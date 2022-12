Comment un Pakistanais né à Bhopal a aidé l’Argentine à remporter la première Coupe du monde en 1978

L’Argentine devenant le sujet de discussion brûlant après sa victoire époustouflante lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, il y a tellement de choses à dire et à explorer sur l’équipe qui a remporté son tout premier trophée de Coupe du Monde en 1978. Dirigée par Daniel Passarella, l’Argentine a remporté le cinquième Coupe du Monde de la FIFA après avoir battu les Pays-Bas à Buenos Aires. Cependant, saviez-vous comment l’entraîneur de football argentin, Cesar Menotti, s’est inspiré de l’entraîneur de hockey pakistanais, Abdul Waheed Khan, qui était à l’origine de la victoire record de l’équipe de hockey la même année ?

Un fil Twitter de “The Paperclip” a dévoilé l’histoire qui a inspiré l’Argentine à remporter la victoire en 1978. C’est cette année-là que l’Argentine a accueilli la Coupe du monde de hockey en mars, suivie de la Coupe du monde de football (ou Coupe du monde de la FIFA) en juin. L’équipe de hockey du Pakistan a atterri à Buenos Aires et a présenté une performance exceptionnelle sous la direction de l’ancien médaillé d’or, Waheed Khan. « Au cours de leur campagne victorieuse, les chemises vertes ont créé de nombreux records sublimes. Leur total de 35 buts était un nouveau plus haut pour une seule édition de la Coupe du monde, tout en n’encaissant que 4 buts en cours de route », lit-on dans l’une des légendes.

Lorsque l’Argentine a remporté sa toute première Coupe du Monde de la FIFA en 1978, un remarquable Pakistanais né à Bhopal a laissé sa marque indélébile en aidant les Argentins à remporter le prestigieux trophée. C’est l’heure du conte et nous nous envolons pour Buenos Aires. Un fil (1/18) pic.twitter.com/JomI2yAOtg— Le trombone (@Paperclip_In) 18 décembre 2022

C’est le jeu stylé du Pakistan qui a attiré l’attention de beaucoup. Parmi eux se trouvait l’entraîneur rebelle de l’équipe de football argentine, Menotti, qui est allé voir le match de hockey deux mois avant l’extravagance du football. Non seulement les matchs, mais Menotti semblait tellement intrigué par leur jeu qu’il a même assisté à leurs séances d’entraînement et d’entraînement pour prendre des notes.

Waheed, né dans le hameau indien de Raipur dans le district de Bhopal, a émigré au Pakistan en 1949. Il a eu une discussion détaillée avec Menotti qui “portait principalement sur la stratégie d’attaque du Pakistan”.

Le fil disait en outre: “Ils ont discuté de la stratégie de la double attaque, c’est-à-dire que si un mouvement du côté droit échoue, faites tous les efforts pour initier immédiatement un mouvement du côté gauche en supposant que la plupart de la défense des adversaires s’était concentrée sur un côté.” Plus tard, le 25 juin 1978, l’Argentine a remporté la Coupe du Monde de la FIFA pour la première fois en battant la Hollande en finale. Menotti a même envoyé à Waheed un télégramme reconnaissant à quel point le « stratagème de l’équipe de hockey pakistanaise lui a été très utile, ainsi qu’à l’équipe gagnante ».

On peut donc conclure que la performance spectaculaire d’une équipe peut même inspirer d’autres jeux à adopter la tactique et à célébrer l’esprit et l’unité des sports comme aucun autre. En effet, une histoire à retenir !

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici