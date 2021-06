Comment un hippopotame écrase une pastèque pour prendre un froid d’été avec ses amis

L’été est là, et les pastèques aussi. Dévorer ces délices rouges sucrés est l’une des joies essentielles que l’été apporte. Une vidéo de deux hippopotames appréciant la pastèque offrira une bouchée fraîche et sucrée pour votre humeur. La Société zoologique de San Antonio a publié la vidéo sur Twitter le 9 juin que de nombreux internautes trouvent mignonne.

Dans la vidéo, une personne tient une pastèque dans sa main gauche et guide un hippopotame pour introduire sa gueule dans un trou dans la clôture. Alors que l’hippopotame suit les instructions et ouvre grand la bouche, la personne met l’énorme pastèque dans sa bouche. L’hippopotame, tenant la pastèque dans sa gueule, ramène sa bouche, l’abaisse et écrase la pastèque. Le melon tombe avec deux gros morceaux autres que le déversement.

Ensuite, nous voyons un autre hippopotame, probablement un ami du premier, mangeant l’un des deux morceaux et le premier hippopotame mangeant l’autre. Concentrés, ils apprécient la nourriture estivale. Une fois que le premier hippopotame a presque fini la partie rouge, l’homme du zoo le soulève et remet le morceau de pastèque dans la gueule de l’animal. Cependant, le mammifère laisse tomber le morceau et le mange à sa manière.

Réagissant à la vidéo, un utilisateur de Twitter a écrit que c’était ainsi que les pastèques devraient être mangées. Un autre utilisateur a été amusé que l’hippopotame partage la pastèque avec son ami. Un troisième internaute a exprimé son souhait immédiat d’aller au zoo.

Je suppose que c’est une collation rafraîchissante pour un hippopotame par une chaude journée. https://t.co/hlQMrW6WoG

Les vidéos d’hippopotames dévorant des pastèques en une ou deux bouchées deviennent virales presque chaque été. Les hippopotames ont une morsure très forte, l’une étant assez forte pour écraser plus de 60 pastèques. La San Antonio Zoological Society, qui a partagé la vidéo sur son compte Twitter, est une association de zoos et d’aquariums du Texas, aux États-Unis.

