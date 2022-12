Comment un livre de 1941 explique la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk

Depuis le lancement des soi-disant “Twitter Files” – l’exposé autoproclamé d’Elon Musk sur les excès présumés des gestionnaires “réveillés” de Twitter avant qu’il ne l’achète – il y a eu un débat animé sur ce que Musk essaie exactement d’accomplir.

Ses déclarations indiquent clairement qu’il se considère comme étant engagé dans une sorte de guerre culturelle – “Le virus de l’esprit éveillé est soit vaincu, soit rien d’autre n’a d’importance”, comme il l’a tweeté lundi matin. Mais qu’est-ce que la censure très publique de l’ancienne équipe de direction de Twitter a à voir avec la lutte contre le « virus de l’esprit éveillé » ?

Pour comprendre comment Musk voit le lien, il est utile de regarder un tweet récent d’Antonio García Martínez, un écrivain très branché sur le monde des fondateurs de droite de la Silicon Valley. García Martínez décrit un projet qui ressemble à une guerre de classe inversée : la revanche de la classe capitaliste contre l’arrogance a réveillé les dirigeants de leurs entreprises.

“Ce qu’Elon est en train de faire, c’est une révolte du capital entrepreneurial contre le régime de classe professionnelle et managériale qui, par ailleurs, domine partout (y compris et surtout les grandes entreprises technologiques)”, écrit García Martínez.

À première vue, cela semble absurde : pourquoi les milliardaires qui possèdent des entreprises entières devraient-ils se « révolter » contre quoi que ce soit, sans parler de leurs propres employés ? Pour expliquer, García Martínez cite un livre par le théoricien politique conservateur James Burnham : La révolution managériale : ce qui se passe dans le monde.

Publié en 1941, le livre de Burnham prédisait que le capitalisme avait atteint un stade terminal ; le pouvoir de la classe capitaliste allait bientôt décliner, laissant la place à la montée de la «classe managériale» – les personnes qui dirigent l’industrie et les opérations complexes de l’État. Ses exemples de ce nouvel État étaient l’Allemagne nazie et la Russie soviétique, que Burnham croyait être enracinées dans un modèle économique plus efficace que le capitalisme libéral. Pour cette raison, il a prédit qu’une victoire nazie pendant la Seconde Guerre mondiale était presque inévitable.

Les prédictions de Burnham étaient totalement fausses, d’une manière qui devrait jeter un doute important sur la viabilité de toute sa théorie de « la révolution managériale ». Mais sa conceptualisation d’une classe managériale irresponsable a néanmoins été extrêmement influente dans le monde technologique de droite et dans le firmament intellectuel conservateur au sens large.

Marc Andreessen, un capital-risqueur technologique de premier plan, a qualifié le travail de Burnham de “meilleure explication de la structure actuelle de notre société et de notre politique”. Julius Krein, un intellectuel politique conservateur de premier plan, a écrit que Burnham “appréciait quelque chose d’un renouveau” parce que “David Brooks, Ross Douthat et Matthew Continetti, entre autres, ont récemment souligné que son travail était essentiel pour comprendre le moment politique actuel. ”

Ainsi, bien que le travail de Burnham se soit trompé sur de grandes choses, cela vaut toujours la peine d’être pris au sérieux. À bien des égards, il est l’ancêtre des obsessions culturelles actuelles de la droite avec les soi-disant «managers éveillés» – et le parrain de l’approche de la politique que Musk a dépensé 44 milliards de dollars pour faire avancer.

Qui est James Burnham et qu’est-ce que la révolution managériale ?

Burnham, né en 1905, a commencé la vie politique en tant que marxiste de la persuasion trotskiste – mais allait rompre de manière décisive avec cette tradition et devenir un pilier de la droite américaine. Après la mort de Burnham en 1987, le président de l’époque, Ronald Reagan, a déclaré qu’il était “l’un des principaux responsables de la grande odyssée intellectuelle de notre siècle – le voyage loin de l’étatisme totalitaire et vers les doctrines édifiantes de la liberté”.

