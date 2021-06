Comment un mouvement grandissant envisage de mettre l’écocide sur un pied d’égalité avec les crimes de guerre

Un randonneur marche parmi des canaux sinueux creusés par l’eau à la surface du glacier Longyearbreen en train de fondre lors d’une vague de chaleur estivale sur l’archipel du Svalbard le 31 juillet 2020 près de Longyearbyen, en Norvège. Le réchauffement climatique a un impact dramatique sur le Svalbard qui, selon les données météorologiques norvégiennes, comprend une augmentation des températures hivernales moyennes de 10 degrés Celsius au cours des 30 dernières années, créant des perturbations dans l’ensemble de l’écosystème local. Sean Gallup | Getty Images Actualités | Getty Images

Une campagne visant à criminaliser les actes de destruction généralisée de l’environnement s’accélère rapidement. Écocide, qui se traduit littéralement du grec et du latin par « tuer notre maison », est un terme générique pour toutes les formes de dommages massifs aux écosystèmes, de la pollution industrielle au rejet de microplastiques dans les océans. Le terme est débattu par les universitaires, les militants du climat et les professionnels du droit depuis plus d’un demi-siècle. Cependant, ce n’est que ces dernières années que l’idée s’est généralisée, avec des Pape François, militant suédois pour le climat Greta Thunberg et président français Emmanuel Macron tous approuvant le mouvement pour reconnaître l’écocide comme un crime international. Aujourd’hui, une équipe d’avocats spécialisés en droit de l’environnement est travailler à le définir. Un groupe d’experts convoqué par la Fondation Stop Ecocide publiera mardi la définition légale de l’écocide, cherchant à ouvrir la voie à l’incorporation d’actes de destruction de l’environnement dans le mandat de la Cour pénale internationale. Il pourrait voir l’écocide s’établir aux côtés des crimes de guerre, du génocide et des crimes contre l’humanité à La Haye. « Il y a eu des définitions de travail dans le passé, mais c’est la première fois que quelque chose est convoqué à l’échelle mondiale et en réponse à une demande politique », a déclaré Jojo Mehta, co-fondateur de la campagne Stop Ecocide, à CNBC par téléphone. « Ce que cela montre, c’est que l’espace s’ouvre dans le monde politique pour examiner une solution comme celle-ci. Cette conversation ne tombe plus dans l’oreille d’un sourd et, en fait, elle prend de l’ampleur à un rythme assez rapide », a déclaré Mehta. .

Comment est-ce qu’on est arrivés ici?

Le terme écocide a été inventé pour la première fois en 1970 pour caractériser les dégâts massifs et la destruction des écosystèmes, même s’il restera en marge du mouvement environnemental pendant des décennies par la suite. Ce n’est que près de 50 ans plus tard qu’une campagne pour faire de l’écocide un crime international fêtera son le plus grand pas en avant public à ce jour. Ce moment est arrivé alors que la petite nation insulaire du Pacifique Sud de Vanuatu s’adressait à l’Assemblée annuelle des États parties de la CPI le 2 décembre 2019. « Nous pensons que cette idée radicale mérite une discussion sérieuse », a déclaré à l’époque John Licht, ambassadeur du Vanuatu auprès de l’Union européenne. L’appel a rapidement été repris par le gouvernement des Maldives. La crise climatique constitue une menace existentielle pour les États insulaires de Vanuatu et des Maldives, les deux pays étant confrontés à la perspective imminente de perdre d’importantes quantités de territoire en raison de l’élévation du niveau de la mer. Cependant, les actions qui ont causé la hausse des températures mondiales ont eu lieu presque entièrement ailleurs.

C’est une déclaration que nous sommes arrivés à un point où nous devons arrêter de détruire la planète. Rachel Killean Maître de conférences en droit à l’Université Queen’s de Belfast

Les partisans de la campagne Stop Ecocide soutiennent qu’une loi autonome pour punir les décideurs au plus haut niveau est nécessaire afin de créer « une ligne rouge morale » à la destruction généralisée de l’environnement. « Il y a des signes encourageants. Vous n’auriez pas cru à quelle vitesse l’écocide a éclaté au cours des deux dernières années », a déclaré à CNBC par téléphone Rachel Killean, maître de conférences en droit à l’Université Queen’s de Belfast. « Je pense qu’il existe encore d’énormes barrières politiques parce que l’écocide a un impact sur les États puissants, mais je n’aurais pas prédit que nous serions là où nous en sommes aujourd’hui. Il y a donc potentiellement suffisamment de vagues de fond autour des problèmes environnementaux pour que nous puissions le voir se concrétiser. «

En quoi est-ce important?

Les défenseurs de la campagne Stop Ecocide disent qu’il y a un certain nombre d’avantages à reconnaître le terme dans le droit pénal international. Il s’agit notamment de l’élargissement de la responsabilité internationale et de la dissuasion, l’ouverture de la porte à des droits accrus de la nature, l’accès aux réparations et une meilleure compréhension du public de l’ampleur et de la portée de la crise écologique.

Les membres d’Extinction Rebellion tiennent une banderole indiquant « Faire de l’écocide un crime » sur la place du Parlement le 28 août 2020 à Londres, en Angleterre. Peter étés | Getty Images Actualités | Getty Images

« Si nous avions un écocide, cela pourrait signifier que vous pourriez potentiellement poursuivre les crimes contre l’environnement sans qu’il soit nécessaire d’avoir un lien avec une atrocité humaine généralisée. Vous pourriez également poursuivre les crimes environnementaux qui se produisent en temps de paix : c’est une façon différente de voir à quoi ressemble l’atrocité », a déclaré Killean. « C’est une déclaration que nous sommes arrivés à un point où nous devons arrêter de détruire la planète. Les personnes qui détruisent la planète sont en fait assez peu nombreuses et causent des dommages massifs à notre maison et aux communautés du monde entier par leurs actions . Donc, il doit y avoir quelque chose pour dire que vous ne pouvez plus faire ça. L’écocide en fait potentiellement partie », a-t-elle ajouté.

Qu’en est-il des défis auxquels fait face la loi sur les écocides ?

Il existe un certain nombre de pierres d’achoppement potentielles. Le droit pénal international ne s’appliquerait qu’aux individus, par exemple, soulevant la question de savoir si la reconnaissance de l’écocide par la CPI peut, en effet, avoir un impact significatif sur les pratiques commerciales. On pense également que certains États ne seront probablement pas disposés à se placer dans une situation de désavantage économique perçu en appliquant des sanctions pénales au niveau national. De plus, si l’écocide était criminalisé, les pays ne seraient pas obligés de ratifier la décision de la CPI et il existe plusieurs États à forte empreinte environnementale – comme les États-Unis, la Chine, l’Inde et la Russie, entre autres – qui ne sont pas parties à la Statut de Rome de la CPI.

Un homme pagaie sur un bateau alors que des sacs en plastique flottent à la surface de l’eau de la rivière Buriganga à Dhaka le 21 janvier 2020. MUNIR UZ ZAMAN | AFP | Getty Images