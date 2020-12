Rares étaient ceux qui avaient entendu parler du parti populiste d’extrême droite, l’Alliance pour l’unité roumaine (AUR), jusqu’à dimanche soir où il a stupéfié la Roumanie aux urnes des élections législatives.

Le parti peu connu AUR, un parti ultranationaliste qui proclame «la famille, la nation, la foi et la liberté», est sorti de l’obscurité pour recueillir près de 9% du vote global.

Cela a vu le parti, qui a été formé à l’automne de l’année dernière, franchir le seuil de 5% lui permettant d’entrer au parlement.

« Les Roumains en ont assez des vols, des mensonges et du manque d’attachement aux valeurs nationales », a déclaré le fondateur de l’AUR, 34 ans, George Simion dans un discours de victoire à Bucarest dimanche soir. « Nous sommes un parti chrétien, un parti nationaliste et patriotique.

Le coronavirus contribue à alimenter l’apathie des électeurs

L’émergence inattendue d’AUR – un acronyme pour GOLD en roumain – a finalement éclipsé une élection qui n’a pas réussi à inspirer les électeurs.

Le taux de participation global a représenté un creux historique à moins de 32%, en partie en raison de l’apathie des électeurs, mais également en raison des préoccupations concernant la pandémie de coronavirus.

«L’AUR au parlement légitimera les positions extrémistes dans la sphère publique», a déclaré Claudiu Tufis, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université de Bucarest, à Euronews. «J’en ai entendu parler pour la première fois au début de cet été.»

L’élection a également forcé la démission hier soir du Premier ministre Ludovic Orban du Parti national libéral (PNL), après que son parti ait obtenu environ 25% du total des voix. On s’attendait à ce que le PNL batte le Parti social-démocrate (PSD) qui a recueilli environ 30% des voix.

« Je ne vais pas m’accrocher à ma position de Premier ministre », a déclaré Orban dans son discours de démission télévisé.

Mais comme le ministre roumain de la Défense, Nicolae Ciuca, a été nommé Premier ministre par intérim jusqu’à ce qu’un nouveau gouvernement puisse être formé, des questions se posaient toujours sur la façon dont l’AUR illibérale est sortie de nulle part pour remporter une si grande partie des urnes dans cette UE. pays.

« [AUR] a joué la carte anti-médecine, anti-vaccination et anti-restrictions à une population qui n’est pas vraiment éduquée sur les problèmes de santé », a déclaré Tufis. «Leur message est de construire quelque chose pour la Roumanie. Le style nationaliste, axé sur la Roumanie, améliore la Roumanie. Ce type de discours a le potentiel d’attirer un grand nombre de personnes. »

Que représente le parti AUR?

L’AUR a un lien étroit avec la puissante Église orthodoxe de Roumanie, qu’elle a soutenue en organisant des cérémonies religieuses pendant la pandémie.

Le parti s’oppose au mariage homosexuel, a organisé des rassemblements contre le port du masque et appelle à l’unification avec la République de Moldova.

Simion, qui est rapidement devenu le visage du parti, a participé l’année dernière à des manifestations nationalistes dans un cimetière militaire, affrontant des Hongrois de souche.

Le co-fondateur de l’AUR, Claudiu Tarziu, un ancien journaliste de 47 ans, était membre du groupe de la société civile Coalition for Family, qui a appelé en 2018 à un référendum visant à interdire le mariage homosexuel – mais a échoué.

Les sentiments nationalistes ont également été épousés dimanche soir par Tarziu, qui a commencé son discours en disant: «Une révolution conservatrice a commencé».

«Nous faisons partie de la Coalition pour la famille, et nous avons défendu la famille, et nous avons promu la famille, et nous prévoyons de le faire au parlement», a-t-il déclaré, ajoutant que l’AUR est la seule [Romanian] parti pour soutenir Donald Trump. En effet, il y a des échos dans le parti de la méfiance médiatique de Trump et même des allégations de trucage des urnes.

Mais ce sont des faits qui n’ont pas dissuadé des centaines de milliers d’électeurs d’appuyer le parti.

«Il est clair que la classe politique a besoin d’une réinitialisation», a déclaré Constantin Rares, électeur de l’AUR, 32 ans. «La plupart de la population, en particulier les jeunes, est dégoûtée par tout ce que l’ancienne classe politique [represent]. »

Rares dit que les éléments nationalistes largement rapportés du parti ne le concernent pas.

«Je pense que chaque État doit avoir sa propre identité et être représenté par des patriotes qui, outre les intérêts économiques, sociaux et culturels, représentent les intérêts et en ce qui concerne la position de la famille clairement définie par la constitution, la religion et d’autres droits. , » il dit.

La diaspora est le moteur du succès électoral d’AUR

Ce qui a encore mystifié les analystes après le succès électoral d’AUR, c’est son soutien massif de la grande diaspora roumaine, qui, jusqu’à présent, a été généralement considérée comme un bastion de la base électorale pour USR-PLUS, un parti progressiste qui a remporté 15% des voix et va chercher pour former une coalition avec PNL.

Au lieu de cela, AUR était le premier choix de la diaspora en Italie, et le deuxième en France et en Espagne.

«Ils ont également bénéficié du grand nombre de migrants roumains en Europe. Certains d’entre eux vivent des mini-tragédies, ils restent là où ils sont pour des raisons financières mais ils ne s’adaptent pas aux cultures locales – que certains pourraient même trouver obscènes », dit Tufis.

Beaucoup spéculent maintenant sur qui ou ce qui se cache derrière le soutien d’AUR, y compris Iulian Fota, un ancien directeur du Collège national de renseignement de Roumanie au sein du service roumain de renseignement, qui a émis l’hypothèse que le parti est une création de «laboratoire».

«Après chaque ère de collaboration étroite avec l’Occident, nous constatons qu’il y a eu un mouvement pour nier la modernisation ou du moins pour la diluer», a expliqué aujourd’hui Fota dans un post Facebook. «Les Roumains qui perçoivent la modernisation du pays comme un danger se sont rassemblés volontairement sous le même drapeau.»

L’eurodéputé roumain Siegfried Muresan, a déclaré à Euronews: «[AUR] sont anti-UE, pro-Russie et reflètent une petite minorité de la population. »

«Il est très important de noter qu’ils n’auront pas leur mot à dire ni aucune influence sur l’élaboration des politiques», a-t-il déclaré.

Apparemment du jour au lendemain et de nulle part, l’AUR, qui a mené une campagne en ligne ciblée et stratégique, est devenu le quatrième parti politique de Roumanie, et un parti fermement opposé aux valeurs de l’UE.

«Ils ont répondu à une demande qui existait depuis un certain temps dans la population roumaine», a déclaré Tufis.

