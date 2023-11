Comment un modèle technologique chez Universis favorise la constitution d’équipes avec empathie

Fondée en 1991 et basée à Toronto, Univeris gère plus de 450 milliards de dollars d’actifs dans 12 pays. Et avec la technologie comme facteur central, Manas Khanna, vice-président associé des opérations technologiques mondiales de l’entreprise, doit gérer un portefeuille complexe, dynamique et en constante évolution, comprenant tous les aspects de l’infrastructure et de ses opérations, la fiabilité des sites SaaS, DevOps, la mise en œuvre de l’informatique. mesures de cybersécurité et soutenir les efforts de conformité.

«Mon passage chez Universis a été marqué par un mélange de défis, d’opportunités et de projets d’innovation engageants», explique Khanna, qui travaille dans l’entreprise depuis six ans. « Construire une équipe polyvalente a été un aspect particulièrement enrichissant de mon parcours.

Il retrace cette importance pour une équipe diversifiée, collaborative et compétente à partir de son expérience professionnelle et en s’appuyant continuellement sur sa passion pour la technologie.

« Une leçon récente que j’ai apprise est l’importance d’établir des liens avec mon équipe au niveau humain et d’assurer leur bien-être mental et physique en tant que priorité absolue », dit-il. « Dans le climat actuel, la santé a pris le pas, et il est essentiel que les dirigeants la soutiennent et la nourrissent. De plus, et personnellement, je travaille sur ma propre santé pour donner l’exemple à mon équipe.

Et avec l’essor de la génération IA et tout son potentiel, il anticipe avec impatience de nouvelles opportunités de croissance.

«Cela représente une révolution technologique imminente», dit-il. « Lorsqu’elle est exploitée correctement et de manière éthique, elle a le potentiel de contribuer de manière significative à l’obtention de résultats commerciaux positifs. »

Khanna s’est récemment entretenu avec Lee Rennick, CIO, de la diversité dans les affaires, d’une approche trilingue du leadership et de ce qu’il faut pour gérer un grand portefeuille. Voici quelques extraits édités de cette conversation. Regardez la vidéo complète ci-dessous pour plus d’informations.

Sur des débuts modestes : Au cours de mes années universitaires, je me suis lancé dans une aventure entrepreneuriale pour subvenir à mes besoins. J’ai géré diverses entreprises, assemblé des ordinateurs et géré deux cybercafés et des services informatiques dans quelques bureaux. Au cours de ma troisième année d’université, j’ai obtenu mon premier emploi chez Tata Consultancy en Inde, où j’ai commencé ma carrière en tant que développeur travaillant pour les technologies Microsoft comme ASP.Net et C#. En quelques années, j’ai saisi l’opportunité de travailler au Canada dans un rôle de soutien au développement d’applications. C’est à cette époque que j’ai acquis des connaissances inestimables sur l’importance des opérations et sur la manière dont les solutions innovantes sont essentielles pour garantir les pratiques de fiabilité. L’une des leçons que j’ai apprises est l’importance de la productivité, que je mets en pratique lorsque je dirige une mise à niveau technologique majeure des plates-formes. De là, j’ai déménagé à Toronto et j’ai établi une pratique DevOps et j’ai approfondi les principes évolutifs qui ont rapproché le développement et les opérations dans le processus de fourniture de logiciels et de services. J’ai ensuite rejoint Univeris en tant qu’ingénieur en fiabilité de site, pionnier dans la mise en œuvre de pratiques technologiques fiables inspirées de l’approche de Google, et j’ai introduit des plates-formes d’observabilité et l’automatisation des processus qui ont amélioré la fiabilité de nos opérations SaaS, réduisant ainsi le besoin d’efforts héroïques, que beaucoup d’entre nous dans les opérations finissent par faire.





Sur la constitution d’équipes diversifiées : En immigré au Canada, j’ai personnellement vécu les défis de la sous-représentation et les difficultés d’assimilation dans un nouvel environnement. Heureusement, je fais partie d’une organisation inclusive qui valorise la diversité. En tant que leader, je m’engage à aider les autres confrontés à des situations similaires et à leur offrir des opportunités en cas de besoin. Lorsque je suis en train d’embaucher un membre de mon équipe, je donne la priorité à l’objectivité en éliminant les préjugés et en offrant l’égalité des chances en fonction des compétences et des qualifications, en particulier pour les candidats immigrants qui travaillent dur et qui cherchent une chance d’exceller. Dans mon rôle de leader technologique prônant les pratiques DevOps, j’insiste sur l’importance de favoriser une culture collaborative où les équipes collaborent pour stimuler l’innovation et résoudre les problèmes. Dans le paysage actuel, les équipes isolées peuvent créer des goulots d’étranglement dans les processus qui entravent la productivité. L’alignement sur les objectifs commerciaux pour créer de la valeur est devenu aujourd’hui une priorité dans tous les aspects technologiques.

Être un leader : Quand j’ai découvert l’idée qu’être bilingue signifie comprendre à la fois la technologie et les affaires, j’ai été vraiment fasciné. Cela m’a amené à réfléchir sur l’importance d’ajouter la troisième dimension d’être trilingue en tant que leader. En plus de nos responsabilités dans les domaines de la technologie et des affaires, nous sommes également responsables du bien-être et de la croissance de nos collaborateurs. Le paysage a considérablement évolué en raison de facteurs tels que la pandémie, la hausse du coût de la vie et d’autres influences mondiales. Ainsi, en tant que leader, j’ai donné la priorité à la santé mentale et physique de mon équipe, reconnaissant cet impact indirect sur le bien-être et la productivité en général. Les équipes opérationnelles, en particulier, sont confrontées aux défis permanents liés à la fourniture de services dans un contexte de nombreux facteurs imprévisibles. Mon approche pour soutenir l’empathie émotionnelle en tant que leader consiste à donner l’exemple pour cultiver une culture d’empathie. Je crée un espace où les membres de l’équipe se sentent à l’aise pour partager leurs préoccupations émotionnelles, favorisant ainsi des canaux de communication ouverts.

Sur la génération IA : Bien qu’elle n’en soit qu’à ses balbutiements, il est impératif que nous perfectionnions de manière proactive nos compétences et que nous nous préparions aux défis de transformation qu’elle entraînera dans l’industrie technologique. Adopter le changement, bien que difficile, est essentiel, et l’intégration de l’IA est inévitable. L’adoption de la génération IA s’articule donc autour de trois points fondamentaux. La première consiste à en comprendre l’aspect éthique et ses principes sous-jacents en élaborant des orientations politiques éthiques solides face aux préjugés et aux hallucinations potentiels. Le deuxième est le développement d’applications, qui consiste à utiliser des créateurs d’applications gen AI basés sur une base de connaissances existante pour un usage interne. Il s’agit d’un cas d’utilisation de base exploré par de nombreuses organisations. Et troisièmement, l’exploration des fonctionnalités de l’IA pour exploiter les fonctionnalités technologiques et les aspects commerciaux de l’organisation. En adhérant à ces principes et en nous concentrant sur le perfectionnement des compétences, la considération éthique, le développement d’applications et l’exploration de fonctionnalités, nous sommes en mesure d’exploiter le potentiel de la génération IA de manière efficace et responsable.