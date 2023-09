Comment un journaliste londonien a aidé à sauver 6 femmes coincées dans un camion en France

Comme ça arrive6h44Comment un journaliste londonien a contribué à sauver 6 femmes coincées à l’arrière d’un camion en France

Le journaliste de la BBC Khue B Luu a reçu mercredi un message demandant une « aide urgente ». Elle devait prendre une décision rapidement ; était-ce un canular ou était-ce réel ?

« Je ne sais pas qui il était. Et il ne voulait pas être identifié », a déclaré le journaliste londonien. Comme ça arrive hôte Nil Köksal.

« Il m’a dit qu’il savait qu’il y avait un groupe de six jeunes femmes cachées dans un camion qui était en mouvement, mais il ne savait pas où elles se trouvaient pour le moment ni vers quelle direction le camion se dirigeait. »

Les femmes ont été retrouvées dans un camion frigorifique rempli de caisses de bananes, à l’insu du conducteur, en route vers le nord de la France. Les femmes espéraient aller au Royaume-Uni, mais ont réalisé, grâce à l’endroit qu’elles voyaient sur leur téléphone, qu’elles n’allaient pas dans le bon sens.

Bien que les six femmes, soupçonnées d’être des migrantes, soient toutes en bonne santé après cette épreuve, quatre d’entre elles ont été invitées à quitter le pays dans les 30 prochains jours, selon un rapport de la BBC . Les deux autres ont été autorisés à rester et ont demandé l’asile.

Quatre des femmes venaient du Vietnam ; les deux autres venaient d’Irak.

La situation était bien réelle pour Luu. Des années auparavant, elle avait couvert une histoire sur des personnes décédées alors qu’elles étaient transportées clandestinement à l’arrière d’un camion.

Son instinct lui disait que l’homme disait la vérité, et qu’elle ne pouvait pas risquer de rester inactive si c’était réel. Elle a donc décidé qu’il valait mieux passer à l’action.

« Si c’est vrai, si c’est réel… alors je dois faire quelque chose très rapidement. Sinon, c’est peut-être trop tard », a déclaré Luu.

Elle n’avait pas grand-chose à faire. L’homme à qui elle parlait n’avait pas le numéro d’immatriculation du véhicule.

Mais il accepta de mettre Luu en contact avec les femmes. Ils se sont connectés via une application de messagerie populaire au Vietnam appelée Zalo.

Une équipe de journalistes de la BBC a pu travailler ensemble pour aider les six femmes. (Léon Neal/Getty Images)

La rescousse

Les femmes ne voulaient pas révéler leur identité, mais elles ont pu partager des informations, petit à petit, à travers des messages et des vidéos.

« Ils m’ont juste envoyé des clips de ce qu’il y avait à l’intérieur, et dans un clip, j’ai entendu une voix, une voix féminine, qui disait : ‘Je peux respirer' », a déclaré Luu.

Elle a pu découvrir dans quel état ils se trouvaient, combien de personnes se trouvaient dans le camion et, surtout, une approximation de l’endroit où ils se trouvaient. Les femmes ont utilisé le téléphone pour partager leur position avec Luu. Ils étaient en France, voyageant dans un camion frigorifique dans lequel il ne faisait que 6°C à l’intérieur.

Luu a commencé à se coordonner avec certains de ses collègues de la BBC. Comme elle ne parlait pas français, elle avait besoin que quelqu’un contacte la police pour elle. Par l’intermédiaire de ce collègue, Luu envoyait constamment des captures d’écran de l’emplacement du camion.

Comme la localisation était en retard, il a fallu un certain temps à la police pour identifier et localiser le véhicule.

Luu dit que toute cette épreuve a duré deux heures mouvementées. « Je me sens très, très chanceux. Et je me sens très reconnaissant », a déclaré Luu.

La procureure française Laetitia Francart a déclaré que le chauffeur du camion n’était pas en faute et a également appelé la police après avoir entendu du bruit provenant de sa remorque.

Des agents de la police judiciaire se rendent sur les lieux après la découverte d’un camion contenant un grand nombre de cadavres, à Grays, en Angleterre, le 23 octobre 2019. (Alastair Grant/AP)

Luu pense qu’elle a été contactée parce qu’elle a couvert la mort d’un groupe de personnes coincées à l’arrière d’un camion en 2019, ce qui a attiré l’attention internationale.

Là-bas, 39 personnes sont mortes à l’arrière d’un camion et un homme a été arrêté dans le cadre d’une opération de trafic d’êtres humains.

« J’aimerais vraiment ne jamais recevoir un appel à l’aide comme celui-ci de ma vie », a déclaré Luu.

Elle n’a pas pu parler davantage à la femme impliquée. Elle dit que même si certains pourraient critiquer la femme pour sa dangereuse tentative de fuite, nous ne pouvons pas savoir quelle situation elle essayait de quitter.

« Si nous ne sommes pas dans cette situation, nous ne pouvons pas répondre à leur place. Et après avoir interrogé de nombreux migrants illégaux à ce sujet, ils ont toujours dit qu’ils avaient une raison de le faire, mais ils n’ont jamais révélé la véritable raison. « , a déclaré Luu.