu la meilleure surprise de sa vie lorsqu’il a ouvert son compte bancaire pour découvrir qu’il avait été payé près de 50 milliards de livres sterling.

Darren James a été stupéfait quand il a vu que le chiffre neuf zéro était apparu après avoir reçu un appel frénétique de sa femme.

Darren James a apprécié l’incroyable aubaine – mais malheureusement, il savait qu’il ne pouvait pas la garder

La femme de Darren lui a envoyé une capture d’écran de la grosse somme

Le père de deux enfants, originaire de Louisiane aux États-Unis, a vu sur son application bancaire qu’il y avait un dépôt stupéfiant de 50 milliards de dollars (43,4 milliards de livres sterling).

Et la bévue bancaire aurait fait de lui l’un des hommes les plus riches du monde.

La fortune stupéfiante l’aurait classé à 25 sur la liste actuelle des milliardaires du monde Forbes.

Sa chance l’a vu brièvement valoir plus de dix fois le patron de Virgin, Richard Branson, et sept fois plus riche que James Dyson.

Mais pour Darren, cependant, son contact avec des milliards a été de courte durée et sa manne qui a changé sa vie a disparu.

Sa femme lui avait demandé de s’asseoir avant de révéler que l’énorme somme était apparue sur leur compte courant avec Chase.

“C’était fou juste de voir à quoi ça ressemble parce que je n’ai jamais vu autant de zéros dans ma vie”, a-t-il déclaré à BR Proud.

“Je me demande d’où ça vient ?” a-t-il déclaré à FOX9 dans une interview séparée après la confusion de juin 2021.

“Et tout ce que nous pensions, c’était qui allait frapper à notre porte… parce que nous ne connaissons personne avec ce type d’argent pour commencer.”

L’histoire a refait surface lorsqu’une mère a acheté une maison avec un dépôt erroné de 6 millions de livres sterling de Crypto.com.

Thevamanogari Manivel devait recevoir un remboursement de 60 £ de l’échange de crypto-monnaie – mais a plutôt reçu la méga-somme.

L’entreprise a accidentellement entré un numéro de compte dans le champ censé être le montant en espèces.

Mme Manivel, de Melbourne, en Australie, a ensuite dépensé une grande partie pour une maison en peluche et a expédié le reste vers d’autres comptes.

Elle avait déboursé 800 000 £ pour une maison de cinq chambres et quatre salles de bains en tant que “cadeau” pour sa sœur, Thilagavathy Gangadory.

Le reste du paiement injustifié a ensuite été réparti entre six autres personnes, dont sa fille et sa sœur.

Sa chance s’est effondrée lorsque l’erreur a été réalisée lors d’un audit de routine – et des poursuites judiciaires ont commencé.

Darren et sa famille ont apprécié le frisson de se sentir comme un milliardaire

La somme a été enlevée après trois jours par Chase

Darren a cependant avoué ce qui s’était passé et s’est arrangé pour rendre l’argent.

L’homme de 47 ans a déclaré qu’il avait momentanément fantasmé que l’argent leur avait peut-être été envoyé par un parent riche inconnu, mais la réalité s’est rapidement installée et il a contacté Chase pour obtenir de l’aide.

“Nous savions que ce n’était pas le nôtre”, a-t-il déclaré. “Nous ne l’avons pas gagné, donc nous ne pouvions rien en faire.”

En tant qu’ancien agent des forces de l’ordre du département de la sécurité publique de la Louisiane, l’agent immobilier a également déclaré qu’il savait que tenter de garder l’argent serait considéré comme un vol.

Après son appel, James a déclaré que Chase avait commencé à travailler pour inverser l’erreur immédiatement.

Cependant, la banque ne lui a pas révélé pourquoi les 50 milliards de dollars avaient été déposés ni d’où provenaient les fonds.

En quelques jours, l’argent avait disparu du compte de James.

“C’était une retenue. Il s’est présenté samedi pour faire un dépôt pour notre fille. Il y est resté dimanche, lundi et mardi, il était parti.”

James a déclaré que lui et sa famille avaient apprécié le frisson de se sentir comme l’une des familles les plus riches du monde, même si ce n’était que pour quelques jours.

S’il devait un jour réaliser son rêve de devenir milliardaire à part entière, James a déclaré qu’il utiliserait sa richesse pour aider les autres, comme la construction d’hôpitaux pour enfants.

“Je bénirais d’autres personnes – pour donner aux gens l’espoir qu’il y a du positif dans ce monde”, a-t-il poursuivi. “C’est ce que mon plus grand rêve est.”

Les destinataires de dépôts bancaires erronés ne sont pas autorisés à conserver l’argent.

Dans la plupart des cas, la banque en question détectera l’erreur et annulera automatiquement la transaction.

Quiconque dépense de l’argent est susceptible de faire l’objet d’accusations criminelles.