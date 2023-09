Comment un homme a passé 40 ans à creuser un immense PALAIS CAVE sur ses terres – et personne ne sait pourquoi il l’a fait

UN ITALIEN immigrant en Californie qui a creusé une maison souterraine pour échapper à la chaleur n’aurait jamais imaginé qu’il finirait par construire un empire.

Baldassare Forestiere est arrivé à Fresno en 1905 en provenance de l’île méditerranéenne de Sicile avec l’intention de cultiver des agrumes.

Baldassare Forestieri a construit un système souterrain couvrant 10 acres à Fresno, en Californie Crédit : Getty

Il est devenu obsédé par la vie souterraine et ses avantages pour la culture des agrumes. Crédit : Getty

L’immigrant italien a construit sa propre maison sous la surface Crédit : Getty

L’Italien a acheté 70 acres de terre dans l’espoir que le sol fertile de la vallée de San Joaquin lui rapporterait de l’or pour lui et ses projets agricoles.

Mais Baldassare se rendit vite compte de sa terrible erreur lorsque le sol « dur » du sol était inutilisable pour la plantation.

Refusant d’abandonner et utilisant une pioche et une pelle, il a continué à creuser jusqu’à 20 pieds sous la surface jusqu’à ce qu’il trouve un sol réellement bon.

Mais il y avait une chose dont Baldassare en avait assez : la chaleur estivale.

Après un an de transpiration abondante sous le soleil brûlant de Californie, il décide de creuser une cave pour se réfugier.

Mais une fois qu’il a réalisé les avantages de rester sous terre, à la fois pour cultiver des agrumes et pour échapper à la chaleur, Baldassare n’a pas arrêté de creuser pendant les 40 années suivantes.

Il est devenu obsédé par son innovation de la vie souterraine comme réponse aux étés intolérables de la vallée.

Et ce comportement a dérouté les habitants, certains échangeant des rumeurs selon lesquelles il était tourmenté par l’amour non partagé d’une femme.

Cela deviendra le thème du récit romancé d’un romancier sur la vie de Baldassare dans le New Yorker en 1998.

Néanmoins, l’Italien creuserait 10 acres de pièces, de tunnels et de cours pour expérimenter l’agriculture souterraine.

Cette zone comprenait sa propre maison souterraine, qui comprenait une cuisine avec un poêle à bois, une glacière et une salle à manger.

Il y avait également des chambres d’hiver et d’été, de nombreuses lucarnes, un étang à poissons souterrain et un garage pour les invités.

Baldassare avait même la possibilité d’ajouter une chapelle et un aquarium sur trois étages avec une zone d’observation souterraine en verre.

Mais sans budget pour travailler après avoir investi sur les 70 acres de terrain, il a dû mélanger du mortier à partir de la terre qu’il avait extraite pour créer son propre béton et ses briques.

Et bien qu’il n’ait qu’un diplôme de quatrième année et aucune formation en architecture, Baldassare a réussi d’une manière ou d’une autre à construire des arches pour le soutenir.

Il s’est inspiré des catacombes de Rome et, à ce jour, aucune de ses constructions souterraines ne s’est effondrée.

Dans les zones où il souhaitait un refroidissement plus naturel, Baldassare a créé des ouvertures en forme de cône pour favoriser l’effet venturi, poussant l’air chaud vers l’extérieur et aspirant l’air plus frais vers le bas.

Bien qu’il continue à travailler comme journalier pendant la journée, il réussit quand même à achever une cinquantaine de pièces souterraines dans les années 1920.

Et après environ 20 ans de fouilles et d’agriculture souterraine, Baldassare a finalement gagné suffisamment d’argent en vendant ses fruits pour quitter son emploi actuel.

Les vignes souterraines et les arbres fruitiers qu’il a plantés ont largement profité des températures plus fraîches en contrebas.

Baldassare envisageait d’ouvrir au public une station souterraine pour se rafraîchir en été, mais il mourut avant que le projet ne soit terminé.

Son frère et sa famille ont repris le site et il est aujourd’hui ouvert au public.

Baldassare a réussi à intégrer une cuisine avec un poêle à bois dans sa maison souterraine Crédit : Getty

40 ans de fouilles ont conduit à un palais souterrain qui existe encore aujourd’hui Crédit : Getty