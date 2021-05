Comment un jeu vidéo aide les agents de santé suisses à lutter contre la propagation du Covid-19

Les agents de santé suisses occupés à lutter contre la pandémie sont encouragés à se détendre avec un jeu informatique qui offre non seulement de la distraction, mais aussi des connaissances pour combattre Covid-19 dans la vraie vie. Les joueurs de «Escape Covid-19» sont guidés à travers une série de scénarios que les agents de santé des hôpitaux et des établissements de soins de longue durée rencontrent quotidiennement. Chaque défi – du moment avant de quitter la maison à leur trajet et surtout au travail – visant à aider le personnel de première ligne à changer son comportement dans le monde réel pour mieux se protéger contre la propagation du virus.

Assise aux côtés des secouristes qui envoient des alertes aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), le Docteur Melanie Suppan montre comment cela fonctionne.

Cela commence facilement pour l’anesthésiste et passionné d’informatique, qui a aidé à réfléchir et à développer le jeu.

Dans «Escape Covid-19», elle se réveille avec une toux et de la fièvre, et choisit de se faire tester pour Covid et d’attendre les résultats avant d’aller au travail, gagnant un pouce en l’air.

Mais une fois qu’elle a testé négatif et qu’elle se met au travail, le jeu se complique.

«Un stagiaire vous demande dans quelle (s) situation (s) un masque N95 / FFP2 doit être porté au lieu d’un masque standard.»

Face à une longue liste d’options, Suppan en sélectionne plusieurs, dont «réanimation» et «assistance respiratoire», qui sont correctes.

Mais elle clique également sur l’utilisation d’écouvillons nasaux, et un coronavirus rouge en colère semble indiquer qu’elle s’est trompée.

« L’idée est que cela soit ludique, amusant et léger … pas moralisant », a déclaré Suppan à l’AFP.

Un réel avantage

Les chercheurs des HUG ont développé le «serious game», disponible en ligne en français, allemand, italien et anglais, pour aider les agents de santé à internaliser les bonnes pratiques pour éviter les épidémies au travail.

Le professeur Stephan Harbarth dirige l’unité de prévention des infections à l’hôpital et son équipe a aidé à fournir le protocole et l’expertise procédurale sous-tendant «Escape Covid-19».

«L’hygiène hospitalière classique et la prévention interhospitalière des infections ne sont pas toujours les sujets les plus sexy», a-t-il reconnu.

« Nous voyons qu’un jeu ludique, avec d’autres méthodes de communication, est plus efficace pour aider les gens à changer leur comportement. »

Une étude publiée dans le Journal of Medical Internet Research plus tôt ce mois-ci a indiqué que le jeu était beaucoup plus efficace que les manuels d’information réguliers pour inspirer un changement de comportement chez le personnel.

Il impliquait près de 300 travailleurs des urgences à Genève qui ont reçu des documents écrits sur les procédures à suivre ou qui ont été invités à jouer au jeu vidéo.

« L’étude a mesuré un réel avantage », a déclaré Suppan.

«Ceux qui ont joué au jeu étaient trois fois plus susceptibles de dire qu’ils voulaient changer de comportement par rapport à ceux qui recevaient le matériel régulier.»

Faites-vous tester, restez à l’écart

Inciter à un changement de comportement chez les professionnels de la santé est vital.

Depuis le début de la pandémie, les hôpitaux et les établissements de soins sont devenus tragiquement des incubateurs d’épidémies de Covid-19.

Au début, Harbarth a déclaré que la plupart des efforts étaient axés sur la protection des médecins et des infirmières contre l’infection tout en soignant les patients atteints de Covid-19.

Mais après un certain temps, il est devenu clair que des agents de santé asymptomatiques propageaient également le virus, et souvent à des patients non-Covid.

«Nous avons réalisé que nous devions faire très attention à ce que le personnel ne devienne pas des vecteurs, ou des moustiques si vous voulez, infectant les patients», a déclaré Harbarth.

Il était nécessaire de changer radicalement les attitudes des professionnels de la santé, qui sont habitués à travailler de longues heures et à ne pas tousser ou renifler les éloigner.

Maintenant, on leur a demandé de rester à l’écart du moindre symptôme et de se faire tester même sans symptômes.

« C’est vraiment un changement complet de notre paradigme normal », a déclaré Harbarth. « Le jeu nous a aidés à faire cela. »

En fait, a-t-il déclaré, le jeu méritait une partie du crédit pour la baisse spectaculaire des infections à Covid provoquées par les hôpitaux ces derniers mois.

Tourné vers l’avenir, Harbarth a déclaré qu’il espérait que les jeux seraient plus largement utilisés pour renforcer les messages médicaux importants, notamment sur la vaccination.

«C’est un énorme défi», a-t-il dit, soulignant que tous les employés de l’hôpital n’acceptent pas de recevoir un coup de Covid.

«Un jeu ludique… pourrait être un bon outil pour diffuser des informations précises.»

