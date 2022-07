Comment un journaliste de l’AP a dévoilé l’histoire de la syphilis de Tuskegee

SOUTHPORT, Caroline du Nord (AP) – Jean Heller travaillait sur le sol du Miami Beach Convention Center lorsqu’un collègue d’Associated Press de l’autre bout du pays est entré dans son espace de travail derrière la scène de l’événement et lui a tendu une fine enveloppe manille.

“Je ne suis pas une journaliste d’investigation”, a déclaré Edith Lederer à Heller, 29 ans, alors que les concurrents tapaient au-delà des épaisses tentures grises séparant les organes d’information couvrant la Convention nationale démocrate de 1972. “Mais je pense qu’il pourrait y avoir quelque chose ici.”

À l’intérieur se trouvaient des documents racontant une histoire qui, même aujourd’hui, stupéfie l’imagination : pendant quatre décennies, le gouvernement américain a refusé à des centaines d’hommes noirs pauvres le traitement de la syphilis afin que les chercheurs puissent étudier ses ravages sur le corps humain.

Le service de santé publique des États-Unis l’a appelée “l’étude Tuskegee sur la syphilis non traitée chez le mâle noir”. Le monde allait bientôt la connaître simplement sous le nom d'”étude Tuskegee” – l’un des plus grands scandales médicaux de l’histoire des États-Unis, une atrocité qui continue d’alimenter la méfiance envers le gouvernement et les soins de santé chez les Noirs américains.

“Je me suis dit : ‘Ça ne pouvait pas être'”, se souvient Heller de ce moment, il y a 50 ans. “L’horreur de cela.”

___

L’histoire de la découverte de l’étude a commencé quatre ans plus tôt, lors d’une fête à San Francisco.

Lederer travaillait au bureau AP là-bas en 1968 lorsqu’elle a rencontré Peter Buxtun. Trois ans plus tôt, tout en poursuivant des études supérieures en histoire, Buxtun avait accepté un emploi au bureau local du service de santé publique en 1965; il a été chargé de suivre les cas de maladies vénériennes dans la Bay Area.

En 1966, Buxtun avait entendu des collègues parler d’une étude sur la syphilis en cours en Alabama. Il a appelé le Communicable Disease Center, maintenant les Centers for Disease Control and Prevention, et a demandé s’ils avaient des documents à partager. Il a reçu une enveloppe manille contenant 10 rapports, a-t-il déclaré au magazine The American Scholar dans un article publié en 2017.

Il a su immédiatement que l’étude était contraire à l’éthique, a-t-il dit, et a envoyé des rapports à ses supérieurs le leur disant, à deux reprises. La réponse était essentiellement : Occupez-vous de votre propre travail et oubliez Tuskegee.

Il a finalement quitté l’agence, mais il ne pouvait pas quitter Tuskegee.

Alors, Buxtun s’est tourné vers son ami journaliste, “Edie”, qui a hésité.

“Je savais que je ne pouvais pas faire ça”, a déclaré Lederer lors d’une récente interview. “AP, en 1972, n’allait pas mettre un jeune journaliste de San Francisco dans un avion pour Tuskegee, Alabama, pour aller faire un reportage d’investigation.”

Mais elle a dit à Buxtun qu’elle connaissait quelqu’un qui pouvait le faire.

À l’époque, Heller était la seule femme de la toute jeune équipe d’affectation spéciale de l’AP, une rareté dans l’industrie. Pourtant, elle n’a pas été épargnée par le sexisme occasionnel de l’époque. Un article de 1968 sur l’équipe d’AP World, le bulletin d’information des employés du service de presse, décrivait l’équipe comme “10 hommes et une jolie fille”.

Une légende sous la photo de Heller de 5 pieds 2 pouces qualifiait le journaliste “de type lutin” de “charmant et compétent”.

Lederer connaissait Heller depuis leurs jours ensemble au siège de l’AP à New York, puis au 50 Rockefeller Plaza, où Heller a commencé à la radio.

“Je savais qu’elle était une journaliste formidable”, dit Lederer.

