Comment un juge indien a empêché les Américains de lire une enquête à succès de Reuters

Pour revenir un peu en arrière : le 16 novembre, le service de presse a publié « Comment une startup indienne a piraté le monde », une enquête basée sur des centaines d’entretiens, des milliers de pages de documents et des recherches menées par plusieurs sociétés de cybersécurité. Le rapport détaille comment une société appelée Appin se serait transformée en une organisation de piratage mercenaire, ciblant des militants politiques, des responsables militaires et des hommes d’affaires pour le compte de clients fantômes du monde entier.

Appin et son co-fondateur, Rajat Khare, ont fermement nié ces allégations. Il a déclaré à Reuters par l’intermédiaire d’un avocat qu’il avait pour mission de se défendre contre les cyberattaques et non de les perpétuer.

Néanmoins, le rapport a fait sensation. Il a été rapidement regroupé dans des points de vente comme Droit et Filaire et diffusé sur les réseaux sociaux.

Il n’était pas nécessaire d’être un connaisseur de la cybersécurité pour vouloir cliquer. L’histoire était pleine de récits farfelus de piratages présumés impliquant un journal dominicain, un oligarque russe et un détective privé israélien. Pour les types de Washington, il y avait également des allégations de piratages contre des victimes américaines, notamment un exilé rwandais ; la responsable de la sécurité Kristi Rogers, mariée à l’ancien représentant du Parti républicain du Michigan et actuel candidat au Sénat, Mike Rogers ; et le leadership d’une tribu amérindienne au milieu d’un conflit immobilier lucratif.

Et puis, le mois dernier, tout cela a brusquement disparu du site Web de Reuters – et de nombreux médias qui y étaient liés.

En ligne, le rapport d’environ 6 000 mots a été remplacé par

une déclaration laconique annonçant que l’article avait été « temporairement supprimé » afin de « se conformer à une ordonnance préliminaire du tribunal rendue le 4 décembre 2023 par un tribunal de district de New Delhi, en Inde ». La note de l’éditeur en quatre paragraphes indique que « Reuters maintient ses informations et envisage de faire appel de la décision ».

Pendant que le processus se déroule, l’histoire originale est hors ligne – pas seulement en Inde, mais dans le monde entier.

“Reuters s’est conformé à l’ordonnance préliminaire du tribunal, qui exigeait seulement que nous supprimions temporairement l’article du site Reuters.com, mais pas des autres plateformes”, m’a déclaré un porte-parole de Reuters.

Cette décision radicale fait suite à une action en justice intentée par un groupe prétendant représenter les centres de formation numérique d’Appin – qui affirme que la réputation de leurs étudiants est endommagée par les informations prétendument fausses de Reuters. Le mois dernier, le juge de district supplémentaire Rakesh Kumar Singh a décidé que l’histoire devait être supprimée en attendant le procès.

«Je suis d’avis que même si les défendeurs ne conservent pas l’article sur le site Web pendant un certain temps et subissent de ce fait une quelconque valeur marchande, ils peuvent en fin de compte être indemnisés par l’argent du plaignant, mais la conservation de ce matériel sur le site Web, si cela est autorisé… pourrait avoir un effet dévastateur sur la population étudiante en général en Inde », a écrit Singh.

En Inde – ou dans n’importe quel autre pays – le fait de bloquer les reportages étrangers était autrefois simple : confisquer certains magazines à l’aéroport et c’est fini. Les défenseurs des libertés civiles locaux pourraient être furieux, mais la confiscation ne gênerait pas les lecteurs au-delà des frontières nationales.

Mais aujourd’hui, la publication est mondiale et maintenir la publication en ligne est un choix permanent. Au lieu d’interdire les morceaux de papier défavorisés dans un pays particulier, les juges ont tendance à exiger que les articles soient retirés des sites Web mondiaux. Une vaste organisation comme Reuters, dont les intérêts majeurs en Inde pourraient être sanctionnés, sans parler des employés locaux qui pourraient avoir des ennuis juridiques, n’a pas le luxe de se débarrasser du juge.

« Si vous êtes le Beagle quotidien de l’Iowaet que vous publiez une histoire qui bouleverse une entreprise en Inde, cette entreprise peut s’adresser à un tribunal indien et obtenir l’injonction qu’elle souhaite », a déclaré Charles Glasser, qui a passé 12 ans en tant que conseiller média mondial pour Actualités Bloomberg et est l’auteur d’un livre sur le droit international en matière de diffamation. « Mais si le Beagle quotidien de l’Iowa n’a aucun actif en Inde et ne fait aucune activité en Inde, elle ne peut pas faire grand-chose. Cela devient davantage un problème pour les éditeurs internationaux, comme Reuters. Ils y ont certainement des ressources, et ils sont soumis à la juridiction du tribunal indien.

Bien entendu, note Glasser, les éditeurs ont la possibilité de géolocaliser le contenu, ce qui permet à un lecteur américain d’accéder à une certaine page alors qu’un lecteur indien ne le peut pas. Mais cela peut se retourner contre vous. En particulier dans un pays qui a des raisons historiques de se montrer irritable face à la condescendance occidentale, un juge est susceptible de considérer cela comme un signe de manque de respect si une ordonnance est ignorée au-delà de la frontière – ce qui n’est pas une bonne chose si vous faites face à un procès.

Résultat : les lecteurs américains, où les restrictions préalables sont interdites et où les tribunaux n’appliquent pas les décisions étrangères qui violent le premier amendement, ne peuvent pas lire un article basé sur une plainte légale qui serait rejetée par la plupart des tribunaux américains.

