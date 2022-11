Comment un moulin à farine de l’Ontario a sauvé une céréale chaude canadienne emblématique appréciée des habitants du Nord

Allicia Kelly venait de terminer sa “boîte Hail Mary” de Red River Cereal en octobre lorsqu’elle a décidé de se tourner vers Facebook dans un acte désespéré pour voir si elle pouvait en trouver plus.

Les céréales avaient été retirées des étagères, mais elle a pu obtenir cette dernière boîte du sous-sol de ses parents et s’est demandée si, peut-être, d’autres personnes en avaient à disposition dont elles ne voulaient pas – les céréales aux noisettes et aux grains sont autant vilipendées comme on l’aime.

Mais c’est à partir de cette publication sur Facebook qu’elle a découvert que Red River Cereal, le classique culinaire canadien vieux de près de 100 ans, était disponible à l’achat après une absence d’environ deux ans grâce à un moulin à farine de l’Ontario.

Hors des étagères “en raison d’un faible soutien”

Cela a été un soulagement pour de nombreuses personnes dans le Nord qui dépendent des céréales dans la brousse, y compris Marc Winkler, animateur de l’émission CBC le week-end.

Winkler a déclaré que son cœur s’était effondré en 2021 lorsqu’il avait appris que les céréales de la rivière Rouge n’étaient plus produites.

Tout a commencé lorsqu’il n’a pas pu trouver le produit dans les magasins, alors Winkler a utilisé ses compétences en matière de reportage pour découvrir pourquoi.

Il a découvert que Smuckers, une société américaine qui possédait Red River Cereal à l’époque, avait abandonné le produit “en raison d’un faible soutien”. Ils avaient déjà cessé de le vendre au Canada en 2020.

Winkler a déclaré qu’il avait contacté Smuckers pour informer l’entreprise qu’il y aurait un soutien s’ils ramenaient les céréales, estimant que lui seul pouvait faire grimper leurs bénéfices. Il n’était pas le seul habitant du Nord à avoir cette pensée.

Marc Winker, à gauche, et Loren McGinnis photographiés avec Red River Cereal. Winkler a plongé profondément pour découvrir pourquoi les céréales n’étaient plus vendues dans les épiceries, mais au cours de ce voyage, il a découvert que ses céréales bien-aimées étaient maintenant disponibles grâce à un moulin à farine de l’Ontario. (Loren McGinnis/CBC)

Rosanna Strong, résidente de Yellowknife, a déclaré que Red River Cereal était un aliment de base pour elle et sa famille.

Strong a déclaré qu’elle utilisait occasionnellement les céréales pour faire du pain ou des crêpes, mais que c’était un élément crucial pour les longs voyages sur la terre.

Elle se souvient encore d’il y a un an, lorsqu’elle en cherchait pour un long voyage en canot.

Strong a vérifié chaque magasin de la ville, y compris son “go-to” Weaver et Devore, où elle a été informée de la tragique nouvelle – Red River Cereal n’était plus produit.

“Et c’est là que j’ai été mise à genoux en larmes”, a-t-elle dit en riant.

C’est loin de ce qu’elle ressentait à propos des céréales lorsqu’elle les avait essayées pour la première fois alors qu’elle était préadolescente.

“C’était dégoûtant, pourquoi quelqu’un mangerait-il ça?” dit-elle à propos de sa première bouchée du petit-déjeuner rempli de céréales.

“En vieillissant, j’ai appris à apprécier le goût de noisette, la mastication, la texture qu’il contient.”

Rosanna Strong a déclaré qu’elle mangeait des céréales de la rivière Rouge depuis des années et qu’elle avait été dévastée lorsqu’elle a découvert qu’elles n’étaient plus disponibles dans les magasins. (Soumis par Rosanna Strong)

Cependant, Garth Wallbridge, un avocat de Yellowknife, a déclaré qu’il avait toujours aimé les céréales du petit-déjeuner.

“Nous en avions assez régulièrement autour de la table du petit-déjeuner quand j’étais enfant”, a-t-il déclaré.

Wallbridge est Métis et originaire du Manitoba, où les céréales de la rivière Rouge ont été fabriquées pour la première fois, ce qui lui donne un soupçon de nostalgie pour accompagner sa texture miteuse.

Wallbridge a déclaré que lorsqu’il a découvert qu’il n’était plus vendu, il a chargé quelques sacs – même s’il aurait souhaité en avoir acheté plus à l’époque.

Mais maintenant, il a passé une commande et attend avec impatience d’avoir ce qu’il décrit comme le repas chaud parfait pour commencer sa journée avant d’aller ou de travailler sur la terre pendant les froids mois d’hiver.

Moulin à farine Arva

La minoterie Arva Flour Mill en Ontario, la plus ancienne minoterie commerciale alimentée par l’eau en Amérique du Nord, a acheté Red River Cereal en juin dernier.

Mark Rinker est le propriétaire du moulin à farine Arva, situé à environ neuf kilomètres au nord-ouest de Londres.

Rinker a acheté le moulin il y a un peu plus d’un an, et c’est à cette époque qu’il a entendu parler pour la première fois de Red River Cereal.

Il a dit qu’il avait passé du temps dans le magasin du moulin pendant que l’achat était en cours et qu’il avait entendu plusieurs clients demander s’ils vendaient les céréales classiques. Curieux, il entreprit des recherches sur la céréale et découvrit son histoire.

Être hors d’un camp de terrain, ou d’un camp de brousse ou d’une cabane, c’est là que ça m’appartient – Allicia Kelly sur son opinion sur le personnage de Red River Cereal

En 1924, une femme nommée Gertrude Edna Skilling a trouvé la recette dans sa cuisine à Winnipeg. Son mari était le président de la Red River Grain Co. et a commencé à le fabriquer. Il a ensuite été acheté par Feuille d’érable Milling Co. en 1928 puis Smuckers en 1995.

Rinker a déclaré avoir réalisé à quel point les clients étaient déçus lorsqu’ils ont appris que les céréales n’étaient plus produites.

“La discorde était assez similaire lorsque l’usine a été mise en vente en août dernier”, a déclaré Rinker, ajoutant que l’on craignait que l’usine emblématique ne soit fermée et vendue à un promoteur.

Red River Cereal est maintenant détenue et vendue par Avra ​​Flour Mill en Ontario. (site Web du moulin à farine d’Avra)

Il a dit que les gens étaient soulagés lorsque le moulin est resté en activité et il a pensé que beaucoup seraient également ravis du retour de la céréale emblématique.

Rinker a ensuite commencé à discuter de l’achat avec Smuckers au cours de l’année et il a été finalisé en juin 2022.

Un communiqué de presse a déclaré que la recette originale avait été légèrement modifiée en 2011 pour inclure du blé et du seigle coupés en acier, mais qu’Arva la reviendrait à la recette originale et inclurait du blé concassé et du seigle.

Le communiqué indique que le moulin est en train d’acquérir un broyeur à marteaux pour casser le grain.

“Cracker le grain donnera une texture plus crémeuse et redonnera aux céréales leur aspect d’origine”, selon le communiqué.

Pour Allicia Kelly, qui a rédigé le message original à la recherche de céréales, Red River Cereal fait partie du tissu nordique – ses parents et grands-parents ont passé beaucoup de temps dans des camps de brousse où une céréale chaude pour commencer la journée était une routine quotidienne.

“Être dans un camp de terrain, un camp de brousse ou une cabane, c’est là que ça m’appartient”, a-t-elle déclaré.

Et elle est heureuse qu’un incontournable de la vie dans la brousse revienne.