Lors d’un voyage pour rendre visite à ses parents en Floride, Lederer a fait un petit détour par Miami Beach, où Heller faisait partie d’une équipe couvrant la convention – d’où les sens américains George McGovern du Dakota du Sud et Thomas Eagleton du Missouri émergeraient en tant que démocrate. candidats à la présidence et à la vice-présidence.

Lors d’une récente interview à son domicile en Caroline du Nord, Heller s’est souvenue d’avoir mis les documents PHS divulgués dans sa mallette. Elle dit qu’elle n’a pas eu le temps de lire le contenu avant le vol de retour à Washington.

Assis à côté d’elle était Ray Stephens, chef de l’équipe d’enquête. Elle lui a montré les documents. Stephens s’est rendu compte que le gouvernement ne niait pas l’existence de l’étude, refusant simplement d’en parler.

Heller se souvient de Stephens en disant: “Quand nous reviendrons à Washington, je veux que vous abandonniez tout ce que vous faites et que vous vous concentriez sur cela.”

Le gouvernement l’a bloquée et a refusé de parler de l’étude. Ainsi, Heller a commencé à faire le tour ailleurs, en commençant par les collèges, les universités et les écoles de médecine.

Elle a même contacté le gynécologue de sa mère, un “médecin supérieur tout droit, au milieu de la route”.

« Je lui ai demandé s’il avait déjà entendu parler de ça, et il a répondu : ‘Ça ne se fait pas. Je n’y crois tout simplement pas.

Enfin, l’une de ses sources s’est rappelée avoir vu quelque chose sur l’étude sur la syphilis dans une petite publication médicale. Elle se dirigea vers la bibliothèque publique de DC.

“Je leur ai demandé s’ils avaient des documents, des livres, des magazines, etc. qui correspondraient à ce que nous appellerions aujourd’hui un profil ou un moteur de recherche, pour ‘Tuskegee’, ‘fermiers’, ‘Public Health Service, « La syphilis », dit Heller.

Ils ont trouvé un journal médical obscur – Heller ne se souvient pas du titre – qui avait fait la chronique des “progrès” de l’étude.

«Tous les deux ans, ils écrivaient quelque chose à ce sujet», dit-elle. “Il s’agissait principalement des découvertes – aucune moralité n’a jamais été remise en question.”

Normalement, les journalistes célèbrent ces moments “Eureka”. Mais Heller ne ressentait pas une telle exaltation.

“Je savais que des gens étaient morts, et j’étais sur le point de dire au monde qui ils étaient et ce qu’ils avaient”, dit-elle, sa voix baissant. “Et trouver de la joie là-dedans… aurait été inconvenant.”

Armé du journal, Heller est retourné au PHS. Ils ont cédé.

Elle dit que le fil de l’histoire – le premier paragraphe ou la première phrase d’un article de presse – lui est venu rapidement.

« Marv Arrowsmith, le chef du bureau, est passé devant mon bureau et, j’ai dit : ‘Hey, Marv. Publierez-vous ceci ? », se souvient-elle. “Et il l’a lu et il m’a regardé et il a dit: ‘Pouvez-vous le prouver?’ J’ai dit oui.’ Il a dit: ‘Tu l’as compris.’

Un rédacteur médical de l’AP a aidé à interviewer des médecins pour l’histoire. En quelques semaines seulement, l’équipe a estimé qu’elle en avait assez à publier.

Arrowsmith a suggéré qu’ils offrent d’abord l’histoire au Washington Star, aujourd’hui disparu, s’il promettait de le publier en première page.

“Le Star était un journal PM (après-midi) très respecté, et s’ils le prenaient au sérieux, d’autres pourraient suivre”, déclare Heller.

____

L’histoire a couru le 25 juillet 1972, un mardi. C’était une histoire poignante.

À partir de 1932, le service de santé publique – en collaboration avec le célèbre institut Tuskegee – a commencé à recruter des hommes noirs dans le comté de Macon, en Alabama. Les chercheurs leur ont dit qu’ils devaient être traités pour “mauvais sang”, un terme fourre-tout utilisé pour décrire plusieurs affections, notamment l’anémie, la fatigue et la syphilis. Le traitement à l’époque consistait essentiellement en des doses d’arsenic et de mercure.

