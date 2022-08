Comment un nouvel impôt minimum sur les sociétés pourrait remodeler les investissements des entreprises

“En termes de mise en œuvre et de bande passante pour faire face à la complexité, il ne fait aucun doute que ce régime est complexe”, a déclaré Peter Richman, avocat-conseil principal au Tax Law Center de la faculté de droit de l’Université de New York. “C’est un grand changement et le chiffre d’affaires est important.”

Avec les élections de mi-mandat qui se profilent, voici où en est le président Biden.

En raison de cette complexité, l’impôt minimum sur les sociétés a fait l’objet d’un scepticisme important. C’est moins efficace que de simplement éliminer les déductions ou d’augmenter le taux d’imposition des sociétés et cela pourrait ouvrir la porte aux entreprises pour qu’elles trouvent de nouvelles façons de faire paraître leurs revenus plus bas afin de réduire leurs factures d’impôt.

Des versions similaires de l’idée ont été lancées par M. Biden lors de sa campagne présidentielle et par la sénatrice Elizabeth Warren, démocrate du Massachusetts. Ils ont été présentés comme un moyen de rétablir l’équité d’un système fiscal qui a permis aux grandes sociétés de réduire considérablement leur facture d’impôt grâce à des déductions et à d’autres mesures comptables.

Selon une première estimation du comité mixte non partisan sur la fiscalité, la taxe s’appliquerait très probablement à environ 150 entreprises par an, et la plupart d’entre elles seraient des fabricants. Cela a suscité un tollé de la part des entreprises manufacturières et des républicains, qui se sont opposés à toute politique qui réduit les réductions d’impôts qu’ils ont adoptées il y a cinq ans.

Bien que de nombreux démocrates reconnaissent que l’impôt minimum sur les sociétés n’était pas leur premier choix de hausses d’impôts, ils l’ont adopté comme un gagnant politique. Le sénateur Ron Wyden de l’Oregon, président du comité sénatorial des finances, a partagé jeudi les données du comité mixte sur la fiscalité indiquant qu’en 2019, environ 100 à 125 sociétés ont déclaré des revenus d’états financiers supérieurs à 1 milliard de dollars, mais leurs taux d’imposition effectifs étaient inférieurs à 5 pour cent. Le revenu moyen déclaré sur les états financiers aux actionnaires était de près de 9 milliards de dollars, mais ils ont payé un taux d’imposition effectif moyen de seulement 1,1 %.

“Les entreprises paient des taux plancher tout en déclarant des bénéfices records à leurs actionnaires”, a déclaré M. Wyden.