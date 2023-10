Comment un millionnaire épris de bling et possédant une flotte de trois Tesla dorées « n’a pas réussi à protéger l’attraction balnéaire du Royaume-Uni »

Un millionnaire amateur de BLING qui conduit une flotte de Tesla dorées a été accusé de ne pas avoir protégé une attraction emblématique du Royaume-Uni.

L’autoproclamé Cheikh Abid Gulzar a suscité la fureur lorsque son entreprise a acheté la jetée d’Hastings, détruite par un incendie, en 2018 pour 60 000 £.

Le millionnaire amoureux du bling-bling, Sheikh Abid Gulzar – qui conduit une flotte de supercars dorées – a été accusé de ne pas avoir protégé une attraction emblématique du Royaume-Uni. Crédit : David McHugh / Brighton Pictures

Gulzar espérait ramener les fish & chips et les bars lorsqu’il a acheté la jetée d’Hastings, détruite par un incendie, en 2018. Crédit : Getty

Cheikh Abid Gulzar a acheté la jetée en 2018

Gravement endommagé par un incendie en 2010, il a été sauvé grâce à une injection de fonds de 12,4 millions de livres sterling du Heritage Lottery Fund.

La célèbre jetée a accueilli des concerts des géants du rock Jimi Hendrix, The Who et les Rolling Stones.

Gulzar espérait ramener les fish & chips et les bars à l’attraction de l’East Sussex lorsqu’il prendrait la relève.

Il a fermé le site vieux de 151 ans pour réparation, s’engageant à lui redonner son ancienne gloire, et il a rouvert en 2019.

Mais depuis lors, l’excentrique d’origine indienne affirme avoir été confronté à une litanie de problèmes de planification et à des progrès lents dans la finition de la jetée.

Et maintenant, sa société, Lions Hastings Pier Ltd, propriétaire de la jetée, a été mise en liquidation après avoir accumulé des dettes pouvant atteindre 300 000 £.

Il doit des milliers de dollars aux entreprises de gaz et d’électricité, aux employés, à une banque et à d’autres petites entreprises.

Il est entendu qu’elle doit également plus de 30 000 £ au Hastings Borough Council pour les tarifs professionnels impayés.

L’homme d’affaires, qui possède également Eastbourne Pier, conduit une Mercedes et un Range Rover dorés et criards.

Mais ces derniers mois, des avis de faillite ont été déposés contre trois hôtels appartenant à l’homme de 78 ans.

L’un d’entre eux, le Boship Hotel à Hallisham, dans l’East Sussex, rapporte 60 000 £ par mois grâce à l’argent des contribuables qui hébergent les migrants.

James Chang, porte-parole des Amis de Hastings Pier (FOHP), a déclaré que la communauté avait supplié Gulzar d’investir dans Hastings Pier, classé Grade II.

Il a ajouté : « Notre groupe a observé avec une inquiétude croissante la disparition progressive de Hastings Pier au cours des dernières années. »

Le Sun a tenté à plusieurs reprises de demander à M. Gulzar de commenter.

Il avait précédemment déclaré : « Je tiens à assurer les habitants de Hastings et au-delà que nous garderons la jetée ouverte.

« Nous essayons de travailler avec le service de planification du conseil d’arrondissement de Hastings afin de pouvoir poursuivre la restauration de la jetée et obtenir les autorisations nécessaires pour reconstruire ce qui a été perdu dans l’incendie de 2010.

« Si nous pouvons faire cela, nous pourrons attirer davantage d’entreprises, de bars, de restaurants, de points de vente de fish and chips sur la jetée et cela deviendra financièrement viable.

« Nous avons une stratégie à long terme mais nous avons besoin de soutien. »