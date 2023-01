Comment un groupe de spectateurs a sauvé un pygargue à tête blanche en détresse – Shaw Local

Un jeune pygargue à tête blanche maigre qui, selon les observateurs, serait mort sans intervention allait mieux lundi, mais il est à un stade crucial pour la suite des choses.

Une combinaison de coïncidence, de prise de conscience, de réponse rapide et d’ingéniosité a conduit au sauvetage de l’oiseau, vu pour la première fois dimanche matin comme un point au loin sur un morceau de glace dans le port de Waukegan.

“L’oiseau est beaucoup plus brillant aujourd’hui”, a déclaré Sarah Reich, vétérinaire en chef et responsable de la réadaptation et de la recherche chez Centre de la faune Willowbrook à Glen Ellyn, la plus grande installation de ce type dans l’Illinois.

L’aigle a mangé ce qu’il a reçu du jour au lendemain, mais il a été un peu trop silencieux et facile à travailler, a déclaré Reich.

« Vous voulez qu’ils essaient de se battre et de vous mordre. C’est un comportement normal pour eux », a-t-elle déclaré.

Le pronostic à ce stade est juste, a déclaré Reich, et sera amélioré à bon si tout se passe bien au cours de la semaine prochaine.

Reich estime que l’aigle a environ 3 ans, car il n’a pas le plumage adulte complet. Anémique et présentant un faible nombre de globules rouges, Reich soupçonne l’aigle d’avoir mangé un rongeur qui avait été empoisonné avec un pesticide et en subit les effets toxiques.

Jeff Bilsky d’Evanston était au port dimanche matin avec trois autres participants à l’initiative annuelle de comptage des oiseaux de Noël par l’intermédiaire de la National Audubon Society. Chaque comptage a une zone et une date désignées. Le territoire du groupe Bilsky était la plage et le port de Waukegan le jour de l’An.

L’excitation de voir un aigle est devenue une inquiétude après avoir vu la créature apathique à travers une lunette d’observation, a-t-il déclaré. L’oiseau n’avait pas l’air en bonne santé, et ne sachant pas quelle pouvait être la situation, ils ont pensé qu’il valait mieux appeler Moniteurs de collision d’oiseaux de Chicago.

“Nous avons rapidement réalisé que quelque chose n’allait pas et que l’appel était la bonne chose à faire”, a déclaré Bilsky.

Le groupe de collision d’oiseaux compte environ 200 bénévoles dans toute la région de Chicago et célèbre sa 20e année. L’organisation reçoit près de 10 000 appels par an, a déclaré la directrice Annette Prince.

“Nous essayons de trouver la personne la plus rapide, la plus proche et la plus capable”, a déclaré le résident de Lombard à propos des efforts de sauvetage.

Dans ce cas, c’était Jim Tibensky de Wayne, qui fait partie du groupe depuis sa création et garde au moins un kayak sur sa voiture. L’année dernière, il a été appelé pour 118 sauvetages aquatiques.

Prince et Tibensky se sont rendus sur les lieux sans savoir à quoi s’attendre.

“Je pensais que si l’oiseau était en assez bonne santé pour lutter, il serait dangereux”, a déclaré Tibensky.

Il avait remorqué un deuxième kayak jusqu’à l’emplacement de l’aigle et apporté un filet et une couverture pour maîtriser et transporter l’oiseau si nécessaire.

Il se tenait sur un morceau de glace d’environ 15 pieds de long et 7 à 8 pieds de large, et il ne s’est pas retourné à son approche, a déclaré Tibensky. Avec cela, il a utilisé une technique courante appelée “bulldozer” pour pousser le morceau de glace vers le rivage, où Prince et d’autres attendaient.

Ce fut l’un des succès les plus spectaculaires de l’organisation, a déclaré Prince.

“Ce fut vraiment un sauvetage incroyable, comment cela s’est déroulé et s’est déroulé de manière transparente”, a-t-elle déclaré.

“Il s’est assis très patiemment sur la glace pendant qu’il (Tibensky) me le poussait sur le quai”, a-t-elle ajouté. “Nous sommes très chanceux que l’oiseau ait coopéré.”

Bilsky a déclaré qu’il était surpris de la rapidité avec laquelle le groupe a réagi, est arrivé sur les lieux et a exécuté un plan.

« J’ai passé l’appel téléphonique et j’ai aidé, mais il s’agit du kayakiste et d’Annette et de ce qu’ils font », a-t-il dit.

C’est le deuxième jour de l’An consécutif que les moniteurs de collision d’oiseaux de Chicago ont sauvé un pygargue à tête blanche. L’an dernier, c’était un aigle sur le bord de la route à Brookfield, souffrant du même effet. Celui-là a survécu.

Reich a déclaré que l’aigle sauvé du port de Waukegan avait été gardé dans une cage chauffée pendant la nuit et déplacé lundi dans une cage plus grande. Il suivra une thérapie à la vitamine K pendant 28 jours pour combattre les effets du poison et recevra des liquides, des médicaments anti-inflammatoires et des antibiotiques.

L’oiseau doit être stabilisé avant que des radiographies puissent être prises pour évaluer les os et les organes internes afin de déterminer s’il y a des fractures. Il devrait rester à Willowbrook pendant un mois ou plus, a déclaré Reich.

Bilsky a déclaré que tout le monde devrait garder à portée de main les numéros des organisations de secours.

“Il existe des moyens d’aider les oiseaux et les animaux blessés et ils le devraient”, a-t-il déclaré.

https://www.dailyherald.com/news/20230102/an-amazing-rescue-how-group-of-onlookers-saved-distressed-bald-eagle-from-waukegan-harbor