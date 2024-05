Comment un livre auto-édité a enfreint « toutes les règles » et est devenu un best-seller

« Nous voulions vraiment montrer à Keila que nous avions une vision à long terme », a déclaré Michelle Herrera Mulligan, vice-présidente et éditrice associée Primero Sueño Press/Atria, la marque Simon & Schuster qui a signé Shaheen. « Il y a encore un énorme public inexploité pour ce livre. »

En personne, Shaheen apparaît comme quelqu’un à la voix douce et réservée, et non comme un entrepreneur hyper motivé ou un gourou charismatique du bien-être.

Lors d’une interview fin avril dans un restaurant de Midtown Manhattan, Shaheen semblait légèrement abasourdie par le flot d’attention et d’argent que son livre a généré. Le lendemain, elle est apparue dans « Good Morning America » pour promouvoir la nouvelle édition de « The Shadow Work Journal », puis a eu des réunions dans les bureaux de son éditeur et de son agent littéraire.

Shaheen, qui a souffert d’une anxiété sociale aiguë dans le passé, a été surprise par son calme, a-t-elle déclaré.

« Je suis une grande introvertie, donc cela témoigne de combien j’ai grandi », a-t-elle déclaré.

Shaheen a découvert l’idée du travail parallèle pour la première fois en 2021, alors qu’elle se sentait anxieuse et à la dérive à la suite de la pandémie. Après avoir obtenu un diplôme en commerce et en psychologie de Texas A&M en 2020, elle a trouvé du travail dans la vente au détail et le marketing en ligne, notamment en tant que stratège créative pour TikTok. En sortant de l’isolement du Covid, Shaheen s’est sentie déconnectée et a trouvé le travail dans un environnement d’entreprise accablant.