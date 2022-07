Comment un homme accusé d’avoir attaqué Lee Zeldin est-il devenu libre sans caution ?

Et, finalement, ils se sont demandé pourquoi M. Jakubonis avait été accusé de tentative d’agression au deuxième degré, une accusation qui n’est pas admissible à une libération sous caution, garantissant pratiquement qu’il serait libéré comme l’avait prédit M. Zeldin.

“Je ne sais pas pourquoi un procureur n’inculperait pas l’infraction la plus grave”, a déclaré Charles D. Lavine, un démocrate qui préside le comité judiciaire de l’Assemblée et est un ancien avocat de la défense pénale. « Voici une situation où quelqu’un attaque un élu avec une arme. Se pourrait-il – comme certains le suggèrent – ​​que l’accusation ait été rédigée de manière à permettre à Zeldin de se plaindre des lois sur la liberté sous caution dans l’État de New York ? Ça, je ne sais pas.

Le membre de l’Assemblée de l’État Demond Meeks, un démocrate de Rochester, est allé encore plus loin, se disant surpris de l’accusation “plus légère”, compte tenu de la réputation de Mme Doorley en tant que procureur “agressif”, et a déclaré que l’affaire était “certainement un stratagème politique”.

Aucune preuve n’est apparue pour indiquer que l’accusation a été choisie pour assurer la libération de M. Jakubonis, servant à amplifier le message de campagne de M. Zeldin. Plusieurs avocats pénalistes du comté de Monroe ont déclaré que l’accusation était appropriée compte tenu des détails de l’attaque du 21 juillet.