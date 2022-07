Comment un panneau d’affichage bizarre en Russie a cassé Internet

La Russie a fait la une des journaux pour sa cruelle invasion de l’Ukraine en février. Cependant, cette fois-ci, la raison est complètement différente. Récemment, un panneau d’affichage indiquant « L’Alaska est à nous » a été repéré à Krasnoïarsk en Russie. Cela survient juste un jour après qu’un allié très éminent du président russe Poutine a déclaré que le pays pourrait récupérer l’Alaska vendu aux États-Unis en 1867. Le Dr Ian Garner, un observateur des médias russes, tweete : « L’Alaska est à nous ! Comme repéré à Krasnoïarsk. Ils sont devenus complètement fous. Regardez par vous-même :

“L’Alaska est à nous !” Comme repéré à Krasnoïarsk. Ils sont devenus totalement fous. pic.twitter.com/JoHCs5qZOO – Dr Ian Garner (@irgarner) 7 juillet 2022

Selon Newsweek, les habitants de Krasnoïarsk ont ​​été surpris après avoir repéré les panneaux d’affichage à travers la ville. Cependant, on pense qu’ils ne sont pas placés par le gouvernement russe. Depuis sa mise en ligne, l’image est devenue virale avec plus de 25 000 likes. « Dites à la Russie qu’elle peut avoir le Canada à la place. Le Canada est fondamentalement communiste maintenant de toute façon, ils ne remarqueraient même pas un changement », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “À un moment donné, vous devez commencer à prendre cette merde au sérieux… Ils ont récemment parlé de conquérir le monde entier sans arrêt comme s’ils préparaient leur peuple pour la bataille finale contre tout le monde.” Voici quelques réactions :

C’est un épisode intéressant sur lequel il vaut la peine de faire un court fil car il nous en dit plus sur la Russie que ce qui (littéralement) saute aux yeux. 👇🏿 https://t.co/p62FpCSlLJ — Sergueï Radchenko (@DrRadchenko) 8 juillet 2022

Pourrait-on vous intéresser, plutôt en Californie ? https://t.co/IPedylD9Hh — Mari (@Lifeofmariw) 8 juillet 2022

Qui veut-il dire par « ils » ? 😂 https://t.co/MYOOWGGjCb – Dumb Dumb Doh (@dumdumdoh) 8 juillet 2022

Je déménage maintenant en Alaska. À l’heure actuelle!! https://t.co/YdIHXTv2eO – Peter Maddsen 🌐 (@PeterMaddsen) 8 juillet 2022

S’il vous plaît essayez de le prendre, nous vous détruirons https://t.co/nL4cnsLtVU – Ali (@DilwrAli) 7 juillet 2022

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo d’un soldat ukrainien amateur de collations a fait le tour d’Internet. Dans la vidéo, on peut voir le soldat grignoter sa collation préférée alors qu’il s’éloigne d’un véhicule lançant des missiles. Le soldat semble complètement indifférent, vêtu de son uniforme. Il n’a pas du tout peur alors que l’on voit le véhicule en arrière-plan lancer des missiles les uns après les autres. “Suite de puces publicitaires”, lit la légende de la vidéo.

Un utilisateur de Twitter a retweeté la vidéo et l’a qualifiée de “tranquillité”. Dans sa légende, il a écrit : “Voilà à quoi ressemble vraiment TRANQUILITY.” Une autre personne a écrit : « Les Ukras, en plein échange d’artillerie. Comme si de rien n’était. Manger des “frites au bacon”. Annonce géniale. “Quand vous êtes assez dur à cuire pour grignoter un sac de chips tout en tirant des roquettes sur des cibles ennemies”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.