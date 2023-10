Le parti populiste de gauche de l’ancien Premier ministre Robert Fico a remporté les élections législatives en Slovaquie, grâce à une campagne avec deux messages clairs : plus de soutien militaire à l’Ukraine et plus de sanctions contre la Russie.

Le parti Smer-SD de Fico a obtenu près de 23 pour cent des voix, ce qui a valu au président dimanche l’approbation d’entamer des négociations pour remplacer un gouvernement technocrate qui soutient Kiev contre l’invasion russe.

Les partis susceptibles de rejoindre la nouvelle coalition sont le parti de gauche Hlas (Voix) – qui a remporté 14,7 pour cent des voix – et le Parti national slovaque ultranationaliste, un groupe clairement pro-russe, qui a obtenu 5,6 pour cent.

Nouveau venu libéral et pro-occidental, le parti Slovaquie progressiste arrive loin derrière avec 18 pour cent des voix. Son chef Michal Simecka, vice-président du Parlement européen, a déclaré que son parti respectait le résultat.

« Mais c’est une mauvaise nouvelle pour la Slovaquie », a-t-il déclaré. « Et ce serait encore pire si Robert Fico parvenait à créer un gouvernement. »

Plus d’aide à l’Ukraine ?

La Slovaquie est membre de l’alliance militaire de l’OTAN, qui soutient l’Ukraine contre le président russe Vladimir Poutine, mais une grande partie de sa population sympathise avec la ligne de Moscou selon laquelle l’Occident veut l’anéantir.

Fico, 59 ans, a déclaré que la Slovaquie avait des problèmes plus importants que la question ukrainienne, notamment les prix de l’énergie et le coût de la vie, mais que son parti ferait tout son possible pour entamer des pourparlers de paix. Au cours de sa campagne, Fico s’est engagé à cesser de soutenir l’Ukraine voisine dans sa guerre contre la Russie.

« Nous ne changeons pas et nous sommes prêts à aider l’Ukraine de manière humanitaire », a déclaré Fico, que les analystes considèrent comme inspiré par le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, qui s’est fréquemment heurté à l’UE.

« Nous sommes prêts à aider à la reconstruction de l’Etat, mais vous connaissez notre opinion sur l’armement de l’Ukraine », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse.

Dans le passé, Fico s’était opposé à la candidature de l’Ukraine à l’OTAN, affirmant que cela « signifierait le début de la Troisième Guerre mondiale ».

« La guerre en Ukraine n’a pas commencé il y a un an, elle a commencé en 2014, lorsque les nazis et les fascistes ukrainiens ont commencé à assassiner des citoyens russes dans le Donbass et à Louhansk », avait-il déclaré en août.

« Nous devons dire au monde entier : la liberté vient de l’Est, la guerre vient toujours de l’Ouest. »

Jusqu’à présent, la Slovaquie – un pays de 5,5 millions d’habitants créé en 1993 à la suite de l’éclatement de la Tchécoslovaquie – était un fervent partisan de l’Ukraine.

Depuis le début de la guerre en février de l’année dernière, Bratislava a ouvert ses frontières aux réfugiés en fuite et a été une plaque tournante logistique clé dans les efforts de l’OTAN pour acheminer le soutien militaire vers l’Ukraine.

La Slovaquie – classée parmi les cinq principaux donateurs européens à Kiev en termes de produit intérieur brut – a fait don de plus de la moitié de ses avions de combat MiG et de dizaines de véhicules d’infanterie. C’est le premier pays de l’UE à soutenir Kiev avec un système de missile antiaérien, le S-300.

« Ce [military support] prend fin avec le résultat des élections », a déclaré Wojciech Przybylski, analyste politique et directeur du groupe de réflexion Visegrad Insight.

« Et l’Ukraine et ses alliés occidentaux se poseront des questions sur la quantité de renseignements pouvant être partagée avec la Slovaquie sans risque de fuites et de mise en péril des voies de transport », a déclaré Przybylski.

Un tel changement dans la politique slovaque, a ajouté Przybylski, aura un impact politique en brisant ce qui a été jusqu’à présent un front uni entre les pays européens en faveur de Kiev.

Une orbanisation de la Slovaquie ?

Les critiques de Fico craignent que son retour au pouvoir ne conduise la Slovaquie à abandonner le cap par d’autres moyens également, principalement à l’instar du Hongrois Orban, qui est également une exception en Ukraine et se dispute souvent avec l’UE à propos de la guerre.

Orban a félicité Fico dimanche avec un message sur la plateforme de médias sociaux X disant : « Devinez qui est de retour !

« C’est toujours agréable de travailler avec un patriote », a-t-il ajouté.

La Hongrie a également – ​​ce qui est unique parmi les pays de l’UE – entretenu des relations étroites avec Moscou et s’est opposée à la fourniture d’armes à l’Ukraine ou à sa fourniture d’une aide économique.

Fico, qui a mené une campagne vigoureuse contre l’immigration à l’approche des élections de samedi et a critiqué le gouvernement intérimaire pour ne pas en faire plus, a déclaré que le rétablissement des contrôles aux frontières avec la Hongrie constituerait une priorité absolue.

« L’une des premières décisions du gouvernement doit être une ordonnance renouvelant les contrôles aux frontières avec la Hongrie », a déclaré Fico lors d’une conférence de presse. « Ce ne sera pas une belle image », a-t-il déclaré, ajoutant que des forces seraient nécessaires sur la frontière de 655 km (407 miles).

Przybylski a déclaré que Fico encouragerait probablement les politiques anti-immigration afin de plaire à la classe ouvrière qui perçoit les migrants comme une concurrence pour la main-d’œuvre.