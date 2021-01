Toute relation entre un chercheur en quête d’information et un ancien nazi est forcément compliquée, et Petropoulos indique clairement dans le prologue qu’il n’avait aucune intention de se lier d’amitié avec Lohse. Il reconnaît cependant qu’il «a vite apprécié ses charmes» et qu’il est venu profiter de leurs rencontres autour d’une soupe de boulettes de foie – qui a permis au professeur d’accéder à un monde perdu.

Lohse sortait souvent une boîte de vieilles photos et souvenirs, permettant à Petropoulos de regarder par-dessus son épaule et de le parsemer de questions. Lorsque Lohse est décédé en 2007 à 96 ans, il a légué cette boîte à Petropoulos, qui l’a utilisée comme source pour son nouveau livre, «L’homme de Göring à Paris: l’histoire d’un pilleur d’art nazi et son monde», sorti ce mois-ci de l’Université de Yale Presse.

En 1998, Jonathan Petropoulos, professeur d’histoire européenne au Claremont McKenna College, rencontre Lohse à Munich. Figure effacée et impérieuse mesurant 1,80 mètre et pesant plus de 300 kilos à l’époque, Lohse, qui avait une «suffisance inextinguible», comme l’écrit Petropoulos, a accueilli favorablement l’occasion de régaler le savant américain avec ses histoires de guerre. Au cours des neuf années suivantes, ils se sont rencontrés plus de deux douzaines de fois.

« J’ai toujours essayé de garder une certaine distance, et il y avait toujours un élément d’un jeu joué, un jeu du chat et de la souris », a déclaré Petropoulos dans une interview au début du mois. «Ce jeu est devenu un peu plus fougueux avec le temps, un peu plus comme attrape-moi si tu peux.»

«La trace écrite de ces pillards d’art, comme pour la plupart des personnalités de deuxième rang de l’Allemagne nazie, s’est largement tarie après leurs interrogatoires et leurs dénazifications à la fin des années 1940», écrit Petropoulos. «L’histoire orale offerte par Lohse et d’autres anciens nazis a fourni l’un des rares moyens de reconstruire les expériences d’après-guerre de cette cohorte.

Petropoulos a utilisé une partie de ce matériel pour son livre de 2000, «The Faustian Bargain: The Art World in Nazi Germany», et, lorsque des informations potentiellement incriminantes résultaient des déjeuners, il écrit qu’il les a partagées avec le FBI et des experts en restitution d’organisations telles comme Art Loss Register. Ce nouveau livre met Lohse dans une perspective plus précise, en tant que personnalité et point d’axe à partir duquel explorer un réseau de marchands d’art, de collectionneurs et de conservateurs de musée liés au pillage nazi, pendant et après la guerre.

« Je pense qu’il est devenu plus confortable et plus sûr à un moment donné », a déclaré Petropoulos. «Je ne sais pas s’il s’est jamais autant ouvert avec moi, mais je recevais toujours des petits morceaux de lui.