Ce n’est pas la seule façon dont l’affaire trouve un écho aux États-Unis

Les lecteurs qui cherchent à trouver l’essentiel de l’histoire ailleurs pourraient également avoir des difficultés. Filaire l’a retiré d’un

tour d’horizon hebdomadaire de l’actualité de la cybersécuritéen joignant une note indiquant que cette décision était temporaire et résultait de son retrait par Reuters. Droitle site influent sur la sécurité nationale publié en coopération avec la Brookings Institution, a également inédit son

extraits de la pièceen remplaçant les guillemets par des mots composés entièrement de la lettre « X ».

Ce n’était pas seulement le résultat d’un seul tribunal de New Delhi. Plusieurs des plateformes américaines qui ont par la suite supprimé du contenu ont pris connaissance des allégations controversées, non pas parce qu’elles suivaient l’actualité juridique indienne, mais après avoir entendu le cabinet américain de Khare, Clare Locke. L’éminent groupe de lutte contre la diffamation est basé dans la banlieue de Washington et est bien connu pour avoir représenté des clients comme l’ancienne candidate républicaine à la vice-présidence Sarah Palin dans son procès contre Le New York Times. Le cabinet a représenté Khare, notamment en faisant des allers-retours avec Reuters avant la publication.

“M. Khare ne commente pas les procédures judiciaires, mais il se défend judiciairement devant toutes les juridictions compétentes contre toute attaque qui le vise et porte atteinte illégalement à sa réputation », a déclaré Joe Oliveri, associé de Clare Locke, dans un communiqué. “M. Khare a consacré une grande partie de sa carrière au domaine des technologies de l’information. sécurité – c’est-à-dire cyber-la défense et le la prévention de piratage illicite – et il est vraiment regrettable qu’il ait fait l’objet de fausses accusations d’implication dans une industrie de « piratage pour compte d’autrui » ou de soutien ou de participation à du piratage ou à des cyberactivités illicites. Ces accusations sont catégoriquement fausses. Ils ont été rejetés par les tribunaux et les organismes de réglementation et démystifiés par les experts. Et M. Khare n’hésitera pas à continuer à prendre des mesures pour faire respecter ses droits et protéger sa réputation contre de telles fausses attaques.

Ce genre de langage – combiné à la connaissance que

Khare a pris des mesures contre les allégations de piratage informatique au Royaume-Uni, en Suisse et ailleurs – est assez intimidant, surtout après que Reuters a retiré son article.

“J’estime qu’il serait imprudent de notre part de continuer à citer et à créer un lien vers un article de Reuters selon lequel ils n’étaient pas à l’écoute”, a-t-il ajouté. Droit me l’a dit le rédacteur en chef Benjamin Wittes. “Mais je ne voulais pas faire disparaître l’article parce que je n’avais aucun moyen d’évaluer l’intégrité des informations de Reuters.”

La semaine dernière, la version originale de l’histoire avait même disparu du

Machine de retour d’Internet Archivequi conserve des versions archivées de millions de pages Web remontant aux débuts d’Internet.

“Fin décembre, nous avons reçu une demande de retrait des avocats de M. Rajat Khare concernant l’ordonnance préliminaire d’un tribunal de district indien demandant que l’article controversé de Reuters soit retiré et désindexé par Google”, a déclaré Mark Graham, le directeur de Wayback Machine, a déclaré par e-mail. « Nous avons été confrontés à la décision soit de garder l’article disponible et de risquer des poursuites judiciaires contre nous et d’encourir une défense coûteuse dans un lieu inconnu, soit de désactiver le matériel et de rester au courant de l’affaire et de savoir si la plainte pour diffamation l’emporte finalement. Afin de gérer de la manière la plus responsable possible les ressources d’Internet Archive, nous avons opté pour ce dernier choix. (Versions archivées du

original Filaire et

Droit articles restent sur la Wayback Machine.)

Tout le monde n’a pas noté ses références à la pièce. Le professeur Ronald Deibert de l’Université de Toronto, dont le Citizen Lab a réalisé ses propres rapports sur le piratage informatique dans le cadre de son travail de promotion des droits de l’homme et d’un Internet ouvert, a déclaré qu’il n’avait pas tenu compte d’une demande de retrait concernant

un de ses articles de blog qui a abordé le sujet.

« Je crois fermement à la liberté académique et à la liberté d’expression », a déclaré Deibert la semaine dernière. “Il s’agit clairement d’une tentative de faire taire un journalisme d’investigation crédible et fondé sur des preuves qui met les gens mal à l’aise, et je ne peux en aucun cas coopérer à une telle demande.”

En fait, la disparition de l’histoire en a fait un faire célébrer dans certains cercles. Il s’agit d’un exemple transnational de l’effet Streisand, dans lequel l’action en justice du chanteur contre un média a fini par générer beaucoup plus de publicité que l’article répréhensible n’en recevrait autrement. La semaine dernière, le texte de l’original

Le rapport de Reuters était de nouveau en ligne — sans autorisation formelle — sur le site d’archivage des fuites Distributed Denial of Secrets, qui

a lancé une nouvelle initiative consacré à la publication d’histoires censurées. Le site a qualifié le texte d’« usage équitable » et a déclaré que sa publication répond à la « mission d’assurer la libre transmission des données dans l’intérêt public » et de servir d’« éditeur de dernier recours ».

Que…