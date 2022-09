Comment un mammouth laineux congelé a déplacé une communauté – et ce qui se passe ensuite

Le courant51:19Comment un bébé mammouth laineux congelé est devenu un symbole d’espoir pour une communauté du Yukon

Des milliers d’années après que Nun cho ga ait parcouru ce qui est aujourd’hui le Yukon, le bébé mammouth laineux est le symbole de l’espoir dans une communauté, et Debbie Nagano espère que c’est là qu’elle restera.

“Nous ne voulions pas qu’il soit examiné et retiré de notre communauté et emmené dans un endroit où nous ne le reverrons plus jamais. La connexion était tout simplement trop grande et trop puissante”, a déclaré Nagano. Le courant hôte Matt Galloway.

Nagano est le directeur du patrimoine du gouvernement des Trʼondëk Hwëchʼin et a été l’une des premières personnes à recevoir un appel lorsqu’un mineur de placers creusait dans le ruisseau Eureka du Yukon, juste au sud de Dawson City. trouvé le bébé mammouth cet été.

L’icône presque parfaitement préservée de l’ère glaciaire a été la première jamais trouvée en Amérique du Nord, et seulement la deuxième au monde.

Debbie Nagano est la directrice du patrimoine du gouvernement des Trʼondëk Hwëchʼin. (Devon Renée Berquist)

L’animal a été découvert sur les terres de la Première Nation Trʼondëk Hwëchʼin, lors de la Journée nationale des peuples autochtones, qui est un jour férié au Yukon.

Il est rapidement devenu important pour la communauté Trʼondëk Hwëchʼin, et Nagano et d’autres membres de la Première Nation préconisent de prendre l’initiative sur la façon dont l’animal est à la fois honoré et étudié à l’avenir.

Le mammouth a été nommé Nun cho ga, ce qui signifie “gros bébé animal” dans la langue Hän des Trʼondëk Hwëchʼin.

Georgette McLeod est l’administratrice de la langue Hän pour la Première Nation et a participé au processus de nomination. Elle dit qu’il n’y a pas de mot pour mammouth en Hän.

“Il aurait pu y avoir un nom qui existait il y a des générations, mais il n’existe plus”, a déclaré McLeod.

“Il était certainement important de pouvoir trouver immédiatement un nom pour Nun cho ga, car nous voulons également honorer la langue de cette région.”

Les scientifiques pensent qu’elle est morte rapidement il y a environ 35 000 à 40 000 ans, peut-être d’une soudaine coulée de boue. Et là, elle est restée assise jusqu’au 21 juin, date à laquelle la créature a été déterrée.

Nun cho ga signifie « grand bébé animal » dans la langue Hän des Trʼondëk Hwëchʼin. (Grant Zazula/Gouvernement du Yukon)

Découverte émotionnelle

Lorsque Jeff Bond parle du mammouth, même si cela fait deux mois depuis sa découverte, il ne peut s’empêcher d’être ému.

“C’est une créature éteinte et tout d’un coup, c’est comme si elle était vivante devant vous”, a déclaré Bond, géologue à la Commission géologique du Yukon. Il était à Dawson lorsqu’il a reçu l’appel, travaillant sur un site à proximité avec des étudiants au doctorat.

“C’était intéressant de voir comment ça s’est enfoncé au cours des jours qui ont suivi”, a déclaré Bond. “Cela s’est en quelque sorte glissé dans votre âme.”

Le géologue Jeff Bond voit Nun cha ga pour la première fois. Il a aidé à retirer le bébé mammouth laineux du site minier aurifère d’Eureka Creek et à l’amener dans un entrepôt frigorifique sécurisé à Dawson City. (Dan Shugar)

Bond a pu préserver la créature pour s’assurer que la décomposition ne s’installe pas. Alors qu’il s’efforçait de retirer le mammouth du site où il avait été découvert, Bond a déclaré qu’il avait commencé à pleuvoir.

La pluie remplissait le bac de l’excavatrice qui contenait le mammouth, mais Bond et ses étudiants ont pu le sortir du seau, sur un camion et hors site.

“C’était comme si Nun cho ga annonçait son arrivée et c’est la partie qui me touche le plus”, a-t-il déclaré. “Cela m’a touché comme aucune autre découverte géologique de ma carrière.”

Bond n’était pas le seul à être ému par la découverte. Lorsque les aînés de la Première Nation Trʼondëk Hwëchʼin ont vu l’animal pour la première fois, Nagano a déclaré que le lien avec la créature était immédiat.

Nagano a dit que c’était comme voir un ancêtre, sachant que ses ancêtres auraient marché avec des créatures comme Nun cho ga. Elle a dit que cela avait fait pleurer quelques-unes des personnes du cercle.

Bien que les scientifiques soient impatients d’étudier Nun cha ga, les Trʼondëk Hwëchʼin ne veulent pas que le bébé mammouth laineux quitte la communauté. Un comité sera constitué pour décider de la suite. (Gouvernement du Yukon)

“Un aîné a dit:” C’est incroyable. Et cela guérira notre peuple. “”

Ils ont pu mettre le mammouth dans un congélateur et les anciens ont pu se rendre à l’endroit où elle a été retrouvée.

Que se passe-t-il ensuite

Le bébé mammouth laineux était une trouvaille rare, et les scientifiques pensent qu’il y a beaucoup à apprendre de Nun cho ga. Mais les gens de la Première Nation Trʼondëk Hwëchʼin sont déterminés à garder le mammouth près de chez eux.

Bond ne prétend pas être un expert en mammouths, mais affirme qu’il est possible d’en savoir plus sur les mammouths et sur la façon dont ces créatures vivaient au Yukon. Il comprend pourquoi les gens voudraient venir tout de suite et étudier l’animal préservé, mais il comprend aussi pourquoi les Trʼondëk Hwëchʼin ont besoin de patience de la part de la communauté scientifique.

“Si vous êtes lié à la découverte, c’est une façon tout à fait raisonnable d’aborder cela et cela a beaucoup de sens pour moi”, a déclaré Bond.

Eureka Creek où Nun cha ga, un bébé mammouth laineux presque complet, a été découvert le 21 juin 2022. (Association des mineurs de Treadstone Gold et du Klondike Placer)

Nagano dit que si la créature est utilisée de quelque manière que ce soit, cela devrait profiter aux membres de la Première Nation Trʼondëk Hwëchʼin. Elle espère que Nun cho ga pourra être utilisé pour créer la guérison dans la communauté et améliorer les relations entre les jeunes et les aînés.

« Nous devons… essayer d’insuffler plus de fierté au sein de notre communauté afin que, lorsque les jeunes sortent sur la terre, ils lèvent la tête un peu plus haut. Et que nous commencions à leur enseigner leurs connaissances et leur culture traditionnelles et ce que c’est que de être les gardiens de notre terre », a déclaré Nagano.

“[Nun cho ga] pourrait être un moyen d’y parvenir.”

Un comité sera formé pour décider de l’avenir de Nun cho ga. Nagano dit qu’ils veulent partager cette découverte avec le monde, mais aussi la garder dans la communauté.

Produit par Benjamin Jamieson et Elizabeth Hoath.