Comment un jeune de 22 ans a gagné 2 millions de dollars en bourses et a obtenu son diplôme sans dette

Peu de jeunes de 22 ans peuvent dire qu'ils n'ont pas de dettes, économisent des milliers de dollars pour leur retraite et travaillent pour eux-mêmes. Mais Gabriella Carter est différente. La jeune entrepreneure a fait des vagues à l'adolescence en obtenant plus de 2 millions de dollars en bourses universitaires, ce qui lui a permis d'obtenir son diplôme sans dette de l'Université de Princeton en 2022. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Après avoir partagé son histoire et ses conseils pour que d'autres trouvent un succès similaire sur les réseaux sociaux, Carter a réalisé qu'elle pouvait transformer son expertise en une activité secondaire rentable en s'associant à des marques pour annoncer des opportunités de bourses et en encadrant des étudiants individuels. Grâce à des accords de marque, des produits numériques et des consultations privées, son entreprise, Growing With Gabby, a gagné 177 000 $ en 2022. Carter s'attend à ce qu'elle rapporte plus près de 300 000 $ cette année.

Gabby Carter, 22 ans, a gagné 133 000 $ l’année dernière grâce à son travail en entreprise et à son entreprise, Growing with Gabby. Tasia Jensen | CNBC le faire

Mais avant même qu’elle ne commence à demander des bourses, les parents de Carter l’ont aidée à réussir en faisant preuve de transparence en matière d’argent. « Une chose que je faisais beaucoup avec mon père était de regarder le Suze Orman Show », a déclaré Carter à CNBC Make It. « Même si je ne connaissais pas nécessairement toutes les conditions financières, cela m’a rendu vraiment au courant de la dette et de son impact sur votre vie et des différentes façons dont vous pourriez utiliser l’argent pour investir et améliorer votre qualité de vie. » Les choses fonctionnent pour Carter jusqu’à présent. Après dépenses, Growing with Gabby lui a rapporté un peu plus de 87 000 $ l’année dernière. Couplé aux 45 000 $ de son emploi à temps plein et à environ 1 000 $ d’intérêts gagnés, ses revenus ont totalisé environ 133 000 $ pour 2022. Bien qu’elle ait obtenu pas mal de succès au début de sa vie, Carter ne fait que commencer. Elle a de grands rêves pour développer Growing with Gabby et trouver de nouvelles façons d’utiliser sa passion pour la narration.

Accumuler des bourses : « Il y a de l’argent gratuit là-bas »

Carter est née en Jamaïque avant de déménager à Londres, où elle a passé la majeure partie de son enfance. Sa famille a déménagé en Floride quand elle avait 13 ans et qu’elle commençait le collège. Étudiant-athlète dévoué, Carter a eu une carrière scolaire impressionnante au secondaire et dans des activités parascolaires comme le softball et l’athlétisme. L’université était la prochaine étape logique pour continuer à bâtir sur son succès, mais elle a d’abord été choquée par le prix. Selon Initiative des données sur l’éducation – effrayé Carter. Elle savait que des millions de personnes à travers le pays sont accablées par les prêts étudiants et ne voulaient pas rejoindre leurs rangs. C’est alors qu’elle a commencé à faire des recherches et à demander des bourses. « Une fois que j’ai compris qu’il y avait de l’argent gratuit que d’autres personnes pouvaient me donner parce qu’ils croyaient en moi et en mes rêves pour que je puisse aller à l’école gratuitement, j’ai sauté dessus et j’ai postulé à chaque opportunité que j’ai vue », dit Carter.

Carter a remporté 20 000 $ en 2018 de la Coca-Cola Scholars Foundation. Gaby Carter

Le processus de candidature était exténuant, mais Carter était persévérant, postulant à plus de 100 programmes différents, dit-elle. « Plus j’ai postulé pour des bourses, meilleures étaient les candidatures que j’ai pu soumettre et, finalement, j’ai eu plus de succès sur toute la ligne. » Le succès a pris du temps: à un moment donné, elle a été rejetée de 30 programmes de bourses consécutifs avant gagner un chèque de 20 000 $ de Coca-Cola. Mais tout au long du lycée et à l’université, elle a remporté 35 bourses d’études différentes totalisant plus de 2 millions de dollars – assez pour obtenir son diplôme sans dette et avec plus de 100 000 dollars d’économies.