En échange de leur participation, les hommes bénéficieraient d’examens médicaux gratuits, de repas gratuits et d’une assurance obsèques – à condition que le gouvernement soit autorisé à pratiquer une autopsie.

Finalement, plus de 600 hommes ont été inscrits. Ce qu’on ne leur a pas dit, c’est qu’environ un tiers ne recevraient aucun traitement, même après que la pénicilline soit devenue disponible dans les années 1940.

Au moment où l’histoire de Heller a été publiée, au moins sept des hommes de l’étude étaient décédés des suites directes de l’affliction, et 154 autres d’une maladie cardiaque.

“Autant d’injustices qu’il y avait pour les Noirs américains en 1932, lorsque l’étude a commencé, je ne pouvais pas croire qu’une agence du gouvernement fédéral, aussi erronée qu’elle ait été au départ, puisse laisser cela continuer pendant 40 ans”, dit Heller. “Cela m’a juste rendu furieux.”

Près de quatre mois après la publication de l’histoire, l’étude a été interrompue.

Le gouvernement a créé le programme de prestations de santé Tuskegee pour commencer à traiter les hommes, puis l’a étendu aux épouses, veuves et enfants des participants. Un recours collectif déposé en 1973 a abouti à un règlement de 10 millions de dollars.

Le dernier participant est décédé en 2004, mais l’étude jette toujours une longue ombre sur la nation. De nombreux Afro-Américains ont cité Tuskegee pour avoir refusé de se faire soigner ou de participer à des essais cliniques. Il a même été cité plus récemment comme une raison de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19.

À 79 ans, Heller est toujours hantée par son histoire et les effets qu’elle a eus sur les hommes et les femmes de l’Alabama rural et sur la nation dans son ensemble.

Pour l’histoire, Heller remporterait certaines des plus hautes distinctions du journalisme – les prix Robert F. Kennedy, George Polk et Raymond Clapper Memorial. (Carl Bernstein et Bob Woodward du Washington Post, écrivant sur le scandale du Watergate, ont terminé à la deuxième place pour le Clapper Award.)

Accrocher dans son bureau est une copie de la signature en première page qu’elle a obtenue dans le New York Times, extrêmement rare pour un membre du personnel de l’AP. Mais le battage médiatique autour de Tuskegee jouera un grand rôle dans la décision de Heller de quitter l’AP en 1974.

“J’ai senti après tout le brouhaha sur … Tuskegee, et ce qui a suivi, que je devais passer à autre chose”, dit-elle. Elle a poursuivi une carrière de trois décennies qui l’a amenée des collines du Wyoming aux plages du sud de la Floride.

Ces jours-ci, Heller passe son temps à créer de la fiction. Elle est cinq livres dans une série mystère mettant en vedette Deuce Mora, une journaliste qui conduit dur et qui mesure 6 pieds de haut.

Malgré sa détresse face à l’état de l’actualité, elle n’a jamais pensé à retourner au journalisme.

« Vous ne pouvez plus rentrer chez vous ; J’y crois fermement », dit-elle. “Et je ne veux pas être en compétition contre moi-même ou contre les attentes.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle regrettait d’avoir abandonné ce qui est sans doute l’un des grands scoops du journalisme américain, Lederer a répondu: “Peut-être, vous savez, un peu.” Mais elle savait que l’histoire était plus importante qu’elle ou Heller ou n’importe quel journaliste individuel.

“Ce qui m’importait le plus, c’est que cela semblait être une injustice horrible et mortelle envers des hommes noirs innocents”, déclare Lederer, qui a été la première femme affectée à plein temps à couvrir la guerre du Vietnam pour l’AP et reste sa principale correspondante à l’ONU.

“Et pour moi, l’important était de le vérifier et de veiller à ce qu’il soit diffusé auprès du grand public américain – et que quelque chose ait été fait pour empêcher que de telles expériences ne se reproduisent.”

Heller est d’accord.

« L’histoire ne me concerne pas de toute façon », dit-elle. “Il s’agit d’eux.”

Allen G. Breed, Associated Press