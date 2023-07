comment un leader de 270 millions de personnes garde la touche commune

Taille normale du texte Taille de texte plus grande Très grande taille de texte Djakarta : Les sentiers sont bordés de bétail alors que le président Joko Widodo arrive sur un marché traditionnel à Palmerah, un quartier central de la capitale indonésienne tentaculaire et en sueur. Ce n’est que quelques jours avant la fête de l’Aïd al-Adha – la Fête du Sacrifice – l’une des principales fêtes du calendrier musulman. « [I’m here] pour vérifier le prix, la distribution de la nourriture, donc je sais, par exemple, [if] le riz a augmenté ou diminué, il est très important de connaître l’inflation », a déclaré Widodo, connu sous le nom de Jokowi, alors qu’il inspecte les étals de poulet, de poisson, de fruits et de légumes avec un accueil enthousiaste. « Je vérifie d’abord le prix… deuxièmement, je peux rencontrer les gens et je sais ce dont ils ont besoin et je sais ce qu’ils veulent. » Vêtu de sa tenue informelle habituelle – une chemise blanche boutonnée, non rentrée avec les manches relevées, un pantalon noir et des baskets noires et blanches – le dirigeant indonésien de 62 ans a invité cette tête de mât à le rejoindre pour sa demi-heure tour du marché quelques jours avant sa première visite en Australie en trois ans. C’est une production majeure, avec un détachement de sécurité et un entourage qui le guident à travers le centre de produits emballés, mais Widodo se mélange confortablement avec des vendeurs captivés et d’autres spectateurs, distribuant des cartes représentant 1,2 million de roupies (120 $) en soutien gouvernemental à la reprise en cas de pandémie. Ancien vendeur de meubles dans sa ville natale de Solo, dans le centre de Java, il est clair qu’il a conservé la touche commune qui l’a aidé à occuper le poste de maire là-bas, le poste de gouverneur de Jakarta, puis la présidence elle-même il y a neuf ans.

Le président indonésien Joko Widodo accueille les gens au marché traditionnel de Pal Merah, à Jakarta. Crédit: Jefri Tarigan L’approche pratique – il dit qu’il visite un marché comme celui-ci deux ou trois fois par semaine – se reflète dans sa popularité, qui se situe à 75 %, selon les derniers sondages d’opinion. Mais l’objectif de Widodo s’étend bien au-delà de Jakarta même. Son attention en tant que président s’est concentrée sur le développement des infrastructures et l’attraction des investissements étrangers alors qu’il tentait de mettre l’Indonésie – le quatrième pays le plus peuplé de la planète – sur la voie de devenir également la quatrième économie mondiale. Au cœur de sa vision se trouve la relocalisation de 51 milliards de dollars de la capitale de la métropole de plus de 10 millions d’habitants qui est obstruée, polluée et s’enfonce de 12 centimètres par an en raison de l’extraction des eaux souterraines vers un lopin de terre au bord d’une forêt tropicale dans Province du Kalimantan oriental, sur l’île de Bornéo. Future ville verte et intelligente, elle s’appellera Nusantara, ce qui signifie archipel. Widodo a déclaré que la nouvelle capitale, qui, espère-t-il, sera inaugurée le jour de l’indépendance de l’Indonésie en août de l’année prochaine avec l’achèvement des bâtiments gouvernementaux, ne serait pas son héritage mais « l’héritage du peuple indonésien ». Le nouveau palais présidentiel est en cours de construction à Nusantara, dans la province du Kalimantan oriental. Crédit: Bloomberg

« A Jakarta, tous les jours on a des embouteillages et puis la pollution est très élevée… [and] inondations », a déclaré Widodo dans une interview exclusive. « Notre premier président [Sukarno] a eu l’idée de déménager de Jakarta à Kalimantan. Le développement de Nusantara vise à assurer l’égalité, afin que la prospérité puisse être appréciée de manière égale dans tous les territoires indonésiens. Pouvez-vous imaginer que l’Indonésie compte 17 000 îles, mais qu’actuellement, 58 % de l’économie du PIB est centrée sur Java, en particulier à Jakarta ? Cinquante-six pour cent de la population résident également à Java sur les 280 millions d’habitants. Avec un tel accent sur la croissance intérieure, Widodo a hésité à se plonger trop profondément dans les affaires au-delà des vastes frontières de l’Indonésie pendant une grande partie de sa quasi-décennie en tant que président. Plus récemment, la combinaison de la présidence indonésienne du G20 l’an dernier, la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, la concurrence croissante entre les États-Unis et la Chine et le leadership indonésien de l’ASEAN l’ont amené à avoir une plus grande voix sur la scène mondiale. L’Indonésie non alignée a été critiquée pour ne pas avoir adopté une position plus dure contre la Russie à propos de son invasion de février 2022 et du conflit qu’elle a mené depuis. Au lieu de cela, Widodo a tenté de jouer le rôle de pacificateur, jusqu’à présent en vain. « L’année dernière, je suis allé à Kiev en Ukraine, j’ai rencontré le président [Volodymyr] Zelenski. j’ai discuté [the war for] plus de 2 heures et demie avec lui », a déclaré Widodo. « Après cela, je suis allé à Moscou et j’ai rencontré le président Poutine. J’en ai discuté pendant plus de trois heures avec lui. Mais c’est une question compliquée, ce n’est pas facile. Le président Joko Widodo, à droite, a rencontré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky l’année dernière. Crédit: PA

« À diverses occasions, notamment lors du sommet du G7 à Hiroshima le mois dernier, j’ai indiqué que l’Indonésie était prête à être un bâtisseur de ponts pour la paix entre la Russie et l’Ukraine. Mais encore une fois, ce n’est pas facile. La guerre dure depuis trop longtemps. De nombreuses personnes ont été victimes. Il est maintenant temps que la guerre s’arrête. De retour à la maison, il y a eu une pression à partir de l’année dernière de la part des partisans politiques de Widodo pour qu’il continue au-delà de la limite constitutionnelle de deux mandats de cinq ans, dont le second doit se terminer en octobre 2024, plusieurs personnalités du gouvernement suggérant l’élection d’un nouveau président en février prochain soit retardée. Cela a suscité des inquiétudes quant à la détérioration de la démocratie indonésienne durement acquise, un quart de siècle après la chute de l’Ordre nouveau et de la « reformasi » de Suharto. L’homme lui-même, cependant, a maintenu qu’il n’avait aucune intention de continuer après l’année prochaine. « C’est plus que suffisant. Je serai de retour dans ma ville Solo en tant que personne ordinaire. Crédit: Jefri Tarrigan Il y a peut-être une dynastie politique familiale dans les travaux avec le fils et le gendre de Widodo déjà eux-mêmes enracinés dans le bureau, en tant que maires des villes de Solo et Medan respectivement et son autre fils pressenti pour briguer le même poste à Depok, West Java. Mais alors qu’il contournait son circuit du marché de Palmerah, avec des foules épinglées à la clôture à l’extérieur pour l’apercevoir, le président a déclaré qu’il reprendrait avec plaisir la vie d’Indonésien ordinaire lorsque son temps serait écoulé.