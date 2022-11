Comment un mauvais diagnostic a masqué le cancer d’une jeune femme

Son conseil à quelqu’un ayant une expérience similaire à Teague : Soyez persévérant.

« Essayez de maintenir un dialogue ouvert avec votre [doctor] et de préférenceessayer de garder le même [doctor],” il dit. “Faites-leur savoir que ce que vous avez commencé à essayer la semaine dernière, il y a 2, 3 ou 4 semaines, ne fonctionne pas et que vous avez toujours les symptômes. Tout cela fait partie du processus de diagnostic. L’erreur est que certaines personnes pensent, ‘Oh, je suis entré et j’ai dit que j’avais ça, le médecin devrait le diagnostiquer immédiatement.’ Ce n’est pas le cas. Très souvent, vous devez revenir encore et encore pour voir le médecin. Et il est très courant que les gens aient des problèmes abdominaux indescriptibles, et c’est bien de dire “Je crois que c’est le syndrome du côlon irritable et faisons ces choses et si ça continue, revenez”. Et c’est comme ça qu’il faut travailler. »

Mais Brawley admet qu’il est difficile de deviner ces choses quand vous n’étiez pas dans la pièce.

Cela dit, “des selles noires et goudronneuses signifient en fait du sang dans les selles”, dit-il. “Cela inciterait la plupart des médecins à vouloir faire un type de coloscopie.”