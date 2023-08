Comment un match de basket organisé dans un camp d’été juif il y a 40 ans s’est battu pour annuler les leçons antisémites

Le magazine du dimanche16h02Comment un match de basket-ball dans un camp d’été a changé des vies

Quand Hart Snider avait neuf ans, il a joué un match de basket-ball au camp d’été qui a changé sa vie.

C’était en 1983 et ses coéquipiers étaient des enfants juifs comme lui qui séjournaient au Camp BB Riback, sur les rives du lac Pine, près de Red Deer, en Alberta.

L’équipe adverse était composée d’étudiants d’une ville voisine appelée Eckville, qui avaient auparavant reçu l’enseignement d’un négationniste notoire de l’Holocauste nommé James (Jim) Keegstra.

« Je me souviens avoir été nerveux avant leur arrivée… en parler à mes amis et penser à ce qui allait se passer », a déclaré Snider à Allison Dempster de CBC.

Snider à l’âge de neuf ans, vers 1983, à peu près au même moment où il fréquentait le Camp BB Riback en Alberta. (Soumis par Hart Snider)

Ses inquiétudes initiales se sont dissipées lorsque les étudiants d’Eckville sont arrivés et les deux groupes ont passé la journée ensemble, notamment en jouant ce fatidique match de basket-ball.

Cela a fini par réunir les deux équipes, au moins pour une journée. Snider a produit un court métrage d’animation à ce sujet avec l’Office national du film du Canada en 2011 et a publié une bande dessinée en 2022. Les deux sont intitulés Le match de basket.

Snider est récemment revenu au camp pour souligner le 40e anniversaire du jeu. Il dit qu’il veut s’assurer que les gens n’oublient pas le jeu ni les leçons que lui et ses camarades ont apprises ce jour-là.

« Je pense que le fait que les gens aient été assez courageux pour s’opposer à l’antisémitisme et à la haine a conduit à quelque chose d’incroyable qui, je pense, fait maintenant partie de l’histoire de l’Alberta. Et j’espère qu’un jour, si les gens parlent de l’affaire Keegstra, ils pourront aussi parler du bien qui a été fait », a-t-il déclaré.

Keegstra « un professeur efficace, ce qui faisait peur »

Keegstra a été maire d’Eckville dans les années 1970 et a enseigné pendant 14 ans avant d’être démis de ses fonctions en 1982.

On prétendait qu’il avait enseigné dans ses cours d’études sociales au lycée que l’Holocauste était un canular et que les conspirations juives étaient responsables de nombreux problèmes du monde.

Anciennement Eckville, Alberta. l’enseignant Jim Keegstra, à gauche, quitte le palais de justice de Red Deer avec son avocat, Doug Christie, et un assistant juridique, le 9 avril 1985. (La Presse Canadienne)

Il a été accusé de « fomenter délibérément la haine contre un groupe identifiable » en vertu du Code criminel du Canada.

L’affaire s’est retrouvée devant la Cour suprême et, dans une décision historique, est devenue la première condamnation réussie en vertu des dispositions sur les discours haineux du Code. Keegstra est décédé en 2014.

Jody Miller Elliot était l’une des élèves de Keegstra. Elle se souvient qu’il aimait débattre, mais seulement tant qu’il gagnait.

Jody Miller Elliot a fait ses études secondaires à Eckville, en Alberta, et a été l’élève de James Keegstra, qui sera finalement accusé de crimes haineux pour avoir enseigné des opinions antisémites à l’école. (Soumis par Jody Miller Elliot)

« C’était un professeur efficace, ce qui était effrayant, parce que le contenu qu’il vous enseignait, vous l’appreniez », a déclaré Elliot, 57 ans, qui vit maintenant à Langley, en Colombie-Britannique.

« Heureusement, j’avais une famille très avant-gardiste et… ils comprenaient que ce qu’il enseignait était incorrect », a-t-elle déclaré, soulignant que cette affaire « divisait la ville ».

Elliot avait 16 ans lorsqu’elle est arrivée au Camp BB Riback. Elle dit que le personnel de son école espérait que le fait que les élèves passent du temps avec des enfants juifs de leur âge aiderait à dissiper une partie de ce que Keegstra leur avait appris.

Elle se souvient avoir été nerveuse à cause de « tout ce qu’on nous disait, à savoir que les Juifs étaient mauvais », a-t-elle déclaré. Mais il y avait quand même un sentiment d’anticipation.

« Jusqu’à présent, je ne me souviens pas avoir jamais rencontré une personne de confession juive. »

« Avez-vous vraiment des cornes ? »

Dans le film ONF de Snider, inspiré de son expérience mais pas strictement autobiographique, les enfants d’Eckville semblent d’abord le dominer, avec des visages méchants et sans sourire – représentant sa peur initiale.

« Ce gamin est venu vers moi et m’a demandé : ‘Est-ce que tu as vraiment des cornes ?’ » dit le personnage de Snider dans le film. « Ce gamin est-il vraiment issu d’une conspiration bancaire internationale ? Ce gamin est-il magique et peut-il créer des catastrophes naturelles ? »

Mais au fur et à mesure que le jeu avançait, il sentait la peur et l’animosité s’estomper.

« Au fur et à mesure que le jeu progressait, il est devenu question de basket-ball. Et je pense qu’il y a quelque chose de magique là-dedans, que le sport nous a aidés à surmonter, vous savez, nos esprits tournaient en rond à propos de tout cela et à nous concentrer simplement sur le présent et à voir chacun. autres que les autres enfants qui jouent à un jeu », a déclaré Snider à Dempster.

REGARDER | Le court métrage d’animation de l’ONF Le match de basket-ball :

Elliot n’a pas participé au match de basket-ball, mais elle garde de bons souvenirs de sa visite au camp et de sa rencontre avec les filles juives qui y séjournaient.

« Nous étions de jeunes adolescentes, alors nous avons découvert que nous aimions les mêmes choses », a-t-elle déclaré. « Je me souviens juste… qu’ils ne voulaient pas que nous soyons seuls et que nous ne nous sentions pas les bienvenus. »

La prochaine génération

Les étudiants qui ont assisté à la récente conférence de Snider commémorant le 40e anniversaire du jeu disent qu’ils n’ont pas de problème avec l’histoire.

« Certains stéréotypes sont encore répandus aujourd’hui, même si c’est pour plaisanter, comme avec vos amis, comme si vous ne savez pas s’ils les croient ou non et s’ils sont réellement sérieux », a déclaré Shayna Cairns, 15 ans, d’Edmonton. .

Elle Delaney, 16 ans, de Saskatoon, a qualifié le jeu de « très bonne expérience » pour aider différents groupes de personnes à se connaître les uns les autres.

« Je pense que la jeunesse juive sait en quelque sorte qu’elle a la responsabilité d’enseigner aux autres, en particulier à notre génération. [about antisemitism] », a-t-elle déclaré. « Même si ce n’est peut-être pas juste… Je pense qu’il vaut mieux accepter cela que simplement être en colère à cause de cela. »

Snider dit que le jeu a aidé les deux groupes à se comprendre, et que les méchants non plus.

« C’était un professeur qui enseignait cela, au point qu’il disait ‘Si quelqu’un vous dit le contraire, il fait partie du complot.’ Et alors, comment convaincre quelqu’un de différent après ça ? » il a dit.

Pour certains, cela commence par une simple partie de basket.