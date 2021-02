L’effondrement déchirant de l’ouverture démocratique jadis célébrée du Myanmar a eu de nombreux complices conscients et involontaires en cours de route. Mais son moteur central, selon des militants et des experts, a été une lutte pour le pouvoir qui a duré des années entre l’armée et Daw Aung San Suu Kyi, le chef civil du pays. Les transitions démocratiques peuvent être une entreprise compliquée. Les anciens régimes ont tendance à abandonner le pouvoir lentement, morceau par morceau. Dans une phase de transition qui pourrait durer des décennies, les systèmes autoritaires et démocratiques opèrent souvent côte à côte. S’ils restent en assez bons termes, avec une compréhension commune de leur destination éventuelle, ils ont une chance d’y arriver. C’était autrefois l’espoir du Myanmar. La junte militaire du pays, après des décennies de domination de fer, a commencé en 2011 à transférer le pouvoir à un gouvernement civil. Après la victoire électorale de son parti en 2015, ce gouvernement était dirigé par Mme Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la paix pour sa résistance à la junte pendant des années d’assignation à résidence.

Mais plutôt que de coexister, les deux parties ont passé une grande partie des dernières années à escalader une rivalité amère et de plus en plus nulle que, à la fin, Mme Aung San Suu Kyi a perdue avec des armes. Elle est de nouveau prisonnière.

Leur lutte s’est déroulée dans le contexte de décennies de conflit interne qui ont opposé l’armée à des groupes ethniques et séparatistes, y compris la campagne de nettoyage ethnique menée par l’armée contre la minorité musulmane Rohingya. Le sentiment de crise et de siège a accéléré la lutte pour le pouvoir de haut niveau du Myanmar, ce qui a à son tour aggravé l’effusion de sang que les deux parties cherchaient à exploiter à des fins politiques. «Dans leur course à surenchérir mutuellement», a déclaré Avinash Paliwal, chercheur à l’Université de Londres, les deux parties «ont non seulement échoué le processus de paix, mais ont également court-circuité les gains de la transition démocratique». Hommes forts et généraux Les attentes à l’égard du Myanmar ressemblent souvent au modèle de l’Afrique du Sud. Là, FW de Klerk, le dernier dirigeant de l’ère de l’apartheid, a fait pression sur les Blancs pour qu’ils acceptent le nouvel ordre démocratique. En retour, Nelson Mandela, le premier président pleinement démocratique, a protégé les intérêts des Blancs, assurant une large adhésion des acteurs du pays. C’est un modèle avec des compromis inconfortables et des échéanciers générationnels. Au Chili, les dirigeants de la junte ont abandonné le pouvoir en échange de privilèges et de protections à vie, dont beaucoup n’ont été annulés que 30 ans plus tard.