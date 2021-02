Certains enseignants sont sortis pour protester contre l’inclusion de La création d’Adam dans un manuel scolaire

Dans notre série de lettres de journalistes africains, l’écrivain soudanais Zeinab Mohammed Salih se penche sur l’affrontement sur ce que les enfants devraient être enseignés à l’école dans l’ère post-révolutionnaire.

Courte ligne grise de présentation

L’euphorie qui a suivi l’éviction du président de longue date du Soudan, Omar el-Béchir, a été remplacée par le travail acharné de cimenter la révolution démocratique.

Mais un affrontement sur le nouveau programme scolaire avec certaines personnalités religieuses a révélé le chemin délicat que le gouvernement de transition est en train de suivre.

Le mois dernier, lors de la prière du vendredi dans une mosquée de la capitale, Khartoum, un imam a crié avec passion « Allah, Allah, Allah » avant d’encourager les adorateurs masculins à crier et pleurer sur l’inclusion du Michel-Ange peignant la création d’Adam dans un post- livre de texte d’histoire de la révolution.

La peinture de Michel-Ange de la création d’Adam a été décrite comme hérétique

L’imam Mohamed al-Amin Ismail, qui avait été un partisan de Bashir, pensait que c’était une image hérétique.

Il a également critiqué Suna, l’agence de presse officielle, pour avoir donné une tribune à Omer al-Qarray, l’une des personnes derrière le nouveau programme scolaire, l’accusant de promouvoir l’infidélité et l’athéisme.

Suite à l’intervention de l’imam, de nombreux autres imams pro-Béchir se sont joints à lui pour lancer une campagne contre le nouveau programme et M. Qarray lui-même. Sa famille a déclaré plus tard qu’elle avait reçu des menaces de mort en raison de son travail.

Ensuite, le Premier ministre Abdalla Hamdok a gelé l’introduction du nouveau programme.

« La querelle sur ce que la prochaine génération devrait apprendre a révélé les tensions au cœur du nouveau règlement politique » « , Source: Zeinab Mohammed Salih, Description de la source: journaliste soudanais, Image: Zeinab Mohammed Salih

M. Qarray, qui appartient aux Frères Républicains – un groupe musulman qui a une interprétation progressiste de l’islam – a démissionné du projet de programme en signe de protestation.

Il a estimé que le Premier ministre l’avait ignoré ainsi que d’autres partis politiques, et n’avait écouté que les extrémistes et les groupes islamistes pro-Béchir.

Il y avait aussi un différend sur la façon de présenter des aspects de l’histoire du 19e siècle du Soudan.

Comment la révolution s’est déroulée:

Décembre 2018: manifestations contre la hausse du prix du pain après la suppression des subventions par le gouvernement

Février 2019: Bashir déclare l’état d’urgence et limoge le cabinet et les gouverneurs régionaux dans le but de mettre fin à des semaines de manifestations contre son régime, au cours desquelles jusqu’à 40 personnes sont mortes

Avril 2019: l’armée renverse Béchir lors d’un coup d’État et entame des pourparlers avec l’opposition sur la transition vers la démocratie

Juin 2019: les forces de sécurité ouvrent le feu sur des manifestants, tuant au moins 87 personnes

Septembre 2019: Un nouveau gouvernement prend ses fonctions sous la direction du Premier ministre Abdalla Hamdok dans le cadre d’un accord de partage du pouvoir de trois ans entre l’armée, des représentants civils et des groupes de protestation

‘La révolution est au programme’

L’histoire continue

La querelle sur ce que la prochaine génération devrait apprendre a mis en lumière les tensions entre des personnes de perspectives politiques et sociales différentes au cœur du nouveau règlement politique.

Certains anciens groupes rebelles qui avaient autrefois des liens avec le régime de Béchir ont salué la décision du Premier ministre d’arrêter le nouveau programme.

Par exemple, Sulieman Sandal, du Justice and Equality Movement (Jem), dont les enfants vivent en Norvège, a soutenu M. Hamdok et son chef Gibril Ibrahim, le ministre des Finances récemment nommé dont les enfants vivent au Royaume-Uni et étudient tous des programmes laïques, ont alors été accusés d’hypocrisie.

L’optimisme quant à l’avenir du pays a accompagné le soulèvement au Soudan en 2019

La charia a été introduite pour la première fois dans la loi soudanaise en septembre 1983 sous le règne du président Jaafar Numair. C’était l’une des raisons de la longue guerre civile avec ce qui était alors la partie sud du pays et qui est maintenant le Soudan du Sud.

La loi islamique a ensuite été suspendue pendant trois ans sous le gouvernement démocratiquement élu de Sadiq el-Mahdi, mais a été relancée lorsque Bashir a pris le pouvoir en 1989 lors d’un coup d’État militaire soutenu par un parti islamiste.

Le gouvernement de transition qui a remplacé Béchir a déjà montré sa réticence à s’attaquer à l’épineuse question de la charia, qui est au cœur du conflit avec les rebelles au Sud-Kordofan.

Le groupe rebelle le plus en vue, le SPLM-N, a exigé que le gouvernement adopte une approche laïque. L’année dernière, il a rejeté un accord de paix conclu par d’autres parties et a accusé le gouvernement de transition de collusion avec les islamistes.

Le SPLM-N, qui opère dans une zone habitée par de nombreux chrétiens et autres non-musulmans, se bat pour ceux qui sont politiquement et économiquement marginalisés.

Interdiction d’alcool partiellement levée

Le nouveau gouvernement de transition a pris des mesures qui leur facilitent la vie.

Il y a seulement six mois, il a abandonné les lois qui interdisaient aux non-musulmans de boire de l’alcool, bien que cela soit toujours interdit aux musulmans.

Mais selon certains rapports, la flagellation de personnes ivres et l’arrestation de brasseurs d’alcool ne se sont pas arrêtés dans les quartiers de la périphérie de Khartoum.

Vous pourriez également être intéressé par:

Les dirigeants du SPLM-N estiment que la seule façon de garantir les droits de tous et en particulier des non-musulmans au Soudan est d’avoir un gouvernement laïc qui créera ensuite un programme économique qui assurerait la répartition équitable de la richesse et du pouvoir dans le pays. .

C’est le seul moyen pour que « les non-musulmans ne soient pas blessés », dit Abbakr Ismail, un romancier et chef rebelle.

Le gouvernement de transition est composé d’une coalition de groupes – y compris des généraux qui étaient autrefois proches de Bashir et certains partis à l’idéologie islamiste.

Avec l’évolution actuelle du programme, le gouvernement semble plus soucieux d’être en harmonie avec des points de vue plus conservateurs plutôt que de devenir un gouvernement représentatif qui reflète la diversité du pays sur les plans racial, religieux et culturel, ce qui aiderait à mettre fin au conflit.

Plus de lettres d’Afrique:

Suivez-nous sur Twitter @BBCAfrica, sur Facebook à BBC Africa ou sur Instagram à bbcafrica