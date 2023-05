Comment un mauvais sommeil peut être lié à vos collègues, patron

Vous dormez mal à cause du stress au travail ? Cela peut être dû à un manque de soutien de la part des collègues et des supérieurs, selon une nouvelle étude.

Cependant, recevoir un meilleur soutien psychologique et social au travail vous permet de vous déconnecter plus facilement de la journée de travail, vous donnant ainsi un temps d’arrêt précieux pour vous détendre et améliorer votre sommeil, selon l’étude.

« Cette étude met en évidence le rôle important que l’environnement de travail et le stress ont au-delà du cadre de travail sur le bien-être général », a déclaré le Dr Phyllis Zee, chef de la médecine du sommeil à la Northwestern University Feinberg School of Medicine à Chicago. Zee n’a pas participé à l’étude.

« Les initiatives visant à améliorer le bien-être au travail peuvent améliorer le sommeil, mais sur le plan personnel, ce que nous pouvons optimiser, c’est la qualité de notre sommeil, qui à son tour peut aider à gérer le stress et, en fin de compte, augmenter la résilience aux défis quotidiens auxquels nous sommes confrontés », a déclaré Zee. .

LE LEADERSHIP COMPTE

L’étude, publiée mardi dans la revue JAMA Network Open, a analysé les données de près de 115 000 participants à l’enquête longitudinale suédoise sur la santé au travail, à l’étude sur l’environnement de travail et la santé au Danemark et à l’étude finlandaise sur le secteur public, qui ont été suivis jusqu’à six ans. années.

Les chercheurs ont examiné les ressources descendantes – les qualités de leadership, telles que l’appréciation et la capacité d’écoute, et la justice procédurale, qui est la perception de l’équité sur le lieu de travail – et les ressources horizontales, telles que le soutien des collègues et une culture collaborative. La collaboration a été définie comme un travail en étroite collaboration avec d’autres pour obtenir les meilleurs résultats disponibles ou pour développer ou appliquer de nouvelles idées.

Les problèmes de sommeil comprenaient l’initiation ou le maintien du sommeil, un sommeil de mauvaise qualité et une fatigue diurne deux à quatre fois par semaine pendant un mois à trois mois. Les facteurs de confusion, tels que l’âge et les troubles physiques ou mentaux préexistants, ont été exclus.

Au cours d’une période de deux ans, plus de la moitié des participants (53 %) ont signalé des changements dans leur milieu de travail. Si les changements étaient positifs dans l’une ou l’autre des deux catégories – leadership et équité ou soutien et collaboration des collègues – les risques de problèmes de sommeil persistants diminuaient. La plus forte baisse s’est produite lorsqu’une personne a vu des améliorations dans les quatre domaines sur le lieu de travail.

Cependant, si les changements au travail étaient négatifs, les problèmes de sommeil augmentaient – en fait, une personne sur quatre dans l’étude avec un environnement de travail pire a développé des problèmes pour se reposer suffisamment.

« Nos résultats justifient de futures études d’intervention pour examiner dans quelle mesure l’amélioration des ressources psychosociales en milieu de travail pourrait faciliter la rémission ou la récupération des troubles du sommeil et prévenir le développement, la détérioration ou la prolongation des troubles du sommeil chez les employés », a écrit l’auteur correspondant Tianwei Xu, un étudiant postdoctoral. en épidémiologie à l’Université de Stockholm en Suède.

Selon l’étude, les changements négatifs dans le secteur du leadership et de l’équité étaient associés au plus grand impact à long terme sur le sommeil, plus que les changements négatifs dans les relations entre collègues ou la collaboration.

« Cette découverte est plausible, compte tenu du pouvoir accru des dirigeants d’affecter un environnement de travail positif », ont écrit Xu et ses co-auteurs.

COMMENT RÉSOUDRE LE PROBLÈME

Une fois que le lit et la chambre sont associés à un mauvais sommeil, l’anxiété peut augmenter simplement en entrant dans la pièce où le sommeil est insaisissable, disent les experts. De mauvaises habitudes de sommeil, comme manger, travailler, regarder la télévision et s’inquiéter au lit peuvent renforcer cette association négative.

La thérapie de contrôle des stimuli peut aider à surmonter le lien entre l’éveil et la chambre en entraînant l’esprit à voir le lit et la chambre comme un lieu de bon sommeil, tout en éliminant les signaux d’activités qui interfèrent avec l’endormissement.

Vous n’arrivez pas à vous endormir ? Une des premières choses à faire : se lever si on ne s’est pas endormi dans les 15 ou 20 minutes, disent les experts. Gardez les lumières tamisées et éloignez-vous de la lumière bleue émise par les appareils électroniques – regarder la télévision ou utiliser un smartphone ou un ordinateur n’enverra au cerveau qu’un signal indiquant qu’il est temps de se réveiller. Faites quelque chose d’insensé, comme plier des chaussettes, jusqu’à ce que vous vous sentiez somnolent. Ce n’est qu’alors que vous pourrez retourner vous coucher.

L’esprit s’emballe des soucis de travail? Quoi que vous fassiez, ne vous inquiétez pas au lit, a déclaré le spécialiste du sommeil, le Dr Raj Dasgupta, professeur agrégé de médecine clinique à la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud.

« Planifiez un » temps d’inquiétude « – une période de temps en dehors de la chambre, en dehors du sommeil, pour vous inquiéter des choses qui se glissent naturellement dans votre esprit la nuit », a déclaré Dasgupta, qui n’a pas participé à l’étude.

Le chercheur sur le sommeil, le Dr Vsevolod Polotsky, vice-président de la recherche au département d’anesthésiologie et de médecine des soins intensifs de l’Université George Washington, a donné ce conseil à CNN lors d’une précédente interview : « Écrivez une liste de choses que vous devez faire demain. Vous pouvez même envoyer un e-mail à vous-même. »

La respiration profonde est un moyen scientifiquement prouvé de calmer le corps et l’esprit. En changeant le rythme de votre respiration, vous ralentissez votre rythme cardiaque, réduisez la tension artérielle et stimulez le système parasympathique « repos et digestion » de votre corps. L’une des techniques de respiration profonde les plus populaires, la technique 4-7-8, peut facilement être effectuée avant d’éteindre la lumière. Essayez à nouveau l’exercice de relaxation si vous vous réveillez au milieu de la nuit.

Une autre technique éprouvée est la relaxation musculaire progressive, disent les experts. Contractez fortement les muscles dans différentes zones du corps pendant 10 secondes tout en inspirant. Efforcez-vous de serrer chaque muscle fort, mais pas au point de provoquer des crampes ou des douleurs. Ensuite, lorsque vous expirez, détendez le muscle soudainement et d’un seul coup. L’Université du Michigan Health vous recommande de faire les exercices dans un ordre systématique du corps de la tête aux pieds.