La révolution managériale, l’une des œuvres les plus anciennes et les plus influentes de Burnham, montre des signes à la fois de son marxisme de jeunesse et de son virage ultérieur vers le conservatisme anticommuniste. Cela commence par l’idée très marxiste que l’histoire est, à la base, une histoire de groupes sociaux en conflit luttant pour le contrôle de la richesse et des moyens de production d’une société.

“C’est une loi historique, sans exceptions apparentes jusqu’ici connues, que tous les groupes sociaux et économiques de toute taille s’efforcent d’améliorer leur position relative en ce qui concerne le pouvoir et les privilèges dans la société”, écrit-il.

Burnham était également d’accord avec les marxistes sur le fait que la classe capitaliste perdrait inévitablement l’itération contemporaine de cette lutte – mais n’était pas d’accord sur qui la gagnerait. Selon lui, la classe ouvrière était trop faible et désorganisée pour renverser les capitalistes de la manière prédite par la théorie marxiste. Au lieu de cela, soutient-il, un nouveau groupe se levait : la classe managériale.

Les managers, dans la définition de Burnham, sont les personnes responsables des « tâches de direction technique et de coordination du processus de production ». Il ne s’agit pas d’experts techniques, comme les chimistes ou les architectes, mais des personnes qui dirigent ces experts techniques : « cadres d’exploitation, surintendants, ingénieurs administratifs, techniciens de maîtrise ; ou, au sein du gouvernement… des administrateurs, des commissaires, des chefs de bureau, etc.

La montée en puissance de la classe managériale tient à deux éléments de l’économie moderne : sa complexité technique et son ampleur. Parce que les tâches nécessaires pour gérer la construction de quelque chose comme une automobile nécessitent des connaissances techniques très spécifiques, la classe capitaliste – les propriétaires de l’usine, dans cet exemple – ne peut pas tout faire par elle-même. Et parce que ces tâches doivent être effectuées à grande échelle compte tenu de la taille de la base de consommateurs d’un constructeur automobile, ses propriétaires doivent employer d’autres personnes pour gérer les personnes qui effectuent le travail technique.

En conséquence, les capitalistes se sont involontairement rendus inutiles : ce sont les managers qui contrôlent réellement les moyens de production. Alors que les managers peuvent en théorie encore être employés par la classe capitaliste, et donc soumis à leurs ordres, il s’agit d’une situation insoutenable : finalement, les personnes qui contrôlent réellement les moyens de production s’empareront du pouvoir de ceux qui ne l’ont que de nom. .

Comment cela se passerait-il ? Principalement, par la nationalisation de l’industrie majeure.

« Une structure économique basée sur la propriété étatique de la production fournit le cadre de la domination sociale des dirigeants », écrit-il. “Il faut aussi remarquer que c’est apparemment le seulement structure économique à travers laquelle la domination sociale des dirigeants peut être consolidée.

Compte tenu de la complexité et de l’ampleur des tâches économiques modernes, soutient Burnham, il est simplement plus efficace pour l’État de prendre le relais des capitalistes individuels. L’Allemagne nazie et l’Union soviétique, avec leurs économies dirigées par l’État, ont fourni un modèle que le reste du monde allait bientôt suivre. Les États-Unis n’avaient pas franchi le pas, mais la montée de l’État administratif après le New Deal a prouvé qu’ils s’y dirigeaient.

D’où « la révolution managériale » : le déclin inéluctable de la démocratie capitaliste et l’avènement d’un nouveau régime social défini par le contrôle managérial de l’économie utilisant « l’État illimité » comme véhicule.

Comment James Burnham explique Elon Musk et les obsessions de la droite

À première vue, la théorie de Burnham n’est pas un candidat particulièrement prometteur pour expliquer le monde d’aujourd’hui.

Pratiquement tous La révolution managériale Les principales prédictions – l’effondrement imminent du capitalisme, une victoire de l’Axe dans la Seconde Guerre mondiale, l’efficacité supérieure des entreprises publiques – se sont toutes avérées fausses. Le pouvoir de la classe capitaliste est devenu plus enraciné depuis la révolution néolibérale des années 1970 et 1980 et la montée en flèche des inégalités qui en a résulté. La montée du capitalisme technologique, avec des entreprises fondées par des innovateurs individuels et des experts techniques, semble réfuter sa théorie selon laquelle les capitalistes ne peuvent pas eux-mêmes effectuer des tâches techniques et de gestion à grande échelle.