De side hustle à solopreneur

Les bourses de Carter l’ont rendue encore plus remarquable lorsqu’elle a terminé ses études secondaires en 2018. Ses pairs ont été impressionnés par sa collection de bourses et ont commencé à lui demander comment elle avait fait. « Nous avons eu notre banquet de bourses d’études à mon lycée, j’ai dû me lever au moins 20 fois pour récupérer mes différentes récompenses », explique Carter. « Cela a rendu les gens très curieux de savoir comment j’ai pu réussir ma bourse. » De cette façon, dit Carter, Growing with Gabby a vraiment commencé hors ligne. Elle a commencé à utiliser les médias sociaux pour répondre à certaines des questions que ses pairs lui posaient et atteindre un public plus large. Juste après le lycée, Carter a commencé à publier des vidéos sur son expérience de bourse en ligne, à partager son succès sur YouTube et à expérimenter la création de contenu. Alors qu’elle étudiait à Princeton en 2020, elle a commencé à utiliser le nom Growing with Gabby et à construire sa marque sur Instagram.

« The Fresh Prince of Bel-Air » a contribué à inspirer la décision de Carter de fréquenter l’Université de Princeton. Gaby Carter

« Je ne savais même pas que les gens gagnaient vraiment de l’argent comme ça en publiant en ligne jusqu’à ce qu’on me propose une opportunité d’un grand détaillant et ils m’ont payé 2 500 $ pour partager une opportunité de bourse qu’ils avaient », dit Carter. « Une fois que c’est arrivé, je me suis dit : ‘OK, je vois la valeur des informations que je propose.' » Le succès de la bourse d’études de Carter a inspiré d’autres personnes et attiré un public large et engagé. Elle a donc continué à utiliser sa plateforme pour partager des conseils et des pistes sur les opportunités de bourses, attirant l’attention d’un plus grand nombre d’entreprises et d’organisations cherchant à annoncer l’argent qu’elles souhaitaient donner. Carter est diplômé de Princeton en 2022 et a obtenu un emploi 9-5 dans la finance en tant qu’analyste marketing. Bien que son salaire de départ de 90 000 $ par an soit déjà supérieur à ce que gagnaient nombre de ses pairs – même les diplômés du les majors les mieux rémunérées gagnaient un salaire de départ moyen de seulement 75 900 $, selon le Association nationale des collèges et des employeurs – L’agitation secondaire de Carter devenait une opportunité plus lucrative.

Carter passe environ 30 à 40 heures par semaine à créer du contenu, à établir des partenariats et à faire des consultations pour Growing with Gabby. Tasia Jensen | CNBC le faire

En février de cette année, Carter a pu quitter son emploi à temps plein pour se concentrer sur Grandir avec Gabby, ainsi que sur une nouvelle entreprise : faire partie de la première édition de NBCUniversal. Programme d’accélération des créateurs. Le programme a fait appel à Carter et à 10 autres créateurs de médias sociaux pour une expérience d’apprentissage rémunérée d’un an qui donne aux créateurs un aperçu de la production télévisuelle et les aide à développer du contenu pour les plates-formes NBCUniversal. « Démissionner de mon travail a été libérateur, mais aussi très effrayant, d’autant plus que je suis assez jeune et très tôt dans ma carrière en entreprise », a déclaré Carter. « Mais j’ai réalisé le caractère unique de mon entreprise, l’opportunité d’évoluer et la rare opportunité que j’ai avec NBC, ce qui m’a donné beaucoup plus de confiance. »

