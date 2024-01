Comment un « moment intime » avec un aspirateur a donné naissance au « guybrator »

Le « guybrator » a vu le jour lors d’un salon professionnel à Las Vegas, avec son fondateur tenant un stand individuel et se demandant si quelqu’un achèterait le produit.

Le jouet sexuel pour hommes noir de jais, à la Dark Vador, s’est vendu à deux millions d’exemplaires et est disponible sur tous les continents.

Cela a changé la vie des personnes souffrant de blessures à la colonne vertébrale et des hommes atteints d’un cancer de la prostate, permettant à certaines personnes d’avoir leurs premiers orgasmes depuis des décennies.

Le fondateur loufoque de l’appareil, Adam Lewis, a une longue obsession pour la création de jouets sexuels pour hommes, qui a commencé lorsqu’il était jeune lorsqu’il a expérimenté sexuellement un aspirateur.

Mais les temps ont changé depuis, a-t-il déclaré à DailyMail.com : “Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point l’industrie des jouets sexuels est scientifique aujourd’hui.”

Créateur de Pulse Adam Lewis (Hot Octopuss)

“C’est avant tout une question de santé sexuelle : ce n’est plus une industrie minable et secondaire. C’est aussi de la haute technologie : nous avions des appareils étanches bien avant l’industrie du téléphone.

Le vibrateur Pulse à 100 $ fonctionne en délivrant des oscillations très ciblées (vibrations plus lentes et plus importantes) au frein du pénis, ou au « pont » de tissu reliant la tête du pénis à la peau.

Bombe sexuelle : la « grenade » trouvée dans la forêt par la police est en fait un gode

“C’était quelque chose auquel nous ne nous attendions pas : le principe même de notre projet était de créer un jouet sexuel”, a déclaré Lewis.

Le produit a été adapté d’un dispositif médical utilisé pour permettre aux hommes d’avoir des enfants après des lésions de la moelle épinière, et Lewis avait pour objectif de créer une version grand public.

Il a découvert que pour de nombreuses personnes souffrant de problèmes médicaux, le produit « changeait la vie ».

«Nous avons eu une énorme réaction de la part du secteur thérapeutique au cours des six premiers mois, et ce n’était pas du tout quelque chose que nous avions ciblé», dit-il.

Il peut être utilisé lorsque le pénis est flasque, ce qui en fait un appareil révolutionnaire pour les hommes qui ont eu un cancer de la prostate et dont la prostate a été retirée, ce qui entraîne souvent une dysfonction érectile.

Il a déclaré : « Il y a toute une série de personnes qui souffrent d’une sorte de maladie qui les empêche d’avoir une érection. Avant notre produit, ils ne pouvaient pas avoir d’orgasme.

Pour les personnes en fauteuil roulant, le Pulse signifie qu’elles peuvent avoir des orgasmes sans compter sur des soignants, et Lewis a déclaré qu’il avait reçu de nombreuses lettres disant que les personnes qui n’auraient jamais pensé avoir à nouveau un orgasme peuvent désormais éprouver du plaisir.

Lewis, du Royaume-Uni, a eu l’idée de son « guybrator » il y a plus de dix ans alors qu’il était éveillé après une fête à la maison – et s’est levé à 3 heures du matin pour rédiger un plan d’affaires.

ou les personnes ayant des problèmes érectiles, ça change la vie (Hot Octopuss/Pulse)

«J’ai toujours voulu avoir ma propre entreprise, quelle qu’elle soit», dit-il. «Je voulais être maître de mon propre destin.»

L’idée semblait « ridicule », admet Lewis, car l’industrie des jouets sexuels était alors très axée sur les femmes.

Mais il a ajouté : “Toutes les idées sont ridicules, jusqu’à ce que vous essayiez de prouver qu’elles ne le sont pas.”

Lewis a déclaré : « Nous voulions créer un jouet sexuel masculin différent de tout ce qui existe actuellement sur le marché. J’ai eu une idée, et deux œufs sexuels vibrants et une chaussette.

