Comment un nouveau membre peut compliquer les choses pour les BRICS

La prochaine élection présidentielle en Argentine met en lumière le principal défi du groupe international

Le 15e sommet des BRICS en Afrique du Sud a enfin débuté et de nombreuses rumeurs circulent dans les médias. La plupart d’entre nous dans le secteur du commentaire politique l’avaient prévu, car, après tout, il s’agit de l’un des événements les plus attendus cette année. Les gouvernements, comme celui de la Chine, s’efforcent de faire du bloc composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud un rival du G7, alors que les gouvernements occidentaux ne souhaitent clairement pas que cela se produise.

Avec la tendance croissante – tant en termes réels qu’en termes de planification politique – à la dédollarisation, le sommet de l’Afrique du Sud a été présenté comme un moment décisif pour le billet vert depuis l’expansion des BRICS – qui réfléchissent à un panier de monnaie pour le commerce international – devait être le point le plus important de l’ordre du jour, alors que les pays se bousculent pour adhérer. Et maintenant, alors que l’événement se poursuit, nous voyons déjà les gens injecter leurs espoirs et leurs craintes dans ce qui se passe. S’il serait prudent de s’abstenir de spéculations ou de promesses ouvertes selon lesquelles les pays du Sud seraient effectivement en train de se débarrasser des chaînes de l’« impérialisme nord-américain », un sujet a fait tourbillonner les rumeurs à l’approche du sommet : l’Argentine.

Buenos Aires est considérée comme un ajout clé au bloc, l’un des six premiers nouveaux membres à avoir été accueillis depuis la seule expansion précédente des BRICS en 2010. Les discussions à huis clos sur l’adhésion du pays assiégé auraient été une des priorités de l’ordre du jour du sommet en cours. . Nous savons notamment que le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a exprimé son soutien à l’adhésion de l’Argentine.

Mais nous savons aussi que l’Argentine n’a pas envoyé sa propre délégation en Afrique du Sud, même si le président Alberto Fernández a été invité à y prendre la parole. Nous savons également que le ministre de l’Économie du pays (et candidat à la présidentielle), Sergio Massa, s’est plutôt rendu aux États-Unis pour rencontrer des responsables du Fonds monétaire international (FMI) au sujet de la dette du pays. Un responsable argentin à Washington aurait déclaré dans les médias que « Le FMI et les BRICS sont deux familles très différentes » ce qui suggère que Buenos Aires ne peut pas être dans les deux.

Il faut également dire que l’Argentine sera confrontée à une élection présidentielle difficile en octobre de cette année. L’économiste d’extrême droite Javier Milei a remporté une élection primaire époustouflante et affrontera le centre-gauche Massa, choquant à la fois les marchés et la société polie. Il a promis de rompre les relations commerciales avec la Chine et de réorienter l’Argentine vers le « monde civilisé » ou « l’ouest,» comme il l’a dit, et de mettre en œuvre une politique économique radicale axée sur le marché, semblable à celle de l’ancien dictateur chilien Augusto Pinochet. Milei s’est également entretenu la semaine dernière avec des responsables du FMI, leur assurant qu’il était leur homme.

Enfin, nous savons que les BRICS ont désormais officiellement invité six nouveaux membres, dont l’Argentine. Leur adhésion devrait être finalisée à partir de janvier 2024. Mais si Milei remporte entre-temps l’élection présidentielle, il est presque certain que son pays se retirera soudainement du bloc. Cela nuirait à tous les membres du groupe et nuirait irrévocablement à l’image des BRICS. Pour le centre-gauche argentin, s’aligner sur l’Occident est une situation indésirable. Ils y voient une décision téméraire, car la dette du FMI imposée au pays par Washington, et leur ancien président béni-oui-oui, Mauricio Macri, est essentiellement la cause des malheurs actuels de l’Argentine.

La réalité globale mise en évidence par la situation de l’Argentine est que, malgré tout le battage médiatique autour du dernier sommet des BRICS et la poussée de croissance du nombre de membres qu’il a entraînée, chaque pays membre doit faire face aux réalités de sa propre géopolitique et de sa politique étrangère.

Le Brésilien Lula, parfois considéré comme un partenaire démocratique de l’Occident et parfois comme le porte-parole d’un Sud global indépendant, doit équilibrer ces identités conflictuelles. Il ne veut pas renverser totalement l’ordre existant des relations internationales – mais il souhaite également voir certains changements, ce qui est compréhensible. L’Inde s’est également positionnée contre l’expansion des BRICS, dans l’espoir de freiner la poussée de l’organisation en faveur d’un système financier indépendant, car elle entretient des relations stratégiques solides avec les États-Unis, tout en restant un membre clé du Sud global. Accepter six nouveaux membres était essentiellement un compromis pour ces deux pays.

En fin de compte, une chose est cruciale à comprendre dans les relations internationales : les pays poursuivent leurs propres intérêts. C’est aussi simple que ça. L’expansion des BRICS est dans l’intérêt profond de la Russie et de la Chine, la première étant coupée du financement occidental en raison du conflit en Ukraine et la seconde étant dans la ligne de mire d’un sort similaire auquel les autres membres actuels des BRICS ne sont pas confrontés. du moins pas pour le moment. La Russie et la Chine sont également beaucoup plus consolidées en termes de pouvoir d’État que les gouvernements des pays du Sud qui sont sensibles à l’influence étrangère et aux coups d’État.

L’une des forces et des faiblesses des BRICS est qu’ils ne sont pas idéologiques. La coopération non idéologique est une bénédiction car elle a la possibilité de résister à l’épreuve des élections, mais c’est un handicap car elle signifie que l’enthousiasme général pour la construction d’un projet à long terme est plus faible, et qu’une élection (ou un coup d’État) a également la possibilité de le renverser si un extrémiste est élu. Cela signifie en fin de compte que pour que les BRICS restent utiles, ils doivent produire des résultats tangibles que les politiciens peuvent montrer à leur public national. Peut-être qu’à cette fin, si l’on promet de l’argent frais à l’Argentine, elle finira par adhérer quel que soit le résultat de son élection présidentielle.

Mais l’imprévisibilité, et la fragilité qui en résulte, de certains gouvernements du Sud constituera sans aucun doute le défi permanent des BRICS.