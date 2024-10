Comment un membre du Temple de la renommée du basket-ball de 80 ans s’épanouit en tant que prétendant au pickleball

Certaines personnes donnent leur nom. Avec Rick Barry, c’est plutôt un déluge de noms.

Il suffit de quelques questions à l’ancienne star de la NBA et de l’ABA pour raconter ses conversations avec ses collègues du Temple de la renommée du basket-ball, les conseils qui ont changé sa vie d’une icône du golf, son lien avec un groupe de grands du tennis et sa récente rencontre avec un vainqueur du trophée Heisman. .

Mais le ton de Barry atteint un niveau particulier de révérence et de respect lorsqu’il parle d’une étoile en train de monter. Il y a deux ans, il a rencontré Anna Leigh Waters.

Vous savez, le phénomène de pickleball chez les adolescentes.

«J’ai dit à Anna Leigh: ‘Tu as fait quelque chose qui ne se reproduira plus jamais. Il n’y a aucune chance qu’un enfant de 15 ans devienne le meilleur joueur de pickleball au monde », a expliqué Barry. « Je ne vois tout simplement pas un jeune de 15 ans accomplir ce que vous avez accompli. »

Waters, maintenant âgé de 17 ans, récemment a remporté sa 29e Triple Couronne en carrière dans le Association professionnelle de pickleball Coupe de Virginia Beach. C’est époustouflant pour Barry, car à 80 ans, il continue d’embrasser son nouvel univers athlétique.

Le membre du L’équipe du 75e anniversaire de la NBA est un gars de pickleball maintenant, de bout en bout.



Rick Barry, 80 ans, adopte le pickleball et encourage les anciens joueurs de la NBA comme Chris Mullin et Hakeem Olajuwon à se lancer dans ce sport. (Joe Rogers / Avec l’aimable autorisation des Huntsman World Senior Games)

Rejetez le sport à vos risques et périls. Pour Barry et une base de fans américains en croissance rapide, c’est un coup de pied sérieux.

« Je suis là pour une raison et une seule : je suis là pour gagner, d’accord ? » a déclaré Barry, huit fois NBA All-Star, quatre fois ABA All-Star et MVP de la finale NBA 1975. «Je peux faire des activités sociales après si vous voulez vous asseoir et socialiser. Mais sur le terrain, je veux vraiment gagner.

Sans surprise, Barry est désormais certifié excellent. Il a progressé rapidement dans le pickleball en raison de sa coordination œil-main, de son cadre longiligne de 6 pieds 7 pouces et de sa séquence de compétition acharnée.

Les opposants le reconnaissent-ils ? Les joueurs plus âgés le font, a déclaré Barry, et ils veulent souvent prendre une photo.

« Les plus jeunes ne savent pas qui je suis », a-t-il ajouté.

Barry se classe parmi les meilleurs joueurs de ce groupe d’âge au pays et a remporté la triple couronne à l’US Open à Naples, en Floride, en avril. Il a remporté le titre en simple masculin des 80 ans et plus, le titre en double masculin des 80 ans et plus avec son partenaire Fred Shuey et le titre en double mixte des 80 ans et plus avec Susan Mathews.

Cette semaine, Barry cherche à ajouter à sa collection de médailles en participant à plusieurs épreuves au Jeux mondiaux seniors Huntsman à St. George, Utah. Les finales des doubles mixtes des plus de 80 ans auront lieu vendredi et les finales du simple sont prévues samedi.

«J’adore ça», dit-il. «C’est un excellent entraînement sans se suicider. Le tennis, c’est trop dur pour le corps : les épaules, les coudes et les genoux. Vous couvrez bien plus de terrain.

Le basketteur connu pour son lancers francs sournois utilise désormais son toucher habile et sa puissance pure sur le terrain de pickleball. Barry est fier de son approche mentale.

« En simple, vous êtes tellement désavantagé si vous avez un service faible, car un bon adversaire va vous faire courir et vous mettre dans une situation difficile pour votre prochain coup », a déclaré Barry. « Alors que si vous avez un très bon service et un service difficile à gérer, non seulement (les adversaires) peuvent faire des erreurs, mais ils ne pourront pas dicter le jeu. Et puis, vous serez dans une position où vous pourrez les prendre et les déplacer.

