Comment un logiciel qui suit les variantes de Covid pourrait nous protéger contre de futures épidémies

L’outil, accessible en ligne depuis 2021, enregistre désormais plus de 15 millions de séquences virales, et les scientifiques l’enrichissent quotidiennement. Cela les aide, ainsi que les responsables de la santé publique, à découvrir de nouvelles souches, à leur attribuer des noms et à suivre leur évolution. Cela leur permet également de surveiller le virus en temps réel à l’échelle mondiale avec un haut degré de précision.

Plus récemment, l’équipe a construit un autre outil logiciel, appelé ONDULATIONS, qui examine la vaste structure de l’arbre généalogique d’UShER et étudie si des « branches » spécifiques de variantes peuvent être des recombinants – des variantes hybrides génétiquement distinctes. Un recombinant pourrait, par exemple, prélever une partie de son génome du variant delta et une autre partie de l’omicron. Parce qu’ils ont essentiellement deux « parents », les recombinants sont à la fois plus rares et plus difficiles à identifier.

Avant le développement de RIPPLES, la seule méthode utilisée par les scientifiques pour identifier les recombinants potentiels consistait à se souvenir des mutations qu’ils avaient repérées dans d’autres variantes. RIPPLES automatise ce processus, permettant aux experts de la santé de reconstituer l’histoire évolutive du virus. Cela les aide également à déterminer si une séquence inédite est une mutation véritablement indépendante ou une combinaison de variantes existantes.