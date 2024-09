Comment un habitant du Missouri a-t-il attrapé la grippe aviaire qui s’est propagée dans le bétail ?

Micrographie électronique à transmission colorisée du virus de la grippe aviaire A H5N1. Crédit : domaine public



Un mystérieux cas humain de grippe aviaire H5N1 a récemment été découvert dans le Missouri, et les experts tentent toujours de déterminer comment le patient a été infecté.

La grippe aviaire circule parmi les volailles et les oiseaux sauvages depuis 2022, mais a fait un saut interspécifique vers les vaches laitières plus tôt en 2024. Un peu plus d’une douzaine d’humains ont été infectés aux États-Unis jusqu’à présent, à la connaissance des responsables de la santé, la plupart d’entre eux étant des éleveurs qui ont été en contact direct avec des animaux malades.

Mais cette tendance a été rompue lorsque le ministère de la Santé et des Services aux personnes âgées du Missouri a annoncé avoir découvert un cas humain fin août parmi le grand public. Le patient n’a déclaré aucun contact avec des animaux, ce qui a amené les experts à se demander comment il avait contracté la grippe et si ce cas suggère que le virus se propage désormais entre humains.

« Il s’agit du 14e cas humain de H5 (grippe aviaire) signalé aux États-Unis en 2024 et du premier cas de H5 sans exposition professionnelle connue à des animaux malades ou infectés », ont écrit les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies dans un communiqué de presse vendredi 6 septembre. L’agence a ajouté que le risque de grippe aviaire pour le grand public reste faible.

Les détails sur le patient ont été limités afin de protéger son identité, mais certains experts ont trouvé que la réponse de l’État et du gouvernement fédéral était d’une lenteur frustrante. Par exemple, bien que les laboratoires du CDC aient confirmé le diagnostic de grippe aviaire, les enquêteurs de l’agence ne peuvent pas enquêter davantage sur l’infection à moins que les autorités de l’État ne demandent leur aide. Jusqu’à présent, le Missouri n’a pas fait une telle demande.

« Nous n’avons pas eu besoin d’une assistance sur place plus importante pour le moment, car nous sommes toujours limités à un cas avec un faible risque de transmission durable », a écrit la porte-parole du DHSS, Lisa Cox, dans un e-mail.

Le porte-parole du CDC, Nick Spinelli, n’a pas répondu aux questions complémentaires sur l’implication supplémentaire de l’agence dans l’affaire du Missouri après que son programme de surveillance à l’échelle nationale l’a détecté.

Voici ce que nous savons – et ce que nous ne savons pas – sur cette infection inhabituelle.

Comment un résident du Missouri a-t-il contracté la grippe aviaire ?

Jusqu’à présent, le contact direct avec du bétail infecté a été à l’origine de toutes les infections humaines par le virus de la grippe H5N1 au cours de l’épidémie actuelle. Le cas du Missouri signalé le 6 septembre est remarquable car il semble impliquer une personne qui n’est pas un éleveur de bétail.

« Le patient n’a signalé aucune exposition à des animaux », peut-on lire dans le communiqué de presse du service. Mais le niveau de contact du patient avec des animaux autres que des animaux de compagnie ou des oiseaux sauvages reste inconnu.

La grippe peut infecter les animaux domestiques, comme les chats d’extérieur, lorsqu’ils entrent en contact avec des oiseaux ou d’autres animaux sauvages infectés. Selon le Service d’inspection de la santé animale et végétale de l’USDA, elle a déjà été détectée chez des renards roux du Missouri et des mouffettes du Kansas, ainsi que chez des chats domestiques dans au moins 13 autres États.

Le Dr Dana Hawkinson, directeur médical de la prévention et du contrôle des infections au système de santé de l’Université du Kansas, a déclaré qu’un animal de compagnie pourrait être responsable de l’infection du Missouri, mais il est difficile de le dire sans en savoir plus sur la situation du patient.

« Je pense que les animaux domestiques sont probablement une explication assez plausible à ce phénomène », a-t-il déclaré. « En général, nous n’avons pas beaucoup d’informations sur ce cas. »

Il a ajouté que le vecteur le plus probable de la maladie est constitué par les surfaces à contact élevé où le virus peut persister.

« En général, les humains se touchent le visage régulièrement et ne se lavent pas toujours les mains comme il faut », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il y a eu une contamination, cette personne ayant été contaminée par des surfaces fréquemment touchées, plutôt que par voie aérienne. »

La grippe aviaire peut-elle se transmettre entre humains ?

Il existe depuis longtemps des cas de transmission du virus H5N1 entre humains, a déclaré Hawkinson. Cependant, ce type de transmission est beaucoup moins probable entre humains qu’entre animaux.

« Il faut des récepteurs et un virus capable de se lier aux récepteurs de nos cellules pour provoquer une infection », a-t-il expliqué. « Les humains ont tendance à ne pas avoir autant de récepteurs de cette grippe aviaire dans leur corps que d’autres animaux, en particulier les oiseaux. »

Il a ajouté que la transmission du virus de la grippe aviaire entre humains s’était limitée à quelques personnes seulement lors des précédentes épidémies. Bien qu’il soit possible que l’infection récemment signalée dans le Missouri ait été contractée par un autre humain, le CDC maintient que le risque que présente le virus pour la population reste faible.

« Le principal problème est de s’assurer de se laver les mains après toute interaction ou contact avec des surfaces contaminées », a déclaré Hawkinson. « Essayez d’éviter de toucher votre visage avec vos mains. »

Bien que la transmission interhumaine ne soit pas actuellement une préoccupation majeure, le virus de la grippe aviaire a déjà suffisamment muté pour passer des oiseaux aux mammifères, et il continuera probablement à évoluer à l’avenir.

Les vaccins antigrippaux de cette année ne sont pas formulés pour protéger contre le virus H5N1, a déclaré Hawkinson. Le gouvernement dispose d’un stock de vaccins spécifiques au virus H5N1, mais leur utilisation n’est actuellement pas recommandée à la plupart des personnes.

