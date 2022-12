Comment un groupe sénatorial bipartite a corrigé une faille révélée le 6 janvier

Après avoir ouvert la porte à une éventuelle réécriture, Mme Collins a immédiatement commencé à rencontrer un groupe restreint de sénateurs qui font généralement partie des efforts bipartites du Sénat, notamment M. Manchin, les démocrates Jeanne Shaheen du New Hampshire et Kyrsten Sinema de l’Arizona (désormais indépendant). ), et les républicains Mitt Romney de l’Utah et Thom Tillis de Caroline du Nord.

Le groupe s’est rapidement élargi pour inclure les républicains Todd Young de l’Indiana, Rob Portman de l’Ohio, Lisa Murkowski de l’Alaska, Ben Sasse du Nebraska et Shelley Moore Capito de la Virginie-Occidentale ainsi que les démocrates Chris Coons du Delaware et Mark Warner de la Virginie.

Alors que leur travail se déroulait dans les coulisses, les démocrates poursuivaient un plan ambitieux pour contrer ce qu’ils considéraient comme un effort omniprésent dans les États dirigés par les républicains pour rendre le vote plus difficile après une expansion des efforts de vote par courrier et d’autres les changements liés à la pandémie ont conduit à des victoires démocrates en 2020. Les démocrates ont déclaré que les modifications de la loi sur le vote des États visaient principalement les minorités, et le président Biden a exaspéré les républicains lorsqu’il a qualifié les nouvelles lois de “Jim Crow 2.0”.

La législation démocrate a rencontré une opposition républicaine unie au Sénat et est décédée après que M. Manchin et Mme Sinema aient refusé de soutenir une modification des règles du Sénat pour vider l’obstruction systématique. M. Manchin a déclaré qu’il avait cherché à incorporer certaines des dispositions électorales les plus générales dans la réécriture de la loi sur le décompte électoral, mais qu’il avait été repoussé par les républicains.

Mme Collins a déclaré que le groupe bipartite devait rester concentré sur le décompte électoral ou risquer un éclatement de la coalition.

“Si nous étions détournés et que nous commencions à remettre en cause la loi sur le droit de vote, nous perdrions le soutien républicain et l’effort n’irait nulle part”, a-t-elle déclaré dans une interview. “Et une opportunité de vraiment faire une différence lors des futures élections présidentielles serait perdue.”