« Nous avons 70, 80 ans. Avec ces gars-là, on va (va donner) trois coups sûrs, quatre coups sûrs peut-être. Il ne s’agira pas de grands et longs rallyes. Alors j’ai travaillé mon service. Mon service est devenu très bon.

Ted Meyer, 75 ans, était le partenaire de double de Barry aux Jeux mondiaux seniors Huntsman de l’année dernière. Il se souvient d’un match serré au cours duquel l’adversaire a forcé Barry à se retourner, à effectuer une course folle et à déséquilibrer la balle pendant la course.

« Quelque chose qu’un homme de 30 ans ferait », a déclaré Meyer. « Et il le faisait dans un corps de 79 ans. Il ne voulait tout simplement pas perdre le fil. Je pense que beaucoup de ses instincts s’activent lorsque la pression est forte.

Bien entendu, le premier amour de Barry était le basket-ball. Au cours d’une carrière professionnelle de 15 ans qui a débuté en 1965, Barry a récolté en moyenne 24,8 points, 6,7 rebonds et 4,9 passes décisives entre la NBA et l’ABA. Il se classe quatrième de tous les temps Pourcentage de lancers francs NBA (90%), derrière Stephen Curry (91), Steve Nash (90,43) et Mark Price (90,39).

Après la dernière saison NBA de Barry en 1980, il a fait ce que font tant de retraités : il s’est mis au golf.

« Il fallait que je trouve quelque chose. J’adore concourir », a-t-il déclaré. « Mais le golf devenait frustrant. »

Barry s’est frayé un chemin jusqu’à un handicap de 1, mais les tirs dits faciles – comme ses lancers francs – ne semblaient pas exister sur le terrain de golf.

« J’ai demandé à Jack Nicklaus : ‘Jack, je dis à tout le monde que je ne pense pas que l’on puisse maîtriser le golf. Ai-je raison ou tort ?’ », se souvient Barry. «Il a dit: ‘Vous avez raison à 100 pour cent.’

« Donc, après avoir entendu Jack Nicklaus, j’ai dit : ‘OK, pourquoi est-ce que j’essaie de me suicider ?’ Parce que plus vous progressez, plus vous êtes frustré. J’ai dit : ‘Je dois trouver autre chose.’



Rick Barry à propos de sa nouvelle passion : « C’est juste un phénomène, et ça ne va pas disparaître de si tôt. » (Joe Rogers / Avec l’aimable autorisation des Huntsman World Senior Games)

Ensuite, une variante du golf lui a épargné l’angoisse d’un 18 trous. Il s’est entraîné avec un gourou percutant nommé Brad Peterson et a remporté quatre championnats du monde de golf Long Drive dans différents groupes d’âge entre 2007 et 2013. Barry aurait volontiers continué ce sport, mais les organisateurs ont éliminé les catégories de groupes d’âge plus âgés.

En 2019, sa femme, Lynn, lui a suggéré d’essayer le pickleball.

« J’ai dit : « Qu’est-ce que c’est que le pickleball ? » », se souvient Barry. « Je suis sorti, j’ai essayé un peu et j’ai décidé que oui, ça pourrait être amusant. »

Le pickleball, joué avec une balle en plastique perforée, a été décrit comme un croisement entre le tennis, le badminton et le ping-pong. Il se joue à l’intérieur et à l’extérieur sur un terrain de la taille d’un terrain de badminton et avec un filet légèrement plus bas.

Une fois que Barry a commencé à pratiquer ce sport, il s’est rapidement amélioré. Il passe ses hivers au Lakewood Ranch, près de Sarasota, en Floride, à environ deux heures de route au nord de Les Villagesconsidéré comme un paradis du pickleball. La communauté des retraités compte environ 300 courts et de nombreuses compétitions intéressantes par tranche d’âge.

« Ils ont beaucoup de grands joueurs plus âgés », a déclaré Barry à propos des Villages. «Je me levais à 6 heures du matin, je conduisais là-bas et je jouais au pickleball toute la journée.»

C’est là qu’il a perfectionné son métier – et rapidement. Dick Scott, un autre joueur senior de renommée nationale, a aidé à encadrer Barry à son arrivée aux Villages. La première fois qu’ils ont joué ensemble, ils ont gagné haut la main contre des concurrents inférieurs.

La deuxième fois qu’ils ont joué ensemble, ils étaient la concurrence inférieure.