Comment elle dépense son argent

Bien qu’il soit relativement jeune et gagne sa vie décemment, Carter vise à être financièrement responsable. Même si sa famille n’avait pas beaucoup d’argent quand elle grandissait, ses parents l’ont aidée à comprendre l’importance d’avoir une relation saine avec l’argent et de savoir comment l’utiliser « pour que votre argent travaille pour vous et que vous ne travaille pas toujours pour votre argent », dit Carter. Lorsqu’il s’agit de gérer son argent maintenant, Carter se paie d’abord, consacrant une part importante de son revenu à l’épargne et à l’investissement pour l’avenir. « Je veux juste me donner une bonne longueur d’avance et pouvoir faire ce que je veux », a déclaré Carter. « Si je veux voyager, je ne veux pas avoir à m’inquiéter à ce sujet, ou si je veux démarrer une entreprise différente – l’argent ouvre de nombreuses portes pour pouvoir explorer vos rêves et vivre des expériences vraiment uniques . » Voici comment Carter a dépensé son argent en mars 2023.

Épargne et placements : 8 300 $ pour son compte d’épargne à rendement élevé et ses comptes de placement de retraite

8 300 $ pour son compte d’épargne à rendement élevé et ses comptes de placement de retraite Logement et services publics : 1 442 $ en loyer, Wi-Fi, gaz et électricité

1 442 $ en loyer, Wi-Fi, gaz et électricité Transport: 385 $ sur les transports en commun et Ubers

385 $ sur les transports en commun et Ubers Discrétionnaire : 371 $ sur les billets de concert et les événements sociaux

371 $ sur les billets de concert et les événements sociaux Nourriture : 368 $ sur l’épicerie, les repas au restaurant et les commandes sur place

: 368 $ sur l’épicerie, les repas au restaurant et les commandes sur place Abonnement et adhésions : 126 $ sur un abonnement au club social, Spotify, Microsoft Word et Amazon Prime

126 $ sur un abonnement au club social, Spotify, Microsoft Word et Amazon Prime Forfait téléphonique: 40 $ Carter facture la plupart de ses dépenses sur sa carte de crédit, puis la rembourse intégralement chaque mois. Elle partage le loyer avec deux colocataires et compte principalement sur les transports en commun pour se déplacer, même si elle fait des folies sur Ubers. Elle se rend assez régulièrement dans des restaurants et à des événements sociaux, mais profite de réductions sur des sites comme Groupon et se donne de l’espace pour dépenser sur les choses qui sont vraiment importantes pour elle. « Je suis conscient du fait que la façon dont je dépense a changé parce que j’ai déménagé à New York – je suis maintenant dans une grande ville avec plus d’accès à différents types de nourriture que je n’avais jamais pu expérimenter auparavant », dit Carter . « Et j’ai déménagé ici pour être social, donc ça fait partie de ça [spending] est sur des événements sociaux. »

Carter aime lire pendant son temps libre et prévoit d’écrire un livre à l’avenir. Gaby Carter

À terme, elle espère investir dans l’immobilier et prendre une retraite anticipée. Cependant, elle ne prévoit pas d’arrêter ses activités créatives et espère peut-être écrire un livre pendant sa retraite anticipée. « Je prévois définitivement de prendre ma retraite plus tôt », a déclaré Carter. « Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je n’ai pas l’intention de travailler, je ne veux juste pas avoir à travailler pour gagner ma vie. »

Comment les bourses l’ont préparée au succès au-delà de l’université

La cache de bourses d’études de Carter ne lui a pas seulement permis d’aller à l’université sans se soucier de l’argent, mais lui a également donné la liberté de décider à quoi ressemblait l’avenir proche. Bien que le succès de Growing with Gabby ait été principalement responsable de la capacité de Carter à quitter son emploi à temps plein, le fait de ne pas avoir à consacrer l’un de ses dollars durement gagnés à des prêts étudiants a également aidé. « La dette ne doit pas vous dissuader de prendre les meilleures décisions pour vous dans votre vie, mais elle peut certainement prendre certaines décisions comme [quitting] plus dur », dit Carter.

Elle a eu du succès au début, mais Carter ne ralentit pas de sitôt. Tasia Jensen | CNBC le faire