Comment un médecin militaire qui a servi dans la Royal Navy pendant 18 ans envisage d’améliorer la vie des anciens combattants

Le ROI Charles déposera sa première couronne en tant que monarque au cénotaphe ce dimanche du Souvenir.

La couronne de la reine est restée pratiquement inchangée pendant ses 70 ans de règne, mais le roi Charles a choisi un design très différent pour la cérémonie à Whitehall le 13 novembre.

Alors que la reine avait 95 coquelicots fermés, Charles aura 50 fleurs rouges ouvertes et un ruban aux couleurs de ses courses de chevaux violet, rouge et or.

La couronne de 1 000 £ a pris Peter Wills, 60 ans, et Paul Hammerton, 58 ans, tous deux sourds, deux semaines à fabriquer à la Poppy Factory de Richmond, Surrey.

Camilla aura sa propre couronne de 23 pouces de la reine consort qui sera déposée en son nom par un écuyer.

Et William déposera la couronne du prince de Galles, avec ses plumes blanches distinctives. Lui et sa femme Catherine ont choisi un nouveau ruban rouge écarlate et or pour représenter les couleurs du Pays de Galles.