« Rick a vraiment apprécié ça », a déclaré Scott, « car cela lui a permis de savoir sur quoi il devait travailler. »

Scott savait que Barry avait l’étoffe d’un joueur dynamique lorsque les deux hommes, alors âgés de 70 ans, ont affronté une équipe composée de joueurs âgés de 38 et 60 ans. Scott était un joueur confirmé, alors les plus jeunes adversaires ont décidé de tester le débutant.

« Ils ont attaqué Rick et l’ont poursuivi à chaque tir », a déclaré Scott. « Au moment où vous avez levé les yeux, nous menions 8-0, et tout cela était dû à sa longueur. Il a 6-7 ans, de très bons réflexes. Ils essayaient de frapper son revers, mais avec son envergure, il pouvait simplement riposter en l’air – et cela leur faisait perdre du temps de réaction.

Le grand Rick Barry des Warriors est désormais le genre de joueur de pickleball avec lequel vous ne voulez pas jouer. pic.twitter.com/YXNigCJZF4 -Daniel Brown (@BrownieAthletic) 16 octobre 2024

Barry est positivement évangélique à propos de cette entreprise. S’il ne joue pas au pickleball, il essaie de convaincre les autres d’y jouer. Le pickleball a été désigné comme le sport connaissant la croissance la plus rapide en Amérique pendant trois années consécutives par la Sports & Fitness Industry Association (SFIA), qui suit les taux de participation d’une année sur l’autre.

« Je vous le dis, cette chose va être tellement incroyable », a déclaré Barry. « C’est un phénomène qui ne va pas disparaître de si tôt. »

Il n’est pas le seul à faire passer le message. SFIA a trouvé un Augmentation de 223,5 pour cent du nombre de joueurs de pickleball aux États-Unisavec plus de 13,6 millions de personnes à travers le pays prenant une pagaie en 2023.

Il a également réussi à convaincre d’autres membres du Temple de la renommée de la NBA.

« J’ai amené Chris Mullin à enfin commencer à jouer, et sa femme (Liz) en est fanatique », a déclaré Barry. « J’ai parlé à tous les athlètes d’essayer de sortir. J’ai essayé de faire débuter Hakeem Olajuwon.

Olajuwon, 61 ans, mesure 7 pieds, a été nommé à deux reprises joueur défensif NBA de l’année et a réalisé l’un des meilleurs jeux de jambes jamais réalisés par un grand homme de la ligue. Barry pense qu’Olajuwon serait bon au pickleball.

Barry a joué plus tôt cette année dans le pro-am des célébrités PickleBowl organisé par l’ancien quart-arrière des Florida Gators Danny Wuerffel, qui a remporté le trophée Heisman et un championnat national de football universitaire en 1996. Wuerffel est tellement enthousiasmé par ce nouveau sport qu’il était repêché ce printemps par les Denver Iconics de la Ligue nationale de pickleball (NPL).



Ayant essayé le golf et le tennis, Barry considère le pickleball comme le sport le plus adapté aux retraités. (Shawn Bennett/Guerriers de Golden State)

Barry aime aussi voir ses copains de tennis se lancer dans l’action. Andre Agassi et Steffi Graf ont battu John McEnroe et Maria Sharapova pour gagnez une bourse d’un million de dollars dans Pickleball Slam 2qui a été joué en février et diffusé sur ESPN.

Barry a fait la connaissance de McEnroe alors qu’il était diffuseur de tennis. Il a rencontré Agassi alors qu’il s’entraînait sous Nick Bollettieri. Agassi a été l’un des premiers à adopter le pickleball. McEnroe, pour emprunter sa ligne emblématique, ça ne pouvait pas être sérieux sur ce sport souvent ridiculisé.

«Je pense qu’Agassi a la bonne idée à ce sujet. Il ne rabaisse pas du tout (le pickleball) », a déclaré Barry. « Mais avec John, c’est comme : ‘Ouais, ouais, ouais.’ … Je me suis mis sur le cul de John. J’ai dit : ‘John, ça ne mènera nulle part.’

Quant à Barry, il ne semble pas vouloir disparaître de si tôt. Il est animé par un désir incessant – et sans âge – de vaincre quiconque se trouve de l’autre côté du filet.

(Photo du haut de Rick Barry : Shawn Bennett / Golden State Warriors)