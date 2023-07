Comment un Norvégien de 28 ans se prépare pour les vacances d’été obligatoires de 3 semaines

La saison estivale des voyages bat son plein et vous envisagez peut-être de créer bientôt votre propre message « hors du bureau ». Mais aux États-Unis, qui ont une culture de surmenage et aucune loi nationale garantissant des congés payés, les gens ont du mal à prendre les jours de congé qui leur sont accordés. L’Américain moyen laisse 9 jours et demi de vacances sur la table chaque année, et lorsqu’il prend un congé, une majorité dit qu’il est incapable d’arrêter de travailler. La tentation de vérifier les messages professionnels pendant les vacances est encore plus difficile pour Lene Vindenes, 28 ans, qui vit à Oslo, en Norvège, et travaille comme responsable des médias sociaux. Comme de nombreux travailleurs européens, elle a droit à une généreuse quantité de congés payés par la loi. Son entreprise garantit 25 jours de congés payés par an et elle doit prendre trois semaines de vacances pendant l’été entre juin et août. Une fois, elle a décollé pendant quatre semaines pour voyager à travers l’Europe. Elle admet qu’il est « vraiment difficile » de ne pas consulter ses e-mails lorsqu’elle n’est pas à l’heure, et que revenir de plusieurs semaines est « toujours écrasant ». Voici ses quatre meilleurs conseils sur la façon dont elle se prépare à être OOO.

1. Demandez à vos clients ce qu’ils attendent de vous

Tout comme vous informez votre patron et votre équipe de votre absence, Vindenes dit qu’il est de coutume pour elle d’envoyer un e-mail aux personnes avec lesquelles elle travaille en étroite collaboration. sur ses projets de vacances. Elle commence ce processus un mois avant son congé prévu. « Je commence généralement par informer mes clients que je vais prendre congé et leur demander s’ils ont des projets à venir dont je dois être au courant », dit-elle. Il est utile pour elle de savoir quelles sont les priorités de ses clients, puis de déterminer ce qu’elle peut terminer avant son départ, ce que d’autres collègues peuvent faire pendant son absence et ce qui peut attendre son retour.

2. Préparez un plan de couverture des collègues

Vindenes dit que ce qui la met le plus à l’aise avant les vacances, c’est de savoir que « la société et mes collègues me soutiennent ». Elle et son équipe ont « des routines très claires » pour que tout se passe bien pendant que quelqu’un est absent et avec la compréhension commune qu ‘ »en Norvège, nous respectons le temps libre de chacun et ne voulons pas vraiment contacter la personne à moins qu’il n’y ait une urgence ». Une semaine avant ses vacances, Vindenes préparera des documents de transfert pour ses collègues sur les choses en cours « afin qu’ils soient bien informés et puissent facilement intervenir en cas de besoin ».

3. Faites savoir à votre patron où se trouvent les choses

Enfin, alors qu’elle se rapproche de l’absence du bureau, Vindenes donnera à son patron une mise à jour sur l’état des projets. De cette façon, il peut fournir des informations sur la façon de prioriser le reste de son temps avant la prise de force, ou peut intervenir et aider si nécessaire. Vindenes s’assure d’avoir un plan clair et réaliste pour boucler les choses avant son départ. « C’est difficile de prendre des vacances quand on a des projets inachevés, alors pour mon propre bien, je termine autant que je peux pour pouvoir entrer dans mes vacances avec une bonne conscience. »

4. Définissez votre absence du bureau et désactivez toutes les notifications

Quelques semaines de travail préparatoire portent leurs fruits, déclare Vindenes : « Il est important que tout le monde autour de moi – clients, collègues et responsables – soit bien informé. Cela minimise les risques qu’ils aient à me contacter », déclare-t-elle. « J’essaie également d’avoir une réponse automatique claire en cas d’absence du bureau, ce qui permet à mes clients de savoir facilement qui ils peuvent contacter en mon absence. » Ensuite, elle désactivera les notifications sur ses e-mails, messageries et autres applications liées au travail. Au-delà des tâches à accomplir, Vindenes dit qu’il est utile de travailler dans un environnement qui encourage les congés. « Je suis aussi très consciente que je ne suis pas une neurochirurgienne », dit-elle. « Je fais du marketing. Personne ne mourra. » Après des vacances, Vindenes demandera à ses collègues de l’aider à rattraper ce qu’elle a manqué, et elle établira une liste de tâches priorisées par urgence pour « se sentir plus organisée et moins dépassée lorsqu’elle parcourt 500 e-mails ».

La mentalité européenne des vacances