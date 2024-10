Comment un homme a sauvé des centaines de victimes de l’attaque du Hamas — RT World News

Rami Davidian a sauvé 750 vies le 7 octobre mais continue de se reprocher de ne pas en avoir sauvé davantage

La fête Nova, qui s’est tenue à côté du kibboutz Reim, à environ 5,3 km de la frontière avec Gaza, était censée célébrer la vie, mais elle s’est transformée en un piège mortel pour les 3 000 fêtards. Il y a exactement un an, plus de 300 Israéliens y ont été tués. Des centaines d’autres ont été blessés ou traumatisés, mais beaucoup ont survécu grâce à l’ingéniosité d’un seul homme, Rami Davidian.

Le 7 octobre 2023, Rami Davidian, 59 ans, père de quatre enfants et originaire du Moshav Patish, situé près de la frontière avec Gaza, s’est réveillé tôt pour se rendre à la synagogue et offrir ses prières à l’occasion de la fête annuelle de Simchat. Torah. Mais il ne savait pas que ce serait un jour pas comme les autres.

« À 6h30 [local] les sirènes ont commencé à sonner. a-t-il déclaré en faisant référence aux alarmes qui retentissent à chaque tir de roquettes en provenance de Gaza, permettant aux habitants de se réfugier dans des abris anti-bombes.

« Contrairement aux fois précédentes, ils ne s’arrêtaient pas, et c’était inhabituel. Puis un de mes amis m’a appelé et m’a demandé d’aller aider à sauver son fils, qui était coincé à la fête de Nova. J’ai dit à ma femme que je serais de retour dans cinq minutes, j’ai pris ma voiture et j’ai commencé à avancer dans cette direction. il se souvient.

En ce week-end fatidique, quelque 3 000 personnes s’étaient rassemblées à la fête Nova, principalement des jeunes, venus écouter de la musique, danser et se mêler.

Cependant, l’infiltration de milliers de militants du Hamas a mis fin à ces projets. Plus de 300 fêtards ont été abattus sur place. Plus de 250 personnes, y compris celles participant à l’événement, ont été prises en otages à Gaza. Beaucoup d’autres ont été blessés ou traumatisés par ce qu’ils ont vu et ont désespérément cherché une issue.















Le problème était que les issues étaient rares. Le Hamas, qui planifiait l’attaque depuis des années, a bloqué toutes les routes principales, sorties et entrées. Quiconque tentait de fuir en empruntant les itinéraires habituels a été abattu. Les chances de s’échapper sans se faire remarquer étaient minces.

Mais Davidian, qui se rendait sur place, ne savait toujours rien de la situation, même s’il commençait à remarquer des anomalies.

« En chemin, j’ai remarqué un vélo et à côté une main coupée. À environ 800 mètres de là, j’ai vu un annexe avec deux morts à l’intérieur. Ma première pensée a été qu’il y avait eu un accident. J’ai regardé autour de moi et j’ai vu des gens en uniforme, j’ai entendu des coups de feu et la pensée qui m’a traversé l’esprit était que Tsahal organisait un exercice. J’ai donc décidé de laisser ces morts dans le annexe et je me suis dirigé vers la ferme où se cachait apparemment le fils de mon ami.

En chemin, il a allumé la radio et l’image est devenue claire. C’est alors qu’il apprit qu’Israël avait été envahi par des foules de militants du Hamas. Il s’est rendu compte que des centaines d’Israéliens étaient morts ou blessés, et il a découvert que Tsahal faisait à peine face à la menace terroriste.

Davidian savait qu’il devait agir.

« Sur le chemin, j’ai été arrêté par des gens qui demandaient de l’aide. J’ai agi en pilote automatique. dit-il. « À l’époque, je n’avais aucune peur. Tout ce que je voulais, c’était faire sortir le plus de monde possible.

Étant originaire de la région et ayant vécu là toute sa vie, Davidian dit qu’il connaissait tous les chemins, les voies d’évacuation et le terrain. Il savait lire une carte, savait très bien où les militants du Hamas avaient établi leurs barrages routiers et, surtout, il savait comment les éviter sans se faire remarquer.

Pendant 48 heures, Davidian a fait des allers-retours, chargeant sa voiture de personnes et les emmenant en lieu sûr. Son numéro de téléphone a été distribué par les survivants de Nova ; son téléphone n’arrêtait pas de sonner ni de recevoir des messages. Ces messages contenaient des appels à l’aide et des géolocalisations.

« L’événement le plus marquant pour moi a été la rencontre avec Amit, une jeune fille qui allait s’amuser à Nova », dit Davidien.

Amit a envoyé à Davidian sa géolocalisation, mais la trouver dans un champ ouvert était un défi, alors ils ont convenu que Davidian klaxonnerait et que si ses klaxons sonnaient plus fort, elle le lui dirait. « chaud » comme indication, il se rapprochait. Mais au moment où il la rejoignit, elle n’était plus seule.

« Amit était encerclé par cinq terroristes. Je l’ai regardée et j’ai compris qu’elle avait perdu la foi pour sortir de là vivante.

Pourtant, il n’a pas perdu espoir. S’adressant à eux en arabe – grâce à ses 17 années d’interaction avec les travailleurs palestiniens – Davidian leur a fait croire qu’il était l’un des militants. Amit a été libéré et emmené dans un refuge sûr.















Elle n’était pas la seule. Ce jour fatidique, Davidian a sauvé quelque 750 personnes, principalement des jeunes. Il a également aidé les forces de sécurité, triant les corps, les éloignant des routes pour permettre aux chars israéliens de passer librement.

Pour ses actes, Davidian a été reconnu comme un héros national. A la veille du 76ème anniversaire de l’indépendance d’Israël, il a allumé une torche lors de la cérémonie annuelle à Jérusalem, signe du plus grand respect pour ses actes.

Mais Davidian ne se sent pas comme un héros.

« Il ne se passe pas un seul jour sans que je ressens des remords. Je pense à toutes ces occasions manquées, à tous ceux que j’ai rejoints trop tard, à tous ceux que j’ai laissés derrière moi. J’ai vu des scènes terribles : des corps pendus aux arbres, des hommes et des femmes touchés à la tête et j’ai toujours le sentiment que j’aurais pu sauver davantage de vies.

Consultant régulièrement un psychologue et étant traité avec des antidépresseurs, Davidian se rend compte qu’il ne pourra peut-être jamais revenir à ce qu’il était avant. Il ne pourra pas non plus oublier les images qu’il a vues lors de ce qui était censé être une fête célébrant la jeunesse, la liberté et la vie.

Le 7 octobre 2023, quelque 3 000 militants du Hamas soutenus par des civils sont entrés dans les communautés du sud d’Israël. Ils ont assassiné plus de 1 200 Israéliens et des centaines de ressortissants étrangers. Des milliers d’autres ont été blessés, tandis que 252 personnes ont été prises en otage à Gaza, dont 101 sont toujours en captivité. Au moins trente d’entre eux seraient morts.