Pourtant, la première pensée de Burnham a en fait connu une renaissance ces derniers temps, y compris dans des milieux inattendus : les titans de droite de la Silicon Valley et les penseurs politiques alliés. Pourquoi?

La réponse, en bref, est la guerre des cultures. Les nouveaux Burnhamites de la droite ont ravivé sa théorie des managers en tant que classe sociale distincte – celle, selon eux, la plus responsable de l’imposition de l’idéologie maligne du « réveil » au public américain.

“Les managers réveillés veulent imposer un nouvel ordre politique et social”, affirme Malcom Kyeyune dans City Journal, une publication du Manhattan Institute de droite. “Wokeness a accompli ce que le New Dealism n’avait jamais entrepris de faire dans les années 1940 : il sert d’idéologie globale, flexible et impitoyable qui peut justifier presque n’importe quel acte de subversion institutionnelle et de dépassement.”

Les Burnhamites modernes en sont venus à voir leur ennemi le plus fondamental non pas tant comme le Parti démocrate, mais comme une série d’institutions qui, selon eux, ont été entièrement capturées par cette idéologie : le milieu universitaire, Hollywood, les médias et (pour certains) la Big Tech. Ces institutions constituent ce que Curtis Yarvin, entrepreneur de la Silicon Valley et théoricien politique antidémocratique, appelle « la cathédrale » : la véritable élite américaine au pouvoir, celle qui utilise son hégémonie culturelle pour imposer les valeurs d’extrême gauche à tout le monde. (Yarvin, ce n’est pas un hasard, est profondément influencé par Burnham.)

La réalité brute de l’inégalité économique crée une certaine difficulté pour cette théorie. Dans l’Amérique d’aujourd’hui, la classe des milliardaires a bien plus de pouvoir pour façonner la société que les professeurs d’université au hasard ou même la plupart des célébrités. Leur richesse permet à des milliardaires de droite comme Musk et Peter Thiel de faire des choses, comme acheter Twitter ou fermer Gawker ou financer une campagne au Sénat, qui sont impensables pour 99,999 % des Américains. Lorsque ces personnes existent, il semble invraisemblable de décrire le bureau de la faculté de Harvard ou l’équipe Twitter Trust and Safety comme les véritables foyers du pouvoir social.

La théorie de Burnham aide la droite moderne à quadriller ce cercle. Si le pouvoir s’éloigne de plus en plus des capitalistes vers les managers qu’ils emploient, alors il est tout à fait cohérent que même les personnes les plus riches du pays se considèrent comme victimes d’un « virus de l’esprit éveillé » infectant les cadres moyens et supérieurs. C’est ainsi que vous obtenez l’étrange spectacle de gens comme Musk déplorant la censure présumée perpétrée par leurs propres entreprises : ils voient leur personnel non pas comme des subordonnés dont la conduite est une affaire interne à l’entreprise, mais comme des rivaux dans la lutte pour le pouvoir qui doivent être vaincus.

“Dans la formulation de Burnham, cette nouvelle classe managériale supplanterait les anciens bourgeois propriétaires d’entreprises et même le capital lui-même en tant que classe dirigeante d’élite”, écrit García Martínez. “La plupart des scandales ‘travailleurs’ réveillés dans la technologie sont une classe de cadres moyens en désaccord avec les fondateurs.”

Le Burnham de 1941 n’aurait probablement pas été d’accord avec cette analyse. Selon lui, la révolution managériale ne pourrait jamais avoir lieu tant que les capitalistes possédaient encore les entreprises où ils travaillaient – que la droite ne peut pas adopter de manière cohérente sa théorie d’une révolution managériale tout en abandonnant l’analyse matérielle sous-jacente.

« Au sein de la société capitaliste, le pouvoir des dirigeants est… entravé, limité par les capitalistes et par les relations économiques capitalistes », écrit-il. « Le gestionnaire n’est jamais sûr. Il peut toujours être licencié par quelqu’un ou un groupe de personnes possédant des droits de propriété capitalistes.

La vraie leçon de la propriété de Musk sur Twitter est que cela reste vrai aujourd’hui.