“J’ai contacté quelques agences de design pour m’aider à transformer cela en quelque chose de tangible – et la plupart d’entre elles ont couru pour sauver leur vie.”

Au cours de ses recherches sur le sujet, Lewis a déclaré qu’il avait été “étonné” lorsqu’il a découvert qu’il n’existait pas de véritables jouets sexuels masculins et que tout était un manchon de masturbation ou une poupée gonflable – sans technologie unique, et tous basés sur le système up-and familier. -mouvement vers le bas.

ou les personnes ayant des problèmes érectiles, ça change la vie (Hot Octopuss/Pulse)

Lewis est tombé sur un rapport médical sur la façon dont la stimulation vibratoire était utilisée pour permettre aux hommes souffrant de lésions de la moelle épinière d’avoir des enfants, et avait été utilisée avec succès pendant 10 ans pour faire éjaculer des hommes dans une salle d’opération dans un but spécifique.

Lewis a déclaré : « Les dispositifs médicaux n’utilisaient pas du tout de vibrations, ils utilisaient des oscillations.

“Plutôt que de vibrer, il utilisait un disque qui montait et descendait comme un piston, créant cette sensation de tap tap tap.”

L’amplitude (la quantité parcourue par le disque) était la clé. Lewis a déclaré : « Environ deux millimètres et demi était l’amplitude idéale. La plupart des vibromasseurs ont une très faible amplitude, et cela est vrai pour tout jouet sexuel actuellement doté d’un moteur avec un contrepoids décalé. ‘

« Les vibrations ne sont pas très bonnes pour les pénis. Il faut que ce soient des oscillations.

«Cela a été un moment décisif», a-t-il déclaré. « Cela a validé mes idées et c’était une procédure médicale éprouvée.

Lewis a déclaré qu’il avait contacté un fournisseur médical danois, qu’il avait obtenu une licence pour la technologie et qu’il avait réalisé « très rapidement » qu’il devait parler à des personnes qui connaissaient le marché.

Un expert en jouets sexuels s’est tourné vers Lewis et a déclaré qu’il était sceptique, car le jouet était « contre-intuitif » par rapport à la façon dont les hommes se masturbaient depuis l’âge de pierre et a déclaré : « Vous cherchez à réinventer la masturbation masculine », mais a admis : « Si vous le pouvez. faites que ça marche, ce serait fantastique.

Lorsque Pulse a été lancé pour la première fois, Lewis ne savait pas si cela réussirait (Hot Octopuss)

Le produit utilise des oscillations plutôt que des vibrations (Hot Octopuss/Pulse)

Lewis a pris contact avec l’expert américain de l’industrie Shaye Saldana – la rencontrant dans un relais routier en Californie – et elle a accepté d’être la responsable de la marque de l’entreprise. Lewis a déclaré qu’il s’agissait d’une étape cruciale vers la conquête du très important marché américain.

Le développement du produit a été plus difficile que ce que Lewis avait prévu, prenant plus de trois ans.

Lewis a déclaré : « Au moment où le produit était prêt à être lancé, tout le monde nous connaissait bien, et donc lorsque nous l’avons lancé, nous avons pu le lancer incroyablement rapidement. Nous parlions aux détaillants depuis des années.

Une étape clé du processus a été la création du terme « guybrator », a déclaré Lewis. « Tout le monde savait ce que nous avions inventé. Cela a juste déclenché une tempête. Ce n’est qu’avec le recul que l’on se rend compte à quel point nous avons été inhabituels et chanceux que tout se soit mis en place. Nous pensions juste que c’était normal.

La société a désormais créé une version « Duo » pour les couples, où les deux partenaires peuvent ressentir des vibrations.

Il a déclaré: “Cela apporte cette intimité et la capacité de faire l’amour, encore une fois, dans des relations où l’homme ne pouvait pas avoir d’érection et pensait que la coupe de la pensée que ce genre d’intimité et de plaisir partagé leur était perdue. ‘