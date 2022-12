Comment un homme qui a fait face à ses propres défis aide les autres dans le besoin

Cameron Gordon sait ce que c’est que de lutter.

En tant qu’homme de 22 ans atteint du syndrome de Down, il a fait face à sa part de défis.

Mais Gordon a également eu l’amour de sa famille et de ses amis, qui l’ont aidé à atteindre des objectifs incroyables dans la vie. Il a été ambassadeur des Timbres de Pâques, champion d’haltérophilie, olympien spécial et l’année dernière, il a amassé 10 000 $ en participant à Dancing with the Stars de Hospice PEI.

Ainsi, lorsque Gordon a vu des jeunes dans les rues de Charlottetown sans abri, vivant dans un froid glacial, il a su qu’il devait aider.

“Cela me fait mal au cœur de les regarder dehors et d’avoir très, très froid”, a déclaré Gordon.

“Ne pas avoir de maison pour vous garder au chaud ou de nourriture et d’amour. Quand je les regarde, je sais qu’ils ont des problèmes. Je veux qu’ils ne perdent pas espoir”,

Gordon pensait que le cadeau d’un bas de Noël pourrait aider à égayer une sombre saison des fêtes pour les jeunes dans le besoin et Bas du cœur est né.

Fier de fils

Avec sa mère, Catherine MacInnis, Gordon fabrique 20 bas de Noël remplis de cartes-cadeaux pour des épiceries et des cafés, des vêtements chauds, des articles de toilette et des friandises. MacInnis est fière de voir son fils aider les autres de cette façon.

“Au cours de la vie de Cameron, j’ai toujours essayé de lui rappeler qu’il avait un but dans la vie. Malgré le fait qu’il avait besoin de beaucoup d’aide, il avait aussi beaucoup de force et beaucoup à donner à ce monde. . Alors je pense que lorsque nous marchons sur le trottoir et voyons ces gens, Cameron voit qu’ils ont aussi un but », a déclaré MacInnis.

“Le monde sera meilleur pour tout le monde si nous nous élevons les uns les autres.”

Les bas du cœur comprendront des cartes-cadeaux pour les épiceries et les cafés, des vêtements chauds, des articles de toilette et des friandises. (Soumis par Catherine MacInnis)

Gordon s’associe à The Adventure Group et au Charlottetown Outreach Centre pour identifier les personnes qui ont besoin d’aide. L’une des bénéficiaires est une jeune mère aux prises avec des problèmes de toxicomanie qui essaie d’obtenir un appartement afin de pouvoir reprendre la garde de son enfant. Un autre est un jeune homme autiste qui travaille actuellement sur son GED et qui cherche un emploi stable pour s’améliorer.

Ce sont les gens que Gordon veut aider.

“J’ai l’impression qu’ils ne sont pas heureux et qu’ils vivent dans l’obscurité”, a déclaré Gordon.

“Nous ne pouvons pas passer devant eux, ils ont besoin de nous pour les aider. C’est pour ça que nous sommes là. Ils ont vraiment besoin de lumière.”

Gordon se reconnaît lorsqu’il regarde les jeunes vivant dans la rue. S’il était né dans une famille ou une situation différente, il pourrait être celui qui se recroqueville dans le froid.

Je veux vraiment les aider pour qu’ils ne soient plus tristes. — Cameron Gordon

“Je sens que je suis comme eux, que se passe-t-il si je suis à l’extérieur ? Pas de maison, rien – et que se passe-t-il si vous abandonnez tout ?” dit Gordon.

“Cela me fait vraiment mal dans mon cœur et dans mon cœur. Je veux vraiment les aider pour qu’ils ne soient plus tristes.”

Le but de Gordon est de répandre la gentillesse de Noël et il sourit en imaginant le moment où ces jeunes ouvrent leurs bas.

“Ils vont se sentir vraiment heureux, ils ont de la nourriture, ils ont beaucoup d’amour. Et je pense qu’ils vont peut-être reprendre leur vie et aller de l’avant et je serai super fier d’eux. Je veux dire ne vous concentrez pas sur le passé – concentrez-vous sur le moment présent.

Gordon espère recueillir de petits dons du public pour aider à remplir les bas et est heureux de les récupérer. Les gens peuvent le contacter via sa page Facebook.