Comment un homme avec le «plus gros pénis du monde» a été accusé de tricherie en étirant son membre par un finaliste

BEAUCOUP d’hommes ont eu l’argument que « le mien est plus gros que le vôtre », mais un lothario a fait un effort supplémentaire pour gagner la rangée.

Le joyau de la couronne de Roberto Esquivel Cabrera d’avoir le plus gros pénis du monde est entaché – car ses concurrents prétendent qu’il a triché en étirant ses organes génitaux.

Roberto Esquivel Cabrera, 58 ans, prétend avoir le plus grand pénis du monde – mais il l’a étiré Crédit : Barcroft Media

Son rival Jonah Falcon, 51 ans, affirme que Roberto a triché en allongeant sa virilité avec des poids Crédit : Rex

L’homme de 58 ans de Saltillo, au Mexique, a été mêlé à une querelle amère au sujet de son appendice record après que le finaliste Jonah Falcon l’a qualifié de fraude.

Il a été révélé que Roberto étirait son pénis avec des poids depuis qu’il était adolescent lorsqu’il est devenu « obsédé par la longueur du pénis ».

Sa pièce qui frappe le genou mesure 18,9 pouces de long – mais les médecins qui l’ont examiné suggèrent qu’elle ne mesure en fait que six pouces.

Après avoir effectué une tomodensitométrie, le radiologue Dr Jesus Pablo Gil Muro s’est rendu compte que Roberto avait simplement créé un prépuce incroyablement gros, plutôt que d’étendre physiquement son membre.

Un autre médecin qui a analysé son serpent de pantalon, le Dr Gonalez, a expliqué que Roberto avait « enroulé des bandes autour de son pénis avec des poids et essayé de l’étirer ».

PLUS GRAND EST-IL TOUJOURS MIEUX ?

Cette pratique mettait sa peau en tension et entraînait de petites déchirures, que son corps réparait alors naturellement.

Ces coupures ont favorisé une nouvelle croissance cellulaire et ont finalement augmenté la taille de son pénis.

Malgré les problèmes médicaux que cela lui a causés et étant maintenant enregistré HANDICAPÉ en raison de son énorme volonté, Roberto semble croire que la taille compte.

Il a refusé toute intervention médicale et envisage même une carrière dans l’industrie du porno – recevant des offres de sociétés américaines de divertissement pour adultes et de YouPorn.

Roberto garde son pénis enveloppé dans des bandages pour éviter les irritations Crédit : Barcroft Media

Johan a été arrêté par des responsables de la TSA à l’aéroport en raison du gros renflement de son pantalon Crédit : Rex

La vie amoureuse de Roberto est inexistante car les femmes sont terrifiées par son tacle – mais il insiste sur le fait qu’il est « content » de sa taille et savoure la renommée que son pénis lui a apportée.

« Je ne me sens pas triste parce que je sais qu’aux États-Unis il y a beaucoup de femmes. L’une d’elles sera à la bonne taille pour moi », a-t-il déclaré.

Mais les efforts de l’homme de 58 ans pour avoir une virilité monstrueuse ne conviennent pas à tout le monde, car l’homme qui était auparavant censé avoir le plus grand pénis du monde a qualifié Roberto de « dégoûtant » et « désespéré ».

Le new-yorkais Johan Falcon, 51 ans, est fier du fait que son pénis de 13,5 pouces est « naturellement » grand.

Il a franchement dit à The Sun Online : « Son pénis ne mesure pas 19 pouces.

« Les médecins l’ont reconnu et ont dit qu’il pourrait avoir une vie sexuelle normale s’il était essentiellement circoncis.

Si vous ne pouvez pas l’utiliser, à quoi cela sert-il ? Johan Faucon

« Ça (l’histoire de Roberto) circule depuis deux ans et demi.

« L’homme a étiré son prépuce constamment, d’après ce que j’ai compris, mais c’est normal en dessous.

« Je pense que c’est ridicule et il semble un peu désespéré. Peu importe sa taille, cela ne changera pas le fait que je mesure 13,5 pouces. »

L’homme de 51 ans a déclaré qu’il « ne se souciait pas » des affirmations de Roberto, ajoutant: « Je ne suis en compétition avec personne, du moins pas directement. Cela ne changera pas qui je suis et ce que j’ai et à mes yeux , c’est un peu pathétique. »

Il a ajouté : « Si vous ne pouvez pas l’utiliser, à quoi cela sert-il ?

Jonah est devenu célèbre en 1999 après avoir été présenté dans le documentaire HBO Private D***s: Men Exposed.

En 2012, il a défrayé la chronique lorsqu’il a été arrêté par des responsables de la TSA à l’aéroport international de San Francisco en raison du gros renflement de son pantalon.

L’acteur en herbe, qui vit à Hollywood, a fait rougir Holly Willoughby lors de son apparition dans This Morning en 2012 et a expliqué qu’il avait une circonférence de huit pouces.

Il mesure entre huit et neuf pouces de longueur lorsqu’il est flasque, par rapport à l’homme moyen qui mesure cinq à six pouces en érection.

Jonah a une pièce de 13,5 pouces qu’il déclare fièrement être «naturellement» grande

Roberto se contente de la taille de son pénis et a refusé toute intervention médicale Crédit : Barcroft Media

Il a déclaré: «Quand je suis complètement dur, je mesure 13 pouces et demi avec un diamètre de sept pouces et demi à huit pouces. C’est plus épais que mon poignet. »

Jonah s’est rendu compte pour la première fois qu’il était bien doté alors qu’il n’avait que dix ans et ses amis ont commencé à discuter de sa taille.

« J’étais dans une école majoritairement juive, donc j’étais l’un des seuls garçons non circoncis là-bas – je pensais que c’était ce qui les fascinait.

« Tous mes amis savaient que j’étais grand, mais ils ne m’ont jamais fait savoir qu’ils le savaient, alors ils en parlaient dans mon dos. »

Mais l’énorme pénis de l’ancien critique de jeux vidéo a aussi ses inconvénients, car les réalisateurs ont peur de le lancer parce qu' »il est connu pour sa taille de pénis » et craignent que cela ne distrait.

Le Britannique Steve Whitehurst peut également se rapporter aux difficultés des hommes à se promener avec un gros renflement, car il a été accusé de vol à l’étalage après que le personnel a vu une forme suspecte dans son jean – mais il s’est avéré qu’il s’agissait de son todger de 10 pouces.

Il avait acheté des articles pour 400 £ chez Scotts Menswear, avec sa petite amie Mandy Shenton et son petit-fils de 18 mois.

Steve a fini par laisser tomber son pantalon ET son boxer à un agent de sécurité dans le magasin de Stoke-on-Trent pour prouver son innocence.

Selon les données du NHS, la taille moyenne du pénis au Royaume-Uni est de 5,1 pouces (13 cm) lorsqu’il est « doux et légèrement étiré ».

Mais même avoir juste quelques centimètres de plus dans le rayon des pantalons peut être un problème.

Certains gars de plus de neuf pouces disent que cela a ruiné les relations à cause de relations sexuelles douloureuses et qu’ils ont même dû se procurer des vêtements spécialement adaptés à leurs besoins.

Bien qu’ils reconnaissent la longueur du pénis des animaux et des oiseaux, les records du monde Guinness ont jusqu’à présent évité le concours de balancement.

Roberto est enregistré handicapé en raison de son tacle terrifiant Crédit : Barcroft Media

Les réalisateurs hésitent à embaucher l’acteur à temps partiel Jonah en raison de son énorme virilité Crédit : Jonah Falcon